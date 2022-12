Natoförhandlarens okända lista: Så har Sverige gått Turkiet till mötes

Fakta. Tidigare version är hemligstämplad

Dokumentet, med namnet ”Implementation of the trilateral memorandum between Türkiye, Sweden and Finland”, är upprättat den 25 november.

Även en tidigare version av dokumentet finns hos Regeringskansliet men den är hemligstämplad. Den upprättades den 6 oktober.

DN tog del av dokumentet efter att Sveriges chefsförhandlare Oscar Stenström den 28 november skickat den till sin privata mejladress och på så sätt gjort den tillgänglig utanför regeringskansliet. Enligt Stenström innehåller den nya versionen inga hemliga uppgifter:

– Kvällen innan en resa behövde jag skriva ut fler exemplar av listan och var utanför Regeringskansliets IT-miljö. Därför använde jag min privata mejl, förklarar han.

Listan innehåller 17 punkter. De flesta åtgärderna rör ”kampen mot terrorism”, ”utlämnanden och deportationer”, samt ”vapenexport”.

Åtgärderna syftar tillbaka på det samförståndsavtal som slöts i Madrid i slutet av juni, mellan Sverige, Finland och Turkiet.

Avtalet innebar att Turkiet accepterade Finland och Sverige som inbjudna till Nato, men samtidigt ställdes flera krav på åtgärder som de nordiska länderna behövde vidta.