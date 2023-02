När Ukrainakriget kom till Migrationsverket

Angelika Kozlovskaya i gul jacka med sonen Matvey, 5 år. Yana Shestakova i röd mössa, tillsammans med barnen Akim, 7, Nikita, 17, och Alexandra, 14. Foto: Anette Nantell

I början av mars 2022 går kusinerna Angelika och Yana av färjan i Nynäs­hamn, tillsammans med sina barn och 53 andra ukrainska flyktingar. De har rest i fyra dagar från sin hemort i Sievjerodonetsk i östra delen av Ukraina där deras hem är sönderbombade av ryssarna. Migrationsverkets handläggare Svetlana Redkina och gränspolis Andreas Seisertar kontrollerar deras pass.

Handläggarna tillsammans med en polis. Foto: Anette Nantell

Handläggarna Svetlana Redkina och Mimmal Djenah från Migrationsverket samarbetar med polisen för att de ukrainska flyktingarna ska få ett så smidigt mottagande i Sverige som möjligt. Utanför färjeterminalen i Nynäshamn väntar en buss som tar ukrainarna till deras transitboende i Stockholm.

Handläggarna Svetlana Redkina och Ted Bohlin. Foto: Anette Nantell

Bussen anländer till transitboendet Centria i Hägersten. Men här finns just nu inga lediga sängplatser. Rysktalande handläggaren Svetlana Redkina förklarar för kollegan Ted Bohlin att Yana och Angelika är kusiner. Han behöver registrera alla flyktingar och förstå vilken relation de har för att kunna placera dem på samma ställe.

Köer utanför Migrationsverket. Foto: Anette Nantell

I snålblåsten utanför Migrationsverket slingrar sig köerna långa mellan mars och maj. Antalet personer som ansöker om uppehållstillstånd hos Migrationsverket för asyl eller enligt EU:s massflyktsdirektiv ökar kraftigt i mars 2022 då antalet ansökningar är drygt 29 000. Ungefär 27 000 är ukrainska flyktingar.

Personalen vittnar om stress. Foto: Anette Nantell

Personalen på det som kallas ”ansökan” på Migrationsverket i Sundbyberg har morgonmöte och går igenom detaljer och förändringar i hur de ska behandla de olika ärendena. Under Ukrainakrigets början ökade ansökningarna från 200 per vecka till 800 per dag. Flera anställda vittnar om magproblem, yrsel, sömnsvårigheter och näsblod av stressen. Situationen beskrivs av vissa som kaotisk och förvirrad, med bristande kommunikation och planering.

Yana och Angelika på tunnelbanan. Foto: Anette Nantell

Yana och Angelika tar tunnelbanan till Migrationsverket i Sundbyberg för att registrera sig och söka uppehållstillstånd.

”Innan vi flydde från kriget hade jag aldrig hört talas om Sverige”, berättar Yana Shestakova. De har inte ätit varm mat på flera dagar och längtar efter mustig ukrainsk rödbetssoppa, borsjtj.

Migrationsverkets väntrum. Foto: Anette Nantell

Pappersformulären är många som måste fyllas i väntrummet på Migrationsverket. Yana och Angelika får sällskap av Kachmarskiy Rostyslav som kom med samma färja från Polen. Utanför står hjälparbetare och delar ut kaffe och smörgåsar till de som just anlänt.

Ansökningar om uppehållstillstånd. Foto: Anette Nantell

Inte sedan Syrienkriget eskalerade under 2015–2016 har ansökningarna om uppehållstillstånd varit på den höga nivån som under våren 2022. På en bänk på Migrationsverket i Sundbyberg står alla pass som har ett pågående ärende eller som ska hämtas ut.

Handläggare Niklas Sandberg i möte med asylsökanden. Foto: Anette Nantell

Tatiana Artiushchenko är utmattad och tårarna faller i ett rum på Migrationsverket. Efter fem dagars resa med buss och båt från deras hem i Vovchansk, en stad nära ryska gränsen nordost om Charkiv, brister det. Handläggare Niklas Sandberg kan nämligen inte garantera att hon och farmor Ludmila kommer att få bo på samma transitboende som deras familjemedlem Andrii Artiushchenko, som kom till Sverige två månader före dem.

Handläggaren Tala Khalaf försöker svara på frågor. Foto: Anette Nantell

I början av året upplever många ukrainare att de får förvirrande besked om vilka regler som gäller och hur formulären ska fyllas i. Det leder till att de besöker Migrationsverket flera gånger för att få alla papper i ordning. Tolken Olga Yatsyshyn hjälper Yana att förstå hur hon ska fylla i barnen Nikitas och Alexandras dokument. Handläggaren Tala Khalaf försöker svara så gott hon kan.

