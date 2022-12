Nadia Jebril: Jag saknar en mormor som jag aldrig fick träffa

Inspirerande mathantverkande på nätet

●Det går att spara många slantar genom att börja baka sitt eget bröd. Starta en surdeg med proffset Kenny Jakobsson.

●Ta vara på dina rester. Det finns massa olika tips på vad man kan göra av även det minsta som blir kvar. Allt behöver inte bli pyttipanna (även om det är väldigt gott!). På överblivna potatisar kan man göra gnocchi – blanda med mjöl, ägg och lite salt.

●Instagramkonton som Portionen under tian är ett under av kunskapskälla för att man ska få hjälp att göra mycket av lite. Facebookgruppen Middag för 4 under 50-lappen är också en favoritgrupp med sina nästan 100 000 medlemmar som generöst delar sina recept.