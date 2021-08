Najeeb från Afghanistan hoppas få stanna i Sverige

Det är inte i första hand skiftarbetet som håller Najeeb Hussaini, 21, vaken.

– Jag vill inte tänka på det som sker i Afghanistan just nu – jag kan ändå inte göra något. Men jag kan inte sluta tänka. Jag kan inte sova.

Han kom ensam till Sverige 2015, föräldrar och bröder är kvar i Afghanistan. När talibanerna intensifierade sina attacker för drygt en månad sedan lämnade de sitt hem i provinsen Ghazni och tog sig till Kabul. De trodde att det var säkrare där. Najeeb Hussainis röst är låg när han berättar, blicken lugn.

Najeeb Hussaini arbetar natt på ett demensboende i Mörby. Han sover en stund dagen efter ett pass – om han lyckas somna. Foto: Lisa Mattisson

För två månader sedan flyttade han in i en egen lägenhet. Den är 17 kvadratmeter stor och ligger i Södertälje. Där finns en bäddsoffa, en garderob, en tekokare. Att demensboendet han jobbar på ligger i Mörby gör honom ingenting, trots att pendelresan tar över 1,5 timme. Han arbetar natt och slipper rusningstrafiken.

Najeeb Hussainis resa påminner om många andras. Det är en omständlig rutt med skräck, väntan, smugglare han beskriver. Han var tolv år första gången han gav sig av.

Familjen, som är hazarer, bodde i Ghazni, mellan städerna Kabul och Kandahar. Där fanns ingen framtid, bedömde Najeeb Hussainis föräldrar, och säkerhetsläget började försämras. Efter ett misslyckat försök lyckades han ta sig via Turkiet vidare på en gummiflotte till Grekland och in i EU. Därefter norrut. Den riskfyllda resan tog tre månader under hösten 2015 och gjordes med hjälp av smugglare, som för så många andra.

– Men att jag skulle till Sverige visste jag inte förrän jag i princip var här. Vi kom till Tyskland, där någon sa: ”stanna inte här”. Så vi fortsatte.

Sex år senare har Najeeb Hussaini tagit studenten från vårdprogrammet. Han talar flytande svenska och fick fast jobb i april. Fotograf Lisa Mattisson har han träffat flera gånger förr, de pratar om allt som hänt. Han tillhör den grupp som kom att omfattas av gymnasielagen, och har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

Bild 1 av 3 Najeeb Hussaini deltar i en protest utanför förvaret i Märsta i augusti 2017. Han är en av de ungdomar som kom att omfattas av gymnasielagen, efter att ha väntat länge på asylansökan skulle behandlas. Foto: Lisa Mattisson Bild 2 av 3 2018 deltog Najeeb i en demonstration på Sergels torg i Stockholm för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Foto: Lisa Mattisson Bild 3 av 3 Najeeb tillsammans med andra demonstranter på Medborgarplatsen i Stockholm. Foto: Lisa Mattisson Bildspel

Med sina meriter har han ansökt om permanent uppehållstillstånd och väntar på besked från Migrationsverket. ”Om allt fixar sig”, som han försiktigt säger, då vill han söka högre utbildning, bli sjuksköterska eller apotekare. Men han tar ingenting för givet.

Omkring 7 000 afghaner i Sverige har fått beslut om utvisning, enligt Migrationsverket, men omfattas nu av det stopp för alla utvisningar som infördes i juli, till följd av det försämrade säkerhetsläget. 1 900 av dem stod inför en nära förestående utvisning till Afghanistan, övriga har tillfälliga uppehållstillstånd, många av dem för gymnasiestudier.

De senaste veckorna har utvecklingen förvärrats snabbt och talibanerna har tagit makten i landet. Ingen vet när det blir möjligt att att återvända dit. Vad som händer med de afghaner som finns i Sverige är oklart. Enligt nuvarande regelverk ska de lämna Sverige om säkerhetsläget tillåter och inga andra hinder finns.

Under veckan har manifestationer arrangerats runt om i Sverige för utvisningshotade afghaner. Utanför riksdagen har demonstranternas plakat fraser som: ”Amnesti nu!” och ”Man gör inte så här mot människor”. Flera av aktivisterna har demonstrerat otaliga gånger.

– Det handlar om de ensamkommande, men också om barnfamiljer. Villkoren för de som kommit till Sverige har varit så olika. Nu är det dags att ge dem amnesti, säger Birgitta Råstander, en av arrangörerna.

En annan aktivist, Gunilla Nilsson, fyller i:

– Att det ska behövas blod och krig för att folk ska förstå. Politikerna kan inte säga att de inte vet vad som händer, ska de sitta där om 50 år och be om ursäkt?

Många av deltagarna på Riksbron är unga, flera av dem afghaner som själva är berörda. Bland dem är stämningen lågmäld, snarare än ilsken.

