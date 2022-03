Natofrågan kan splittra Sverige och Finland

Fakta. Försvarssamarbetet Sverige-Finland

Sveriges försvarssamarbete med Finland har djupa rötter. Finland var fram till 1809 den östra rikshalvan. Under inbördeskriget 1918 deltog svenska frivilliga, liksom under Vinterkriget 1939-40 och i Fortsättningskriget 1941-44. Svensk vapenhjälp till Finland under Vinterkriget 1939-40 påminner om stödet till Ukraina 2022.

2018 undertecknade länderna ett samförståndsavtal. 2020 gav riksdagen regeringen rätt att besluta om att ge och ta emot militärt stöd i kris och krig. Beslut om att bistå Finland mot angrepp mot ska godkännas av riksdagen. Finland har likande regler.

Ländernas flygvapen och mariner har hunnit längst i samarbetet.