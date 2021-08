Närmare 800 vaccindoser förstörda i Åmål

När personal från en vårdcentral i Åmål på morgonen anlände till den idrottshall som används för vaccinationer mot covid-19 upptäckte de att strömmen hade gått i lokalen.

– De ser också att elskåpet är öppet och hänglåset som har varit där är sönderslaget, och sedan är huvudströmbrytaren avslagen, säger Thomas Fuxborg, presstalesperson vid polisregion Väst.

– Det innebär att kylarna där man har förvarat vaccinet har inte varit på under natten och då kan de inte använda de vaccindoserna, 774 doser var det, fortsätter han.

Är detta något som kan ha skett av misstag?

– Nej, man måste aktivt trycka ner den här ”switchen” från on till off, och så bryta upp hänglåset då. Vi är på plats där, men vi kan inte hitta några brytmärken eller någon åverkan på varken fönster eller dörrar in till byggnaden där bland annat den här hallen ligger.

Så det är ett ”inside job”?

– Nej, det behöver det inte vara. Vi vet inte, och det gör inte de heller, vad som hände på kvällen i går.

Är det ett sabotage eller finns det någon annan anledning att stänga av huvudströmmen?

– Det finns en bowlinghall och lite annat i den här byggnaden och det kan ju vara så att det är några ungdomar som har blivit utkörda och förbannande och så ska de då jävlas och stänga av strömmen. Och så är de kanske inte medvetna om att det finns vaccin, så det behöver inte vara riktat mot vaccinationen.

Händelsen är polisanmäld och utreds som grov skadegörelse.

Läs DN:s nyheter från Västsverige.