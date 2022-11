Nadia Jebril: Doggy bag är härmed oskämmigt

Doggy bag är en vattendelare. Vissa tycker att det är självklart att ta hem det som blir kvar på tallriken under ett restaurangbesök, men de flesta svenskar låter helst bli.

Det visar en undersökning som Konsumentföreningen Stockholm gjorde för några år sen. Att be om sina egna rester triggar i gång en mängd känslor, man vill inte vara till besvär och det känns pinsamt – men det är också många som låter bli att fråga om en doggy bag av ren okunskap.

Jag känner igen det så väl, för jag har själv varit den. Jag tänkte visst, det är en bra idé, men usch va skämmigt. Nej, vad ska de tro om mig. Att jag är fattig?! Ociviliserad?

Men något hände när jag började gå på restaurang med barnen.

Varje gång vi gick ut och åt, upprepade sig samma mönster. Vi satte oss, beställde glatt, maten kom in – men barnen åt nästan ingenting. Ångesten när servitören gick i väg med den knappt rörda maten. Stressen som kom för att jag också visste vad som väntade. Precis efter att vi lämnat restaurangen. Då kom det. En eller flera röster som pep:

– Jag är hungrig!

Barnen VILLE ha maten. Bara inte JUST DÅ, utan en liten liten stund senare.

Men jag var för stolt för att be personalen att packa maten. Så var det en servitris. Vi satt där och maten var på väg ut, men halvvägs ut till köket vände hon och frågade:

– Rätt mycket mat kvar här. Ska jag packa ihop och skicka med er den?

Jag blev förvånad och väldigt lättad över att frågan kom från henne.

– Oj, vill du det? Går det?! Tack snälla!

Efteråt gick vi till en plats och där fick barnen en mycket uppskattad picknick.

Ät tills du är mätt. Spara resten till sen. Det gör gott för planeten.

Jag har som så många andra fått lära mig att äta upp, om inte för min egen skull, så för andra barns skull. Fattiga barn som bor i fattiga länder långt långt bort. Men det är ingen retorik jag valt att använda runt vårt matbord. Förutom att den är fördomsfull och svårt tillämpbar, så har den också gjort detta med mig: Jag föräter mig, för att jag inte ska verka otacksam.

Så doggy bag funkar inte bara för barnen utan också för mig och har hjälpt oss att forma familjens nya matmotto: Ät tills du är mätt. Spara resten till sen.

Om man vill vara riktigt riktigt präktig kan man få till ett passande rim på slutet: Det gör gott för planeten.

Ja jag vet, det är lite ”cringe” som barnen säger, men det är ju sant!

Det slängs problematiskt stora mängder mat i Sverige, i Europa, i världen. 2019 hamnade 931 miljoner ton fullt duglig mat i soporna. FN:s mål är att halvera den siffran till 2030.

Jag känner hopp i den här frågan. Även om det går långsamt, så tas det ändå viktiga beslut på olika nivåer. Som i Frankrike, som blev det första landet i världen att förbjuda mataffärer att slänga livsmedel. Och att italienarna aktivt uppmanas att ta med sig överbliven mat från restauranger. I stället för att använda ordet doggy bag har det italienska miljödepartementet introducerat termen ”familjepåse”.

Ett ord som också vi i Sverige kanske skulle kunna börja använda.

För det låter ju inte aptitligt. Doggy bag, hundpåse. Ett amerikanskt påhitt. Påsen började användas på restauranger på 40-talet, för gästerna att fylla med överbliven mat som togs med hem till ja, hunden. I hårda tider var det ett sätt att ta vara på mat som annars hade kastats.

Det funkade säkert bra också som en omskrivning, ett snyggt sätt att dölja skammen som det innebar att be om att få ta med sig den överblivna maten. När det uppdagades att det nog var så, att maten inte åts av hunden utan snarare av matte och husse, gav det upphov till en del tyckande. Nej, det var inte ett elegant sätt att föra sig på restaurang.

Would you like a box for that?

I dag är konceptet doggy bag helt accepterat i USA. Det är den generella inställningen som råder, att man inte slänger mat hur som helst. Ber man inte om det, så frågar personalen:

– Would you like a box for that?

Med så mycket annat amerikanskt som vi förbehållslöst gjort till vårt, borde vi göra samma med doggy bag.

Om tanken fortfarande känns pinsam? Det sägs att mod är som en muskel som bara blir större och starkare ju mer man övar. Jag tänker att skam har samma effekt – fast åt andra hållet. Utsätter man sig själv för sånt man tycker är skämmigt, krymper den över tid. En ny skamnormsskala upprättas. Man börjar be om en doggy bag och bryr sig inte om vad andra tycker om det.

Och om inte det funkar? Ja då kan du alltid skylla på hunden.

& ●Doggy bag kan man be om vid alla tillfällen, förutom ett. Det går en skarp gräns för doggy bag när det vankas buffé. Aja baja. ●För att slippa känslan av pinsamhet och skam och för att slippa ställa frågan: Ta med en egen liten matlåda. Ha alltid en tom liten sådan med i väskan. ●Be om att få ta med dig dina rester med samma självförtroende som Michelle Obama. Ja, till och med hon ber om en doggy bag, som när hon var i Rom och bad servitören packa ihop resterna av lasagne och carbonara i en låda att ta med. Visa mer

Nadia Jebril är reporter på DN. Intresset för mat och smaker, allt människan lagar och äter, hur och varför – har funnits med så länge hon kan minnas. Hon bor i Lund och medverkar i Lördagsmagasinet en gång i månaden.

Här hittar du flera av Nadias texter.