När pappan dog i covid fick spårvagnsföraren nog

Maria Ferm tar ett djupt andetag och samlar sig en stund innan hon börjar prata. Hennes röst sprids i spårvagnens högtalare. Under några minuter uppmanar hon passagerarna att bära munskydd, hjälpas åt att stoppa smittspridningen och skänka några tankar till ”superhjältarna” som arbetar inom vården. ”Kom igen nu, har du glömt munskydd den här gången så ta gärna med dig det till nästa resa”, säger hon.

När hon avslutat sitt tal berättar hon för DN att hon inte alls gillar att göra utropen, snarare känns det motigt.

– Jag är extremt introvert och tycker bara om att prata med någon eller inför någon om det liksom flyter på naturligt. Men när jag ser att vagnen fylls med folk då får man kraft att våga. Jag vill inte att en till ska dö eller behöva vara med om det som jag och min familj genomlidit, säger hon medan hon kör spårvagn nummer 11 och håller blicken stadigt framåt.

Att se sin far dö i covid-19 och följa sjukvårdspersonalens insats på nära håll påverkade Maria Ferm djupt. Sedan dess gör hon utrop på spårvagnen för att få folk att ta större ansvar under pandemin. Foto: Björn Larsson Rosvall

Den här eftermiddagen väcker utropen inga större reaktioner bland resenärerna där de flesta sittplatser är upptagna. Många fortsätter att titta ner i sina mobiler eller prata med kompisen på sätet intill. Utanför vagnens fönster ringlar köerna långa till butikernas mellandagsrea vid Brunnsparken i centrala Göteborg.

Men det finns undantag.

– Hör ni, nu påminner hon om munskydd och vi är duktiga som har det, säger Anna Nygårds till döttrarna Hedvig och Viran som bär de blåvita engångsmunskydden.

Tjejerna, som är fyra respektive sex år, tycker det är lite jobbigt när munskydden åker upp i ögonen, men annars går det bra.

”Jag tycker att det är konstigt att folk inte inser att det är smart att bära munskydd. Alla vill väl att smittspridningen ska gå ner? frågar Anna Nygårds retoriskt, här med döttrarna Viran och Hedvig. Foto: Björn Larsson Rosvall

Anna Nygårds förvånas över att de är nästan ensamma om att täcka näsa och mun bland passagerarna.

– Det är konstigt att det är så få som bär munskydd, det borde åtminstone vara hälften.

Familjen bor annars i en liten by utanför Uppsala och är på besök hos släktingar i Göteborg under julen. De hoppar av vid det välmående villakvarteret Käringberget där döttrarna ser fram emot att leka med barbiedockor hos farmor.

Bara några hållplatser därifrån ligger 11:ans ändhållplats Saltholmen varifrån det går färjor till olika öar i skärgården. Maria Ferm går igenom vagnen och ser till att allt ser okej ut innan hon kör tillbaka mot centrum igen. När vagnen återigen börjar fyllas på med folk kör hon igång med utropen.

Karin Andersson kliver på med sin dotter Frida Säterö och är på väg in till stan för att lämna tillbaka julklappskläder som inte passar. Ingen av dem bär munskydd.

– Vi har helt glömt bort det, säger Karin Andersson och tillägger:

– Förra gången det var restriktioner känns det som att man var mer noggrann. Jag tror det är många som är rätt trötta på pandemin nu, även om man inte vill erkänna det.

Karin Andersson och dottern Frida Säterö känner sig inte påhoppade av Maria Ferms munskyddsuppmaningar: ”Nej, hon säger ju det på ett vänligt sätt”, säger Karin Andersson. Foto: Björn Larsson Rosvall

Frida Säterö säger att hon brukar ha munskydd när hon åker till och från sin gymnasieskola.

– Då brukar det vara väldigt mycket folk så då känns det bra att ha det.

Strax därefter dyker hennes kompis Aira Grimbeck upp som inte heller har munskydd den här dagen.

– Det är så typiskt för just i dag har jag glömt. Jag har tre stycken tiopack hemma. Jag brukar köra med munskydd, i alla fall under rusningstrafik och nu under jul.

”Egentligen tycker jag att det är en bra idé, men som i dag när jag har glömt får jag lite dåligt samvete”, säger Aira Grimbeck om Maria Ferms utrop. Foto: Björn Larsson Rosvall

Två passagerare en bit bort i vagnen letar i fickorna och fiskar upp varsitt munskydd när de hör Marias röst i högtalarna.

Maria Ferm började med utropen efter att hennes pappa dog i covid-19 för drygt ett år sedan. Han blev 66 år. Hon såg på nära håll hur fint sjukvårdspersonalen behandlade honom under de sista dagarna i livet.

– Jag minns hur jag noterade alla små detaljer som de gjorde med honom. De hade till och med klippt naglarna, fastän att han låg i respirator. Allt för att han skulle få dö med värdighet, berättar hon.

Bild 1 av 3 ”Jag blir så glad varje gång jag ser ett munskydd på stan. Det värmer i hjärtat”, säger Maria Ferm som den här dagen kör 11:ans spårvagn som trafikerar mellan Saltholmen och Bergsjön. Foto: Björn Larsson Rosvall Bild 2 av 3 Foto: Björn Larsson Rosvall Bild 3 av 3 Foto: Björn Larsson Rosvall Bildspel

Väl tillbaka till jobbet igen förfasades hon över att så få bar munskydd och att det var trängsel på spårvagnarna. Det var då som hon på eget initiativ började med sina tal varje gång hon kör spårvagn. Hon pausade däremot under några månader när regeringen tog bort munskyddsrekommendationen i kollektivtrafiken i somras. Rekommendationen återinfördes i början av december.

Maria Ferm tycker att Göteborgarna har blivit sämre på att bära munskydd.

– Under förra vintern kunde jag ha turer där 90 procent bar munskydd, nu rör det sig kanske om tio procent. Det är riktigt dåligt, säger hon och tillägger:

– Det är så sorgligt att man utsätter andra för fara. Och man verkar ha glömt bort hur tufft vårdpersonalen har det.

Hennes chef, Fredrik Hivell, som är ställföreträdande chef för trafikpersonal och service på Göteborgs Spårvägar, säger så här om kollegans initiativ:

– Vi uppmuntrar våra förare att använda mikrofonen för att prata med sina passagerare. Därför blir jag både glad och stolt när jag får höra om hur Maria informerar på spårvagnen.

Maria Ferm har arbetat som spårvagnsförare i snart 14 år i Göteborg. Hon är ursprungligen från småländska Traryd. Foto: Björn Larsson Rosvall

Klockan har passerat 17 den här sena mellandagseftermiddagen och Maria Ferms arbetspass är över. En yngre kvinnlig resenär formar ett hjärta med sina händer mot spårvagnsföraren när hon kliver av vid Centralstationen. Sådant värmer, säger Maria som tänker fortsätta med sina munskyddsuppmaningar.

– Min förhoppning är att jag varje gång åtminstone ska få en person att ändra sig och börja använda munskydd. Det är kanske en spott i havet, men förhoppningsvis sprider det sig som ringar på vatten.

Läs mer:

Norsk överläkare: Vaccinen räddar oss från en katastrof

Experter: Här är de viktigaste vaccinfrågorna 2022

Omikronvarianten på väg dominera i Stockholm

Sydamerika har flest fullvaccinerade i världen