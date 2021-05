Nadia Jebril: Mina föräldrar är fast framför tv:n och hoppas på en förändring som känns långt borta

Jag åker hem till mina föräldrar i Lund. Tv:n står på. Liverapportering från Gaza. Jag önskar att det hade varit Den stora älgvandringen i stället. Tänk om det hade varit annorlunda för mina föräldrar. Vilka hade de varit om de hade varit två helt vanliga svenska pensionärer? Två som hade haft ro att njuta av att se en älg vandra runt i svenska skogar i stället för att sitta och räkna bomber som faller. Kanske hade de varit två som just varit ute och svingat klubban på golfbanan eller två som mest sitter och klurar på korsord – inte två palestinier som känt sig tvingade att hålla koll på nyhetsflashar om vem mer som har dött. Människor som har dött som flugor. De skulle få slippa den enorma besvikelsen. Att något de hoppas på allra mest, inte kommer att hinnas med under deras livstid.

Varje dag sitter mina föräldrar framför sin tv och tittar på nyheterna från landet som de föddes i. De följer varenda händelse från staden som de var barn i. Jerusalem. Snart fyller mina föräldrar 80 år. De har bott i Sverige i nästan 60 av dem.

Jag har spelat in när min mor berättar om fördrivningen, hur de i dagar fick gå från den lilla hembyn Beit Iksa till den större staden Ramallah. Hur de fick övernatta under träd längs med vägen. Tätt ihopkrupna. Min far minns hur vetet slog mot hans ögon när han gick över fälten. Hans mor bar familjens främsta inkomstkälla på ryggen. En Singer symaskin.

På tv:n i mina föräldrars vardagsrum pratas det siffror. X antal palestinier har dödats. X antal israeler har dödats, hörs det. Blandat med ljudet av mina föräldrars djupa suckar. Det tickar dessutom på. Siffror som historien kommer att döma oss hårt för. Hur kunde vi låta detta ske? Hur kunde vi låta människoliv tas på detta vis, hur kunde vi låta hela liv reduceras till siffror?

Så kommer frågorna att lyda och inga svar kommer att duga.

I mina olika flöden i sociala medier märker jag en enorm frustration och ilska. Jag känner mest sorg och uppgivenhet. Vad spelar det för roll, tänker jag. Att man skriker ut sin frustration på Instagram? Att det twittras hånfullt om den ena eller andra sidan? Det hjälper inte barnen som letar efter sina leksaker i ruinerna av sina demolerade hem.

Sorgen tar upp så mycket plats i mig, att det inte finns utrymme kvar åt så mycket annat. Men jag har vikt ett litet hörn åt min längtan. Längtan som kretsar kring mina barn. Att jag en dag vill kunna visa dem hur det ser ut där mina föräldrar föddes, att jag vill att de ska lära känna hela sin historia och platserna som härbärgerar den. Jag vill sitta där tillsammans med mina barn under pergolan som dignar av druvor vid min morfars hus, dricka sött te och säga: Flickor, också här har ni ett hem.

Den längtan håller jag hårt i, pratar om och skriver ut ibland, för orden göder drömmarna om en ljusare framtid. En framtid jag måste tro på, för nutiden verkar jag inte kunna göra så mycket åt. Hur kan vi förresten vara så begränsade när vi vet så mycket? Det är som en märkligt uppdaterad version av Teodicéproblemet: Om Gud är god – varför tillåter han ondska?

Allting utspelar sig mitt framför ögonen på oss i realtid, men vi som tittar på är maktlösa. Jag förstår inte hur mina föräldrar orkar sitta framför sin tv, dag ut och dag in. Det är som att de gång på gång tvingas återuppleva sina livs trauman. Varje krig eller konflikt kräver ett slut för att man ska kunna gå vidare. Stänga av. Börja leva.

Men min mamma och pappa kan inte göra annat än att sitta kvar.

Nadia Jebril är reporter och krönikör på DN:s nya redaktion i Malmö. Här hittar du fler texter av henne.