5-årige Matvey ska fotograferas för sitt uppehållstillståndskort. Foto: Anette Nantell

Angelika Kozlovskayas 5-åriga son Matvey ska fotograferas för sitt uppehållstillståndskort, men är rädd för kameran. Handläggare Bita Farah Bakhsh försöker lirka, men Matvey övervinner sin rädsla först när den ukrainska tolken Olga Yatsyshyn kommer till hans undsättning. Hon har målat sina naglar i den ukrainska flaggans färger.

Handläggare Yasemin Camlibel förklarar regler. Foto: Anette Nantell

Handläggare Yasemin Camlibel förklarar för sökande vilka regler som gäller för boenden. Om en person väljer att bosätta sig i ett socialt utsatt område förlorar de sin dagersättning på 61 kronor per dag. Yasemin berättar att trycket är så högt att hon många gånger känt sig utmattad, men att det nästan är omöjligt att sjukskriva sig på grund av personalbrist. Under 2022 anställs ytterligare 150 personer för att klara den så mycket högre arbetsbelastningen.

En samling stämplar på Migrationsverket. Foto: Anette Nantell

Migrationsverket är nog den svenska myndighet med flest förkortningar, är det någon i personalen som säger. Kanske har vi också flest stämplar, säger en annan. Den ukrainska enheten flyttar vid midsommar 2022 från Sundbyberg till de gamla lokalerna på Pyramidvägen i Solna där Migrationsverket låg fram till 2018. Här ska man hädanefter hantera hela processen för ukrainska ärenden enligt EU:s massflyktsdirektiv. Personalen säger att det underlättar och effektiviserar arbetet och många upplever att situationen blir mer hanterbar.

Ett tillfälligt transitboende i Midsommarkransen. Foto: Anette Nantell

Yana Shestakova, Angelika Kozlovskaya och deras barn väntar i nära två månader på sina uppehållstillståndskort och på beskedet om var de ska bli placerade i Sverige. I deras tillfälliga transitboende i Midsommarkransen finns inget kök och Yana längtar efter att laga egen mat. Under de långsamma dagarna försöker familjen underhålla sig så gott det går. De besöker Stockholms alla sevärdheter och barnen studerar on-line.

Ira väntar på att tvätten ska bli klar. Foto: Anette Nantell

På transitboendet utanför Märsta sitter Ira, som inte vill säga sitt efternamn, i tvättstugan och väntar på att maskinen ska gå klart. Här får flyktingarna bo tills Migrationsverket bestämt var i Sverige de fått plats. När de sedan anvisats till en ort övergår ansvaret för boende och barnens skolgång till kommunen.

Kateryna kom till Sverige före kriget för drygt ett år sedan. Foto: Anette Nantell

I de nygamla lokalerna i Solna sitter ukrainska Kateryna Reece Lagerkvist och snart 2-åriga Liam för att reda ut hur de ska göra. Kateryna kom till Sverige före kriget för drygt ett år sedan och är gift med en svensk man. Hon berörs därför inte av massflyktsdirektivet. Nu har hon fått avslag på att få stanna tre gånger och måste söka asyl. ”Jag kan så klart inte lämna min son, som har svenskt pass, här och åka till kriget i Ukraina”, säger hon förtvivlat.

Yana och hennes barn hamnar i Hemavan. Foto: Anette Nantell

Yana och hennes barn har blivit utplacerade av Migrationsverket någonstans i Sverige. De tror att de ska till Boden och har förberett sig genom att läsa på om orten. Men på bussen får de veta att de är på väg till en för sommaren nedlagd skidort – Högfjällshotellet i Hemavan. Väl på plats får de information från Migrationsverket att det kommer bli svårt att få jobb och det blir en utmaning att hitta skolplatser till barnen. Yana känner sig olycklig och funderar på att åka tillbaka till Ukraina.

Angelika Kozlovskaya har bestämt sig för att återvända till Ukraina. Foto: Anette Nantell

Det är slutet av maj och Angelika Kozlovskaya har bestämt sig för att åka hem till Ukraina igen. Livet i Sverige ter sig svårt och sonen Matvey längtar så mycket efter sin pappa att han gråter sig till sömns varje kväll. Men då hon redan anvisats en kommun i norra Sverige står hon plötsligt utan bostad i Stockholm. Hon bryter ihop inne på Migrationsverkets transitboende Centria i Hägersten. Personal och vänner försöker lugna henne. I sista stund ordnar det sig och Angelika får tre dagar till på sig att ordna med hemresan. En vecka senare återförenas hon med sin man i Ukraina. Men nu i januari har han skickats till fronten.

