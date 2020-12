Myndigheterna välkomnar coronakommissionens rapport

Totalt 7.667 personer har nu dött i covid-19 i Sverige under hela pandemin.

Ökningen av nya sjukdomsfall blev större förra veckan, jämfört med veckorna innan. Den trend av avmattning som vi sett i Sverige under december har brutits, konstaterar Folkhälsomyndighetens enhetschef Sara Byfors under presskonferensen. Sverige har nu 774 anmälda fall per 100.000 invånare, under de senaste 14 dagarna.

– Ökningen är ganska jämt fördelad i olika åldersgrupper. Särskilt bekymmersam är förstås den fortsatta ökningen bland de som är 70 år och äldre säger hon.

Samtidigt tycks antalet iva-fall ha nått en viss utplaning, om än inte någon nedgång. 256 personer vårdas intensivt på tisdagen.

Mitt i kulmen av Sveriges andra våg av smitta har coronakommissionen, vars uppgift är att granska den svenska hanteringen av pandemin, kommit med sin första rapport. Sverige har misslyckats med att skydda det äldre, slår rapporten fast.

Bland annat lyfter kommissionen att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen borde ha lagt mer vikt vid förhållandena på särskilda boenden, under ett tidigare skede. Folkhälsomyndigheten har inte heller informerat tillräckligt om att även personer utan symtom kan föra in smitta på äldreboenden, står i rapporten.

– Vår bild är ändå att de med symtom står för en större del av smittspridningen. Sen ska man också komma ihåg att de åtgärder vi vidtagit i samhället i stort bryter smittkedjor både vad det gäller asymtomatisk smitta eller om man ha symtom, eftersom vi uppmanar till avstånd i alla lägen till exempel. Det skulle vara det om att stanna hemma när man är sjuk som inte riktigt fångar det, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, under tisdagens presskonferens.

Folkhälsomyndighetens enhetschef Sara Byfors. Foto: Jessica Gow/TT

Sara Byfors hade inte tagit del av rapporten när presskonferensen hölls klockan 14, och ville därför inte kommentera specifika slutsatser som coronakommissionen dragit. Men hon hoppas att rapporten kan bidra till förbättringar i Sveriges hantering framöver.

– Det är svårt under pågående kris både att analysera och att förstå vad orsak och verkan är i situationer. Men förhoppningsvis så kan rapporten bidra till att man identifierar områden där det finns förbättringspotential framåt, utöver det som redan är gjort. För det ser ju redan annorlunda ut än vad det gjorde i våras, säger Sara Byfors.

Inte heller Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, har läst rapporten men välkomnar att kommissionen nu gett sitt första utlåtande.

– Rent övergripande kan jag säga att alla aktörer som jobbar med de här frågorna ser fram emot att få den genomlysning som kommissionen har gjort. Jag är helt övertygad om att det finns många viktiga lärdomar och och framför allt åtgärder som kan vidtas framåt, säger hon på presskonferensen.

Tisdagens presskonferens var den första sedan måndagens sms från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten om de nya skärpta allmänna råden.

Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör vid MSB, kommenterar diskussionen som följt på sms:et – det kritiserades brett för att vara innehållslöst och för att det saknade länk.

– Det har väckt frågor och funderingar. Inte minst om hur effektivt ett sms är i detta läge. Faktum är att fler sökt sig vidare för att få veta mer om de nya råden, säger han vid presskonferensen.

Ökningen består bland annat i 3.5 miljoner besök på MSB:s sajt Krisinformation, enligt Morgan Olofsson som jämför trafiken med sajtens 54.000 besök förra måndagen.

Löfven om kritiken: Välkomnar en diskussion om äldreomsorgen