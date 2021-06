Nadia Jebril: Nu är det slut med det sneda leendet på familjefotografierna

Jag stirrar rakt in i hans skrev. Eller, det kanske ser ut så men det jag tittar på är den runda ljusa ring som nötts in i hans högra jeansficka. Den han har sin snusdosa i. Vi är i en klädbutik och han står i kassan. Min blick är fixerad på snuset, samtidigt som jag försöker komma på ett snyggt sätt att be om en prilla.

EN liten snus gör väl ingen skillnad? Rösten talar från den del av mig som helt saknar karaktär. Seriöst, jag håller ju på att sluta, börjar min mun mumla i protest.

Jag märker inte ens att kön börjar ta sig där bakom mig. Killen i kassan undrar vad jag håller på med. Ska jag handla eller vad? Just det, kommer jag på, och lägger fram kläderna jag ska ha.

– Förlåt, jag håller på att sluta snusa och jag ser bara snus överallt. Jag drömmer om snus. Jag hör det lilla klicket när man öppnar locket, jag känner doften och ser dosor i allas fickor och titta, du har ju en där och jag tänkte att jag skulle fråga om en prilla men nu bestämmer jag mig för att inte göra det, säger jag.

– Haha! Så dumt. VARFÖR ska man sluta snusa för?

Han viker kläderna samtidigt som han berättar om hur det gick senast han själv försökte sluta.

– Fy fan. Det var som att vakna till en värld som förlorat alla sina färger.

Ungefär 1,7 miljoner svenskar snusar. Snus har i alla år varit mitt personliga uppror, mitt egna bus. Varför jag vill sluta, beror på att det inte går ihop med min självbild att jag är beroende. Torsk på nikotin. Dyrt är det också. Jag hade hellre varit den som skänker de pengarna till välgörenhet i stället för att köpa tobak för dem.

Häromdagen när jag tittade på foton av mig tillsammans med barnen upptäckte jag att jag alltid ser konstig ut. Inte alls så lycklig som jag känner mig på insidan. Munnen sned. För att dölja prillan som ligger där. Jag blev förskräckt. Är det så de ska minnas mig när de blir stora och jag ligger död och begraven, tänkte jag. Nej, nu får det vara nog.

Det känns som att göra slut med en vän. Vad ska trösta mig nu? Snus är som en snuttefilt för vuxna. Det är lite lite äckligt, men samtidigt så himla himla mysigt.

Det var vidrigt. Ändå gjorde jag om det.

Jag var 13 år när jag började jobba extra i kiosken som vår familj hade på Vildanden i Lund. Varje gång jag öppnade snuskylen kände jag den ljuvliga doften av den fuktiga tobaken. Stod kvar i öppningen en stund, njöt. Först visste jag inte vad det var i dosorna. Det var på den tiden när ingen behövde legitimation för att varken sälja eller köpa tobak och en dosa snus kostade 14 kronor. Klockan plingade, jag dök upp och hämtade det kunden ville ha.

Det var mest män som snusade då. Och en kvinna som jag minns. Hon hade en likadan frisyr som den lilla hunden som satt i cykelkorgen på styret. Hon var den första som lade märke till att jag dröjde kvar vid snuskylen.

– Visst luktar det dejligt, sa hon och lade in en färsk prilla, smackade med läpparna, blinkade med ena ögat och cyklade iväg.

En dag bestämde jag mig för att testa. Jag gjorde precis som jag sett henne göra. Men jag blev inte lika glad. Det brände och sved, jag mådde så illa att jag vek mig dubbel. Det var vidrigt. Ändå gjorde jag om det. Obehag byttes snabbt ut mot välbehag och här är jag nu – vid vägs ände med mitt älskade snus.

Killen i butiken tog fram dosan och sa:

– Sluta tramsa! Ta nu en prilla om du vill ha!

Men jag höll emot.

Nu har jag försökt sluta snusa 29 gånger. På den 30:e ska det ske! Önska mig lycka till. Jag behöver det.