Maxim, Anastasia och Tasia fördriver tid i väntrummet. Foto: Anette Nantell

Tillbaka till Migrationsverket i Stockholm. ”Huset ska rivas. Det har de sagt nu i fyra år. Polisen har haft träningslokaler här och när vi först kom hit vid midsommar låg det fullt med tom­hylsor överallt”, berättar en handläggare på Migrationsverket. Maxim, Anastasia och Tasia har funnit en lugn plats i väntrummet att fördriva tiden i. De koreograferar en vild uttrycksfull dans.

Handläggarna Hanna Giegold och Tommaso Braida. Foto: Anette Nantell

Hanna Giegold funderar på hur hon ska lösa ett bostadsproblem. Handläggare Tommaso Braida är lite av en expert på boendefrågor och hjälper till med ärendet. ”Alla behöver jobba med alla frågor här. Det som är så bra med att vi alla sitter på samma ställe och att alla måste kunna hela processen är att vi blir multikompetenta. Vi får förståelse för de olika delarna i sökandeprocessen och arbetet blir mer tidseffektivt. Vi gör färre fel nu”, säger Tommaso Braida.

Yana lär sig svenska på vuxenskolan i Storuman. Foto: Anette Nantell

I vuxenskolan i Storuman är det cirkelledare Ingalill Danielssons ambition att de ukrainska kvinnorna i klassrummet ska lära sig och framför allt våga prata svenska. Yana försöker förstå skillnaden på svenskans alla sj-ljud. Den 1 juli i år börjar en ny lag gälla i Sverige om att kommunerna ansvarar för att ordna boende för skyddsbehövande från Ukraina. Syftet är att få till en jämnare fördelning över landet. Migrationsverket anvisar flyktingarna utifrån fördelningstal om hur många personer respektive kommun ska ta emot.

Akim tycker det är svårt att få nya vänner i Sverige. Foto: Anette Nantell

Efter sommaren blir Yana och hennes familj erbjudna en tvårumslägenhet och utbildning i Storuman i Västerbotten. Äntligen börjar livet te sig lite mer normalt. Där bor de bland 5808 invånare. Alexandra försöker pigga upp sin lillebror Akim som har haft en tuff dag i skolan. Han tycker det är svårt att få nya vänner.

Yana jagar extrapriser så att familjen ska ha råd med mat på bordet. De 61 kronorna hon får per dag räcker inte särskilt långt. Hon lusläser reklambladen och vandrar sedan mellan de två mataffärerna i centrum för att hitta den billigaste varan. Kvällens middag, den ukrainska soppan Borsjtj, består av lök, potatis, rödbetor och kål och avnjuts framför datorn med tecknad film på ukrainska. ”Vi har det inte så fett. Men jag älskar att jag nu har ett kök och kan laga min egen mat”, säger Yana.

Yana Shestakova och hennes barn hoppas på att bo i ett större samhälle än Storuman så småningom. Foto: Anette Nantell

I september, efter en lång och mödosam väg till ett hyfsat normal liv lång bort från kriget i Ukraina, har Yana Shestakova och hennes barn funnit sig till rätta. Nikita och Alexandra skrivs in på Luspengymnasiets samhällsprogram med sex elever i klassen. Akim börjar i andra klass och Yana söker arbete som städerska. Men familjen vill tids nog försöka flytta till ett större samhälle i Sverige där det är lättare att få jobb och hitta bättre utbildningar till barnen. Yanas man Slava får tillstånd att lämna Ukraina, eftersom han är trebarnsfar, och familjen återförenas.

I november minskar trycket på Migrationsverket avsevärt. Foto: Anette Nantell

Det är fredag i slutet av november och en relativt lugn dag på Migrationsverket i Solna. Trycket på handläggarna har, sedan den första strida strömmen av ukrainska flyktingar i början av året, minskat avsevärt. Jotiar Maronsi har hittat en jojo och försöker sig på tricket ”hunden”, men det är svårare än han minns att få till den ­rätta snurren. Assistenten Hawre Ahmad betraktar konsterna från tjänsterum nummer 4.



EU-kommissionen beslutade nyligen att massflyktsdirektivet förlängs ytterligare ett år till den 4 mars 2024. Det innebär att alla som omfattas av massflyktsdirektivet kommer att kunna få förlängt uppehållstillstånd i Sverige. De ukrainska flyktingarna kommer att få information om hur de ska göra för att ansöka om förlängning. Migrationsverket ser just nu över frågan om hur det praktiskt ska gå till att förlänga tillstånden för de ukrainare som bor i Sverige.