Den lilla lägenheten är hans, och ligger inte långt från Södertälje centrum, invid en park. Najeeb Hussaini flyttade hit för två månader sedan. Han hoppas få permanent uppehållstillstånd under hösten, men vågar inte ta ut något i förskott. Foto: Lisa Mattisson

I Södertälje berättar Najeeb Hussaini, som tillhör hazarerna, en folkgrupp som ofta förföljts i Afghanistan, om vad han vet om sina föräldrars flykt under sommaren:

– Militärpolisen lämnade staden när talibanerna kom. Vanliga män stred mot talibanerna i tre dygn, de bad staten om hjälp men fick ingenting. Många dödades, halshöggs, vanliga människor. Det tog mina föräldrar tre dagar att ta sig till Kabul, de fick ta långa omvägar.

Kontakten med dem är just nu svår att upprätthålla, och ingen vet vad som händer.

– Om talibanerna fortsätter att vara våldsamma och auktoritära tror jag att folk kommer att stå upp. Strida. Men jag tycker att man kan fråga sig hur det kommer sig att talibanerna var så väl förberedda och välbeväpnade. Det är komplicerat, många länder är inblandade.

Han är tyst en stund.

– Det var hemskt att USA drog tillbaka sin militär, men frågan är också politisk – de afghanska politikerna har inte skött sitt jobb, och soldaterna försvarade inte landet. De var 300 000 man, men bara lämnade allt.

Av de elva afghanska ungdomar som reste i samma klunga som Najeeb in i Sverige är bara ett par kvar i landet. Två av dem har utvisats och är i Afghanistan, några har tagit sig till andra länder, bland annat till Frankrike. Foto: Lisa Mattisson

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har uttalat sig positivt om en amnesti, men övriga riksdagspartier håller emot. Statsminister Stefan Löfven försäkrade nyligen i en intervju i DN att Sverige ”aldrig ska tillbaka till den situation vi hade 2015”.

Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, beskriver amnesti som ett slags nåd - ett beslut om att en viss rättsföljd, som utvisning, inte ska gälla inom en uppsatt ram, som ett datum eller en nationalitet.

– Men ur ett rättssäkerhetsperspektiv är amnestier problematiska. Gränsdragningarna är svåra att göra på ett rättvist sätt: vad är det till exempel som säger att förhållandena skiljer sig mellan den första i en månad, mot den sista i månaden innan?

Hon säger att det är lätt att förstå afghanernas situation, men att avvägningarna för vem som skulle omfattas av en amnesti är komplicerade.

Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt vid Uppsala universitet. Foto: Tony Nelson

– Vad händer med förutsättningarna för en amnesti om man så småningom gör en ny bedömning av säkerhetsläget? Och hur ska man se på andra grupper – som människor från till exempel Syrien? Det är lätt hänt att man börjar väga kriser mot varandra, men det kan vi inte göra.

En amnesti som omfattar alla är osannolik i dagens opinionsläge, menar Rebecca Thorburn Stern. En amnesti går också på tvärs med en grundbult i asylrätten, som är individuell. Ett annat sätt att förändra situationen för de utvisningshotade afghanerna vore att myndigheterna konstaterar verkställighetshinder, något som kan utgöra grund för uppehållstillstånd. En sådan prövning görs dock i varje enskilt fall, och kraven för att det ska beviljas till exempel vid en väpnad konflikt är högt ställda.

– En sådan väg innebär en större osäkerhet för den enskilde än en generell amnesti, men man behåller den individuella prövningen, säger Rebecca Thorburn Stern.

I en intervju i SVT säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik att en ny bedömning kan komma att göras på grund av det radikalt förändrade läget.

Najeeb Hussaini har tagit studenten från vårdprogrammet. Han talar flytande svenska och fick fast jobb i april. T-shirten har han fått av en kompis. Foto: Lisa Mattisson

Många har en värre sits än Najeeb Hussaini, som hyser hopp om att få stanna i Sverige. Han vet flera som inte hittat jobb i tid, och som gömmer sig nu. Av de elva afghanska ungdomar som han reste med till Sverige är bara ett par kvar i landet. Två har utvisats till Afghanistan, några har tagit sig till Frankrike.

– Det är svårare att få asyl i Sverige än i många andra länder. Jag är intresserad av politik, men politikerna tycks bry sig allt mindre. Många i Sverige tycks också tro att alla de som kom 2015 fortfarande är kvar. Så är det inte.

Fakta. Utvisningar och uppehållstillstånd för afghaner i Sverige Ungefär 7 000 afghaner finns i Sverige med beslut om utvisning. Flertalet av dem har tillfälliga uppehållstillstånd, till exempel för gymnasiestudier. Ca 1 900 personer stod nära utvisning när alla utvisningar stoppades efter ett beslut den 16 juli. Många av de ensamkommande afghaner som kom till Sverige hösten 2015 omfattas av gymnasielagen, och har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. De kan efter avslutade studier, och om de inom sex månader fått fast jobb, ansöka om permanent uppehållstillstånd. Hur många afghanska medborgare som lever utan tillstånd i Sverige, till exempel efter att ha avvikit efter ett avslag på asylansökan, är inte känt, men det rör sig enligt polisen om flera hundra. I somras trädde en ny utlänningslag i kraft. Där permanentades principen om att uppehållstillstånd ska vara tillfälliga. Tiden varierar mellan 13 månader för personer som klassas som alternativ skyddsbehövande (för t ex flykt från väpnad konflikt), till tre år för flyktingar. Visa mer

