Nekades tillstånd – ställer ut elsparkcyklar ändå: ”Rena vilda västern”

I februari infördes nya lokala föreskrifter i Stockholm för att få ordning på kaoset med elsparkcyklarna. Bland annat begränsades antalet elfordon kraftigt, från 24 000 till 12 000. Nu har åtta företag fått tillstånd från polisen och Stockholms stad att placera ut 1 500 elsparkcyklar var mot en årlig avgift per fordon.

Men i veckan har en ny aktör, norska Ryde, ställt ut närmare 1 000 elsparkcyklar i staden trots att de saknar tillstånd. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) menar att de bryter mot reglerna, och nu har företaget polisanmälts av trafikkontoret.

– Vi har satt upp en begränsning och en regel. Just nu betalar bolagen 1 400 kronor per elsparkcykel, och lyder den begränsningen. Men Ryde betalar ingenting. Det blir vilda västern. I så fall kan flera bolag göra samma sak och då kan vi vara uppe i 24 000 elfordon igen, precis som förra året, säger Daniel Helldén.

Det befintliga tillståndet prövades och utformades under hösten, och deadline för att ansöka var den sista oktober 2021. Ryde lämnade in sina papper för sent och fick därför avslag. Bolaget har nu överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

I ett brev till Polismyndigheten från december meddelade Ryde att de motsätter sig processen bakom tillstånden eftersom bolaget anser att deras ansökan inte behandlats rättvist.

”Datumet den 31 oktober 2021 förefaller helt taget ur luften och det fanns ingen möjlighet för enskilda att förutse att en sådan frist skulle gälla. Vid den tidpunkten hade inte heller den påstådda fristen varken formellt beslutats av kommunen (eller polisen), eller ens kommunicerats med allmänheten”, står det i brevet från Ryde.

I juli ska det befintliga tillståndet prövas på nytt och alla företag som ansöker i tid kommer att godkännas, meddelar Helldén – förutsatt att bolagen följer några grundläggande regler.

– Man kan säga att de (Ryde) har sabbat sin chans. Om de inte tar bort elsparkcyklar nu så kommer de diskvalificera sig från nästa vända av tillstånd. De lämnade in sin ansökan för sent i höstas, det är enbart därför de inte fick vara med, säger han.

Ryde har tidigare etablerat sig över en natt i andra svenska städer. I höstas placerade de ut ett hundratal elsparkcyklar i Gävle och Växjö, utan någon tidigare dialog med kommunerna. I båda städerna blev de polisanmälda för att inte ha sökt tillstånd, men båda gångerna blev ärendet nedlagt.

Flera av konkurrenterna som fått tillstånd och lyder under de regler som Stockholm stad bestämt kritiserar nu Ryde för att ha brutit mot regelverket. I ett pressmeddelande skriver branschorganisationen Nordic Mobility Association att man vill se ett förtydligande av de regler som gäller, samt att de tar avstånd från Rydes agerande. Brevet har skrivits under av bland annat Bolt, Voi och Tier.

David Mothander, ansvarig för policyfrågor hos Bolt i Norden, vill inte se att frågan blir utdragen i domstol utan förväntar sig ett agerande från staden så snart som möjligt.

– Staden har satt en ordning, som vi har följt. Nu är det upp till staden att se att den efterlevs. Vi förväntar oss att Stockholm klargör vad som gäller och att de implementerar det – snabbt, säger han.

Vad som kommer hända med elsparkcyklarna som redan placerats ut i Stockholm är oklart. Trafikkontoret vill se att de plockas bort, men det är polisen som ansvarar för att följa upp eventuella överträdelser av tillstånden.

– Vårt nästa steg är ett möte med polisen. Det kan hända att man beslutar om föreläggande, men beslutet är inte vårat, säger Daniel Helldén.

