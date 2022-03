Nadia Jebril: Det finns något trösterikt i att stycka en kyckling

Det finns något trösterikt i att stycka en kyckling. Räkna ut hur många rätter den kan räcka till, hur många magar den ska mätta. Jag har det i händerna. Eller var är det som nedärvda trauman egentligen sätter sig?

Min pappa tjänade inte särskilt mycket när han tjänstgjorde i armén. Ett, två, tre och fyra barn kom och han skickade hem pengarna. Ibland kunde de räcka till en hel kyckling och mamma fick i sin tur den att räcka till många människor i flera dagar. Långkokt med kryddor och buljongen fick bli bas i soppa och grytor som åts med ris eller bröd.

Historien om kriget och ockupationen i Ukraina är historien om varje krig och ockupation. Omständigheterna är olika men utgången lika – förödelse, död, splittring, flykt och fattigdom.

Trots att de aldrig pratat särskilt mycket om vad de varit med om, känns det ofta som att jag levt mer i deras dåtid än i min egen nutid. Deras erfarenheter är mina, vare sig jag vill det eller ej.

Jag har inte varit med om något sådant själv. Jag föddes in i Sveriges trygga famn och här har jag växt upp. När jag kom till världen hade mina föräldrar bott här i nästan 20 år. Etablerade, klara. Trots att de aldrig pratat särskilt mycket om vad de varit med om, känns det ofta som att jag levt mer i deras dåtid än i min egen nutid. Deras erfarenheter är mina, vare sig jag vill det eller ej.

Är det nu det händer säger jag högt till mig själv, som att jag levt i ett fredligt undantag som jag antagit ska ta slut. Jag rör ihop en marinad av olja, timjan, vitlök och citron. Jag gnider in marinaden på skinnet, tar smör och trycker in under skinnet, toppar med grovt rivet salt. Den ska in i ugnen med grönsaker. Barnen är hungriga.

Matpriserna är på väg upp, men på dyra Ican på hörnet där jag bor, är det bra pris på smör den här veckan. Jag passar på att köpa flera paket, packar in i kylen och kommer att tänka på min svärfarfar Janne. Han blev 103 år gammal. De gånger vi åkte och besökte honom undrade han vad vi tyckte om att äta till frukost, jag sa ”kokt ägg blir bra” och han svarade ”hur många?”. Hade vi sagt att vi åt ett flak, skulle han ha sett till att det fanns. Men köpte en massa mat i onödan, det gjorde han inte.

Man måste hushålla med det man har.

När min pappa kom till Sverige i slutet på 60-talet tvingades han lära sig allt om hur man gör det. Han fick ganska snart jobb på Volvofabriken i Olofström. Han tjänade sju kronor i timmen. Det blev några knapra år, men de gånger familjen skulle unna sig, köpte de butiksgrillad kyckling. Varm och saftig, marinerad i grillkrydda, serverad i papperspåse.

Min 10-åring har i flera veckor pratat om rik och fattig mat. Jag förstår inte var hon har fått det ifrån, men hon vill veta vad som är vad.

Kött är rik mat, det är ju från början liv. När man tänker efter så är kött ovärderligt, resonerar vi tillsammans. Ett liv för ett liv. Går det att sätta ett pris på det? Kikärtor är däremot fattig mat, men så kreativt det blir med kikärtor om man vet hur man ska göra med dem. De kan bli frasiga falafel eller en len hummus och se hur matig en sallad blir när man kastar ner rostade kikärtor i den.

– Men hemma hos mormor och morfar är de bra på att laga fattig mat som känns rik, säger hon eftertänksamt. Och hon har rätt. Men hon vet inte varför än. Hon vet inte att nöd och fattigdom till följd av krig och flykt är en dyrköpt erfarenhet som påverkar allt. Hur man tänker, hur man förhåller sig till andra, hur man lagar och värderar mat.

Erfarenheter som ärvs ner i generationer.

Tankar som sysselsätter mig när jag skär grova bitar av potatis, tomat och lök, lägger runt kycklingen där den ligger i formen. Så. In i ugnen.

