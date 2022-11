Närmare 170 000 pass väntar på uthämtning: ”Vi har fullt i skåpen”

Fakta. Pass och resehandlingar

● Resehandlingar avser både pass och nationella id-kort.

● I normala fall lämnar polisen i region Stockholm ut cirka 55 000-70 000 resehandlingar per månad. Under september och oktober har över 105 000 resehandlingar per månad lämnats ut – det höga trycket förväntas fortsätta under november och en del av december.

● Totalt antal utfärdade pass hittills i år i Sverige: 2 195 887

● Antal pass som inte har hämtats ut efter tre månader och som därför har makulerats: 1 798

● Antal pass som inte har hämtats ut efter 3 månader men som ännu ligger kvar: 11 799

● Totalt antal pass som väntar på att hämtas: 168 100

● Avgiften för pass betalas på passexpeditionen vid ansökningstillfället, de pass som inte hämtas ut är alltså redan betalade av den ansökande.