Nadia Jebril: Låt oss skippa pliktkramen när pandemin är över

Lika många språk som det talas i Malmö, verkar det ha funnits sätt att hantera den här pandemin och det har varit oerhört frustrerande för en som har försökt följa rekommendationerna. Jag har ställts inför situationer så surrealistiska i pandemisammanhang att de fått mig att skratta rätt ut genom munskyddet som en galning. Som den där gången när vi var på stora Ica vid Caroli.

Vi står precis bortanför kassorna och hör plötsligt två kassörskor hojta på en kvinna vid lösgodiset:

– Hallå! Sluta!

– HEY! Lilla tanten! SLUTA PILLA PÅ GODISET!

Och så episkt när damen som stått med ryggen emot och grävt i lådorna som är fulla med det skyddslösa godiset vänder sig om och säger:

– Jag har ju plasthandskar på mig!!!

I dag firar jag att det äntligen finns ett tydligt besked, som vi kan enas kring. Nu är vi fria. Men vad släpps vi ut i? Hur ser det nya normala ut? Alla undrar och jag vill bara ut och dansa.

Men det är inte alla som känner så.

En vän berättade att han känner sig kluven. Han vill inte att hjulet ska börja snurra lika fort som det gjorde innan, han har varit hemma mycket och fått bättre kontakt med sina barn. Jag träffade en tjej som berättade att hon i hela sitt liv kämpat med sitt psykiska mående. Hon springer för att komma ikapp världen men faller gång på gång. Alltid utanför, alltid efter. Aldrig har den svåra ångesten lättat så som under pandemin. Hon vågar inte prata öppet om det för att hon är rädd för att det ska verka respektlöst mot de som blev allvarligt sjuka och de som gick bort. Nu är hon rädd för hur det ska bli när allt förväntas bli ”som vanligt”.

Jag ringer Ing-Marie Wieselgren, psykiater och projektchef för Uppdrag Hälsa, ett projekt som bedrivs av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Hon bekräftar att detta är något hon också har sett och hört under pandemin. Att mycket har varit svårt för många, särskilt när vi var som mest isolerade, men att det finns de som mått bättre än någonsin:

– De säger: Äntligen är jag inte ensam om att vara ensam.

Vad är det som har gjort skillnad för de som mått bättre?

– De som har haft bekymmer förut, till exempel elever som varit hemmasittande. De berättar att de digitala lösningarna har ökat deras chanser att vara delaktiga på ett sätt som de inte ens var innan pandemin, säger hon och betonar att bara för att man har svårt med vissa fysiska sammanhang som skolan, behöver det inte betyda att man är ointresserad av relationer eller skolarbete.

– Det som har varit övergripande positivt med pandemin är att vi alla har värderat relationer mera och det andra har varit att vi upptäckt att vi är uppfinningsrika. Vi har hittat lösningar för problem som fanns redan innan pandemin. Nu gäller det att hålla liv i det här också nu framöver, säger Ing-Marie Wieselgren.

Oavsett förutsättningar och omständigheter, är nog var och en mer eller mindre förändrade efter det här. Vi må alltså vara fria, men helt över är det inte. Innan pandemin jäktades vi av FOMO, fear of missing out. Nu verkar det snarare vara FONO, fear of normal som gäller.

Jag är mest nervös för att pliktkramen än en gång ska börja tas i bruk. Jag tänker hedra den här friheten med att fortsätta tvätta händerna och aldrig börja pliktkramas igen. Kanske till och med sluta skaka hand när jag ska presentera mig.

Det har varit oerhört skönt att slippa tänka på var den där handen varit innan den tog i min.

Nadia Jebril är reporter och krönikör på DN:s redaktion i Malmö. Här hittar du fler texter skrivna av henne.