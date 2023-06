”Mycket sannolikt” att Handels inför antagningsprov

Under våren offentliggjorde Skolinspektionen en granskning av 30 gymnasieskolor som visat ”ihållande avvikelser” i betygssättningen jämfört med resultaten på de nationella proven.

Det fick Handelshögskolan i Stockholms rektor, Lars Strannegård, att agera. I en uppmärksammad debattartikel i DN skrev han att han inte längre kan lita på att ”rätt elever kommer in på de mest eftertraktade utbildningarna”.

Rektorn pekade särskilt ut prestigeskolorna Campus Manilla, Lundsbergs skola, Östra Real och Täby Enskilda gymnasium av de 30 skolorna.

Strannegård hotade med att överge det nationella antagningssystemet och införa antagningsprov till ”Handels” utbildningar, alternativt utforma egna antagningstester för elever från skolor med misstänkta så kallade glädjebetyg.

”Kan man lita på att det är rätt elever som kommer in på de mest eftertraktade högskolorna efter genomförd gymnasieutbildning?” frågade sig Strannegård i början av maj i en uppmärksammad artikel på DN Debatt. Foto: Alexander Mahmoud

Lars Strannegård anser att problemet med betygsinflation har varit känt i decennier, men att det under våren kom flera nyheter om saken. När Skolinspektionens granskning kom fick han nog.

– Då var det något som fick mig att se rött, säger han.

Reaktionerna på debattartikeln blev nästan uteslutande positiva, uppger Strannegård.

– Det känns som att jag har blivit en sorts visselblåsare. Jag är väldigt glad över att jag har gjort detta.

Samtidigt visar DN:s granskning att Handels har en överrepresentation av studenter från de 30 gymnasierna.

”Betyg är myndighetsutövning. Det är en kvalitetsstämpel. Om det inte funkar börjar hela tilltron till det meritokratiska systemet krackelera”, säger Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan. Foto: Alexander Mahmoud

Handels finns till för att stärka svensk konkurrenskraft, menar rektorn. Därför vill skolan locka ”de duktigaste eleverna”. Problemet med misstänkta glädjebetyg innebär att rektorn inte kan vara säker på att så sker.

– Betyg är myndighetsutövning. Det är en kvalitetsstämpel. Om det inte funkar börjar hela tilltron till det meritokratiska systemet krackelera, säger Lars Strannegård.

Han tror att detta kan skada tilltron till hela vårt demokratiska system.

– Därför är det ingen liten sak. Det är en viktig fråga.

En arbetsgivare gör en samlad bedömning, resonerar rektorn. Tittar på cv:n, gör intervjuer, tar referenser. En högskola kan i regel bara gå på betyg och högskoleprov. Strannegård tycker att situationen är ”mycket allvarlig”.

– Det har gått så långt att man inte kan lita på att betyg faktiskt avspeglar en verklighet.

Det har gått så långt att man inte kan lita på att betyg faktiskt avspeglar en verklighet

Lars Strannegård är känd som en rektor som brinner för bildning. Enligt honom är en Handelsstudent ”en motiverad och engagerad individ som faktiskt vill förstå samhället, genom att använda sig av ekonomiska glasögon”.

Handels har bland annat programmet ”Literary agenda”, där studenterna läser sju skönlitterära verk, för att träna upp sin empatiska förmåga. I lokalerna står och hänger experimentell konst.

– Vi vill vidga våra studenters skygglappar, säger Lars Strannegård.

Konst är en integrerad del av Handels. ”Om man inte är intresserad av högre studier, som handlar om att tänka abstrakt, då kanske man inte ska gå på en handelshögskola”, säger rektor Lars Strannegård. Foto: Alexander Mahmoud

Konsten ska fungera som ett ”intellektuellt klipulver”. Om en student blir provocerad av ett verk och ber rektorn att ta ner det, måste studenten argumentera för sin sak.

Om studenten inte kan motivera sin åsikt är Handels kanske inte rätt skola för denne, menar Strannegård.

– Om man inte är intresserad av högre studier, som handlar om att tänka abstrakt, då kanske man inte ska gå på en handelshögskola, säger han.

Under Strannegårds ledning har Handels rusat på Financial Times ”Master in Management”-rankning. Skolans program ”Master in International Business” rankas där som fjärde bäst i världen.

Samtidigt märker lärarna att studenternas matematiska kunskaper över tid har gått ner, berättar Strannegård. Han vill dock påpeka att förändringarna är ”små” och syns i Sverige som helhet.

– Även den analytiska förmågan har gått ner.

”Jag vill kunna lita på betygen. Och just nu litar jag inte på betygen. Det är det som är hela grejen”, säger Handels rektor Lars Strannegård till DN. Foto: Alexander Mahmoud

DN:s granskning visar att de 30 gymnasieskolor som Skolinspektionen har kritiserat är kraftigt överrepresenterade i antagningen till Handels.

Kartläggningen bygger på en datakörning som Universitets- och högskolerådet (UHR) har gjort på uppdrag av DN. Närmare en fjärdedel – 23 procent – av eleverna som antagits på gymnasiebetyg de senaste tre åren har gått på någon av de 30 skolorna. Andelen elever därifrån har dessutom ökat över tid. I fjol var andelen 30 procent.

Bland de överrepresenterade skolorna finns Campus Manilla, Täby Enskilda gymnasium och Östra Real, vilka Strannegård själv pekade ut i sin debattartikel.

