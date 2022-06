Nadia Jebril: Kejsarsnittet räddade våra liv

Så många känslor som samlas i detta ärr, i snittet mellan liv och död.

Jag har gjort tre kejsarsnitt utan att ha valt något av dem.

Det var tio år sen jag behövde göra mitt första. Det blev akut, jag var inte beredd. Efter att ha kämpat i nästan tre dygn rullades jag in i operationssalen med känslan att jag hade snubblat på en magisk mållinje. Det kändes fel. Jag hade inte lyckats.

Jag låg på britsen och snyftade när de stack in nålen med bedövning vid ryggraden.

– Jag klarade det inte, jag är ingen riktig kvinna, upprepade jag tills sjuksköterskan tog fatt i mina händer och sa:

– Du har burit detta barn. Du har längtat efter att få träffa henne och snart ska du få göra det.

Vi hade betalat tusentals kronor för en mindfulnesskurs under graviditeten. Vi gjorde övningar i uthållighet genom att hålla i en påse med is och andas oss igenom smärtan. Ingen sa att det kan uppstå komplikationer under en förlossning som leder till ett kejsarsnitt. Ingen sa, att det i så fall också är bra.

Sen dess har jag rört mig i ett landskap fullt av åsikter om vad som är rätt och fel om förlossningar. Den ska hända på rätt klinik, det ska spelas speciell musik, värkarna ska komma när de ska, barnmorskan ska vara fantastisk.

Det finns ingen hejd på alla förväntningar.

”Systrar, det här kan vi, vi har fött barn i alla tider!”, menar naturlighetsivrarna som jag kallar dem. Men de talar sällan om alla de kvinnor och barn som dött under ett förlossningsarbete, för att de inte fått rätt vård i rätt tid. Jag önskar att de skulle lägga mer av sin kraft på att påverka våra politiker så att vi får de förlossningskliniker vi vill ha och behöver, det vi betalar dyra skattepengar för – istället bevittnar jag en märklig reträtt. Det har blivit trendigt att föda hemma. Jag ser hur hemmaförlossningen hyllas på Instagramkonton med namn som Own your birth eller Orgasmic Birth.

Det är ett av de svåraste minnen jag har: Mötet med min förstfödda. Det vackraste barn jag någonsin sett. Ett under. Men jag ville inte hålla henne

Bilderna fyller mina flöden, det är som att algoritmen gäckar mig. Närgångna bilder. Ett litet hoptryckt huvud skymtas i utdrivningsfasen. Kvinnor krystar i pooler med vatten eller tar krampaktigt stöd mot köksbordet i sin smärta. Kvinnan i sitt absoluta urtillstånd, ett fysiskt raseri som oftast mynnar ut i den största belöningen. Ett friskt barn blir fött. Allt annat är glömt.

Är jag avundsjuk för att jag inte fått vara med om det där? Kanske. Bilderna av kejsarsnitten finns också, men de är färre och de är aldrig lika dramatiska, vackra. De följs heller aldrig av den ultimata trofén bland bilder: Efterförlossningsbilden där kvinnan, svettig och nöjd, sitter med ett barn i famnen och liksom utstrålar: Titta här vad jag tryckt fram med fittan. Ja! Min egen fitta.

I Sverige beräknas var sjätte barn förlösas genom kejsarsnitt. I vissa länder, till exempel Brasilien, föds fler barn med kejsarsnitt än vaginalt. Man kan tycka att det är en tråkig utveckling, att förlossningen blir så medikaliserad att kvinnor förlorar tron på sina egna kroppars förmåga. Man kan tycka det, och ändå vara tacksam över kejsarsnittet som viktig medicinsk åtgärd för överlevnad.

Jag var ledsen och förvirrad. Jag tänkte inte på den fara vi både hade befunnit oss i – och att vi hade klarat oss. Alldeles för upptagen av tanken att jag just varit med om ett nederlag.

Med andra barnet genomgick jag ett liknande förlopp. Men den gången räddades jag undan känslan av misslyckande när min läkare sa:

– Du kan det här. Vila i dina egna erfarenheter.

Jag tog mitt barn och höll henne så nära som bara en nyförlöst mamma kan och släppte henne aldrig.

