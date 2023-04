Nadia Jebril: Bror. Låt din mor, din fru och dina systrar njuta av ramadans stillhet lika mycket som du

För några år sen gick jag in hårt för att ge min familj en riktig drömjul. Varför? Varför skulle en muslim få för sig att göra det? Jo, för att jag tycker det är roligt med traditioner och julen blir väl aldrig så kul som den kan bli med barn.

Jag drog hem en ståtlig gran, köpte och packade in paket, skrev rim och skickade kort. Jag planerade för alla recept, all mat och allt godis som jag senare också lagade från grunden. Och just det, nu höll jag på att glömma presentkalendern som pågick i 23 dagar inför självaste julafton. Skjut mig.

I början var jag glad, sen blev jag bara surare och surare. På min man. Det var när jag upptäckte att jag stod ensam i det här arbetet som jag, dan före dopparedan snäste: ”Och där sitter du och ser hela julen växa fram. Du är SÅ glad att JAG gör allt detta, men är det verkligen meningen att jag ska göra det här själv? Är inte det här också DIN jul?!”

Jag hade nått ett slags integrationsklimax, men det gav mig ingen lycka. Snarare en sorglig insikt. Nu är jag inte längre Nadia i Lund. Jag är en Gunnel, en Lisa eller en Karin i vilket svenskt hem som helst. Jag hör till dem. Kvinnorna som aldrig får credd, men som ändå, för familjens skull tar på sig rollen som stämningskapare. Jag blev varse kvinnorna som sliter i traditionens tjänst.

Jag blev varse min mamma. Mina systrar.

Man kan tycka vad man vill om metoden, men så här ser det ut i praktiken för över en miljard människor i världens alla hörn

Nu är vi halvvägs igenom ramadan. Muslimernas fastemånad. Jag älskar den här tidens inneboende visdom som handlar om att ta ett steg tillbaka, bort från världsligheten. Den tydligaste symbolhandlingen är att man avstår från mat och dryck under dygnets ljusa timmar. Man kan tycka vad man vill om metoden, men så här ser det ut i praktiken för över en miljard människor i världens alla hörn.

Idén är att försätta kroppen i ett slags ide, för att ge plats åt bön, läsning, kontemplation och nära relationer. Vana fastare menar att det sker av sig självt efter ett tag, med mindre energi i kroppen får man ett annat fokus. Man gläds åt de små sakerna, lär sig att njuta av stillheten. Och att slippa äta.

Faktiskt.

Hungern är jobbig, men det är ju också ett evigt sjå med mat. Det är en sak som slagit mig när jag fastat, att jag fått så mycket mer tid över till annat.

Det var innan jag blev en fru, en förälder.

I likhet med julen har ytterligare en stress adderats. Ramadankraven har ökat

I ett land där muslimer är i majoritet, märks ramadanskiftet. Det lugnare tempot genomsyrar hela samhället. Så blir det inte här. För den som fastar i Sverige blir det hektiskt, som att man under en månad får leva i två världar samtidigt. Vardagen med jobb eller studier, lämning och hämtning pågår likväl, även under ramadan, trots att man fastar.

I likhet med julen har ytterligare en stress adderats. Ramadankraven har ökat. Den heliga månaden har kommersialiserats. Det är en industri, som bland annat drivs av muslimska influerare som visar fint pyntade hem och delar bilder på överdådiga fastebrytningsmåltider.

Tendensen har märkts under tidigare år och äntligen har en motreaktion väckts: Nu höjs röster från de muslimska kvinnorna som sliter, och de är trötta. Inte för att de fastar, utan för att de medan de fastar också sköter allt. De vill bara skala ner, men tar hand om barn och städning och lagar all mat. Inte sällan besöker man varandra för att bryta fastan ihop och då står kvinnan plötsligt också värd och maten blir ännu viktigare.

Dela bördan, så att också de får en chans att njuta av ramadans stillhet lika mycket som du

I den bästa av världar blir ramadan en lugn retreat. För alla parter. För att alla hjälps åt.

I den här världen, lär sig många män att ramadan kretsar kring deras hunger. När mörkret faller, bryts fastan och efteråt smälter de maten i lugn och ro medan kvinnor sköter disken. Det eller så går mannen till moskén för långa kvällsböner. Det är svårt att protestera. Vem vill komma mellan en annan människa och Gud? Tror man själv på Gud är det självklara svaret: Ingen.

Därför är det upp till mannen att känna av. Det finns många fördomar om den muslimske mannen, men han är alltså inte särskilt annorlunda jämfört med andra män som är vana vid att kvinnorna tar det här ansvaret.

Så här kommer en uppmaning, i all ödmjukhet: Bror. Gå in till din mor, din fru, dina systrar i köket. Dela bördan, så att också de får en chans att njuta av ramadans stillhet lika mycket som du.