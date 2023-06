Nadia Jebril: Bjud mig inte på knytkalas

Logga in

Nu är knytkalassäsongen här. Tanken bakom ett knytis är så fin, så god. Upplägget möjliggör större sammankomster och fester, att ingen ska behöva stå ensam med allt fix och alla kostnader för kalaset.

Men min motvilja väcks redan när inbjudan kommer. Det är tänkt som något avslappnat, men blir tvärtom. Ska det bli av, krävs något slags planering och det är plågsamt att se den växa fram. Jag ryser när det börjar sms:as och chattas: Vem ska ta med vad? Till hur många? Allergier? Vegetarianer? Veganer?

Det kan bli på så många sätt och sällan blir det riktigt bra. En knytisdiktator kommer in i all välmening och styr upp så att arbetet blir rättvist fördelat, synd bara att det kan bli så krystat att det tar död på all entusiasm man kände inför att ses. Eller, knytkalas blir skrytkalas som skapar stress, triggar prestationsångest. Eller, så väljer man den fria linjen, vilket ofta resulterar i ett ojämnt glidarkalas där en eller två har tagit allt ansvar, medan de andra gjort sitt bästa för att göra så lite som möjligt.

Till vardags funkar det jag kallar knytis light utmärkt. Ett sätt att dela middagsbördan mellan två, tre familjer. Den som bjuder in lagar en matig soppa, gryta eller säg, en lasagne. En annan familj tar med ett bröd, någon annan tar med sallad eller kanske en efterrätt.

När allting sen står och trängs på bordet, blir det kladdigt och fult

Men knytis suger när det kommer till fest. Jag gillar inte att komma i mina finaste kläder (ibland med mina barn och den lilla cirkus som det innebär) och dessutom behöva bära med stora plastade skålar med mat. När allting sen står och trängs på bordet, blir det kladdigt och fult. Osammanhängande. Olika slags porslin och byttor fyllda med varierande kvalitet och engagemang när det gäller innehåll. Feststämningen som bortblåst.

Knytis betyder olika för olika människor. Det handlar inte enbart om generositet kontra snålhet. Frågan är mer hur man ser på en delad måltid och vad som krävs för att få till den.

Jag köper mig gärna fri. Jag är inte rik, men bidrar hellre med en slant till en gemensam måltid om vi är många. Blir det dyrt med catering, är jag team ”vi beställer familjepizzor”. Känns det för sunkigt? Då gör vi så här: Jag lagar all mat. En linssoppa eller en chili con/sin carne. Jag bjuder, snälla, bara jag slipper knytkalasklyddet. Men ”nej nej, inte ska du det” blir svaret från alla som känner sig obekväma. Så hamnar man där igen. I knytisstadiet.

Det händer att en knytis blir lyckad, men alldeles för ofta bjuds det på dåliga kompromisser mellan individualistisk frihet och ett fungerande kollektiv. Risken är att man blir så besviken, att man går in i ett knytis med vänsterambitioner, men kommer ut som moderat.

Den mest komiska sommarsynen måste vara när fem vuxna män står runt en grill och bevakar sina respektive köttbitar

En gång var jag på en fest där någon med fantastiskt allvar satt och rullade vietnamesiska sommarrullar som levererades efter hand, medan en annan tog med sig två påsar chips. Visst, alla tar med vad de kan och alla får äta av allt. Solidaritet. Det är bara så jobbigt när det känns oäkta i stunden och två påsar chips får det att skava. För det är inte solidariskt, men ingen säger något. Ingen vill, för det skulle liksom vara småaktigt att säga något. Oskönt.

Men känslan ljuger inte: I grunden fanns inget ”vi”, det fanns bara ett ”jag”.

Men den värsta sortens knytis är grillknytis. Man ska grilla ihop, men var och en tar med sig vad man vill lägga på grillen. Den mest komiska sommarsynen måste vara när fem vuxna män står runt en grill och bevakar sina respektive köttbitar med precision. Sluta. Och titta, samma människa som tog med de där chipspåsarna till förra festen, har nu tagit med en saftig entrecote till sig själv. Medan hans kompis som sitter bredvid tuggar på en Denniskorv. Det är inte klokt. Gå ihop och köp ett storpack burgare med tillbehör i stället, så äter vi tillsammans i stället för att äta bredvid varandra.

Nej, jag har upplevt min beskärda del av såna knytkalas och nu är det nog. Kanske blir jag inte ens bjuden till något knytis efter den här texten, funderar på ifall det kommer att få mig att känna mig ensam eller lättad.

Tips! Så får du knytkalaset att fungera ● ”Knyt” i ordet knytkalas syftar på att gästerna förr kunde bära med sig maten i knyten till kalaset. Knytkalas finns belagt i svenskan åtminstone sedan 1907. ● Grundtips för ett fungerande knytkalas: Ha en färdig idé och bas, som andra kan addera något till på enklaste sätt. Ha till exempel ett korvkalas. Alla gäster tar med x antal korvar var, värden fixar bröd och alla tillbehör, så grillar man ihop och alla får smaka på olika slags korvar. ● Ska du ha knytkalas i form av födelsedagsfest eller så, tänk efter hur du lägger upp det så att gästerna verkligen känner sig välkomna. Det är skillnad på att vara gäst och festmecenat. Så i stället för present ber du att de medverkar till kalaset med ett ”knyte”. Visa mer Visa mindre

Nadia Jebril är reporter på DN och självutnämnd köksolog. Intresset för mat och smaker, allt människan lagar och äter, hur och varför – har funnits med så länge hon kan minnas. Hon bor i Lund och medverkar i Lördagsmagasinet en gång i månaden.