I Sverige finns 817 gymnasieskolor med högskoleförberedande program. Det innebär att bara några få procent av dessa står för närmare en fjärdedel av betygsantagningen till Handels.

I övriga antagningskvoter till Handels, exempelvis högskoleprovet, är andelen elever från dessa skolor lägre.

– Så är det ju, säger Lars Strannegård om DN:s granskning.

– Jag vill kunna lita på betygen. Och just nu litar jag inte på betygen. Det är det som är hela grejen.

Lars Strannegård har tidigare suttit i styrelsen för Internationella Engelska Skolan: ”Jag kritiserar ju dem också, jag kritiserar hela systemet”, säger han. Foto: Alexander Mahmoud

Han har tidigare suttit i styrelsen för Internationella Engelska Skolan, en skolkoncern som också har anklagats för att ge glädjebetyg.

– Jag kritiserar ju dem också, jag kritiserar hela systemet. Jag har svårt att se att jag skulle gå någons ärenden, säger han.

Har du varit en del av problemet?

– Att jag har suttit i styrelsen och inte sagt ifrån nog om detta? Det är mycket möjligt att man ser det på det sättet, men det förtar ändå inte att jag i så fall säger att nu får det vara nog.

Sa du ifrån?

– Det diskuterades inte på det sättet. Antagligen var jag inte lika medveten om problemets dignitet.

Så gjorde DN granskningen • Universitets- och högskolerådet (UHR) har på DN:s uppdrag tagit fram detaljerade data om antagningen till Handelshögskolan i Stockholm. Med hjälp av en analys i sin antagningsdatabas har myndigheten spårat vilka gymnasieskolor som de antagna studenterna har gått på i de olika urvalsgrupperna. • Antagningen till universitet och högskolor sker i olika urvalsgrupper. Den största heter ”BI Gymnasiebetyg utan komplettering”. I den ingår sökande som söker sig till utbildningen på sina gymnasiebetyg. Det finns ytterligare en grupp, ”Gymnasiebetyg med komplettering”. I den ingår personer som kompletterat minst två tredjedelar av sina gymnasiebetyg på komvux. • Urvalsprocessen till universitet och högskolor sker i två steg. Statistiken i den här artikeln utgår från urval 2. Visa mer Visa mindre

I sin uppmärksammade debattartikel hotade Lars Strannegård med att införa antagningsprov eller att ”rödflagga” skolor med misstänkta glädjebetyg.

– Det är mycket sannolikt att vi genomför någon av de här åtgärderna, säger Lars Strannegård.

Innebär det att det antagligen kommer att hända?

– Det innebär att vi har det som ett av de allra mest prioriterade områdena som vi tittar på, och försöker se vilka praktiska konsekvenser och kostnader det kommer att få.

När kan det tidigast införas?

– Jag kan inte svara på det. Det är så viktigt att det blir rättvist och rättssäkert.

Det lutar åt att Handels frångår de nationella normerna och i stället låter betygskvoten kompletteras med ett antagningsprov. Detta är praktiskt möjligt eftersom Handels är en så kallad ”enskild utbildningsanordnare”, som i hög grad kan bestämma över sin antagningsprocess.

– Det vi överväger att göra är att man faktiskt gör ett extra test.

Vi kan inte lita på det svenska betygssystemet, menar Handels rektor Lars Strannegård. Foto: Alexander Mahmoud

Handels använder sig redan av ett test från Cambridge, Thinking Skills Assessments (TSA), i sina två egna urvalsgrupper, ”särskilda meriter” och ”alternativt urval”. Detta går, enligt rektorn, även att applicera på studenter från betygskvoten.

– Då söker man i betygskvoten men innan man blir antagen får man ta TSA-testet. Då måste man nå upp till en viss nivå för att visa att det finns bäring för ens betyg.

Lars Strannegård beskriver förändringarna som ”en väldigt hård kritik” mot betygssystemet i Sverige.

– Med detta säger vi att vi inte kan lita på det, säger han.

De 30 skolorna i Skolinspektionens granskning ABB Industrigymnasium, Västerås Campeon Frigymnasium, Helsingborg Campus Manilla gymnasiet, Stockholm Engelska gymnasiet Södermalm, Stockholm Europaskolan, Strängnäs Fridagymnasiet, Vänersborg Gränsälvsgymnasiet, Övertorneå Hultsfreds gymnasium enhet 1 Johannes Hedberggymnasiet, Helsingborg Katedralskolan 3, Linköping Katedralskolan, Uppsala Klara teoretiska gymnasium Postgatan, Göteborg Kunskapsgymnasiet, Norrköping Lars Kaggskolan, Kalmar Lundsbergs gymnasieskola Malgomajskolan 1, Vilhelmina Midgårdsskolan ESMUS, Umeå Mälardalens Tekniska gymnasium, Södertälje Norra Real, Stockholm NTI Gymnasiet Johanneberg, Göteborg Nyköpings enskilda gymnasium Oscarsgymnasiet B, Oskarshamn Prins Wilhelmgymnasiet, Flen Rosendalsgymnasiet, Uppsala Sjölins Gymnasium Södermalm, Stockholm Thoren Business School, Gävle Täby enskilda gymnasium Vasaskolan, Gävle Öckerö seglande gymnasieskola Östra Reals gymnasieskola, Stockholm Källa: Skolinspektionen Visa mer Visa mindre

Läs mer:

Utredning ska sätta stopp för glädjebetyg i skolan

Regeringen utesluter inte att stänga skolor som sätter fuskbetyg

Fakta i frågan: Sätter friskolor glädjebetyg?