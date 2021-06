Nadia Jebril: Nämen, hur ser jag ut i håret?!

Vi vallades in som får. 11 personer skulle bli klippta. Mina barn, min syster och hennes dotter, vänner, och en granne. Som på rullande band. Hej, tvätt, klipp, hejdå. Jalla jalla!

Vi gjorde som ett stort klippkalas. Sol och värme kom in genom fönstren som stod på vid gavel, ut kom musik – vardagsrummet blev en frisersalong. Vi bokade en tjej som jobbat i Danmark, under pandemin tänkte hon om och blev i stället en ambulerande frisör. Hon hade med sig sina grejer i en stor resväska. Allt en frisör behöver och stora lampor, en spegel och ett sånt där kar man tvättar håret i. Det kopplade hon in i badrummet.

Vi började vid lunch men först när klockan slagit 21 blev det min tur. Både jag och frisören var egentligen slut, men hon kunde inte med gott samvete åka och lämna mig oklippt. Nu önskar jag att hon ändå hade gjort det. Jag spelar upp scenariot om och om igen, som ett fån som tror att det skulle förändra något.

Jag sätter mig i stolen och blir som bländad. Hon är så cool med sin stilsäkra punkighet. Hon ser ut som ett konstverk med sina tatuerade armar och så bär hon hatt med en avundsvärt självklar lätthet. På överkroppen en vintage herrväst. På underkroppen en smal kjol över leopardmönstrade tajts. När jag skiftar fokus ser jag en trött och lönntjock trebarnsmorsa som inte längre känner igen sig själv. Jag har inte bidat min tid, tänker jag krasst. Jag hade kunnat passa på att träna under pandemin, så som fångar i fängelser gör i amerikanska filmer. Men icke. Nu är beach 2021 här men jag jobbar FORTFARANDE på beach 2017. Det är något mer än det corona har gjort med mitt hår, som känns förbi. Är det ens lönt att klippa sig?

– Jodå, försäkrar hon mig. Det har varit tufft för oss alla. En ny frisyr kan göra under för fejset och självkänslan.

Plötsligt är det som att jag är på semester. Jag är ledig och blir ompysslad. Vad skönt det är när någon verkligen ser en, när någon pillar i ens hår. Så händer något i mitt vardagsrum, som annars bara har hänt när jag besökt fjärran länder. Man tappar verklighetsförankringen. Allt vett är som bortblåst och man gör sånt som att köpa minimala brasilianska bikinis, tio hawaiiskjortor eller elva indiska saris. Övertygad om att just dessa plagg ska förändra en och ens liv från grunden.

– Man kan klippa upp här på sidan, kort på ena sidan och långt på andra, säger frisören.

En asymmetrisk frisyr. I vanliga fall skulle varningsklockor ringa. Larma. Men nu? Ivern känner ingen gräns. Visst kan väl jag ha en asymmetrisk frisyr? Jag lever upp.

– Ja! Jag såg en tjej på stan som hade klippt sig så att håret såg ut som en vindruvsklase bakifrån, säger jag exalterat.

– En vindruvsklase! Så inspirerande! svarar frisören och börjar klippa. Testar av hår flyger och jag ser hur mina tjocka svarta lockar faller till golvet. Jag vill inte titta ner nej, jag är på en resa mot något okänt och spännande. Jag ska ut ur instängt pandemiliv och ut ska jag med stil.

Så kommer verkligheten ikapp. Hon är färdig och jag landar. Tittar på mig själv som jag tittat på de minimala bikinisarna, hawaiiskjortorna och alla saris när jag kommit hem från långresan. Hur tänkte jag egentligen? NÄR ska jag ha DET HÄR på mig? Bikinis som förvandlar kroppen till en kassler, kulturella approprierings-skjortor och tygstycken. Allt det kan man låta bli att bära – men en frisyr kan man inte gömma i en garderob.

Samhällsordningen må snart vara återställd. Men för mig kommer en ny period av väntan, inser jag. Tills ordningen på mitt huvud är återställd får jag nöja mig med att se ut som en halv Tina Turner.

