Niklas Ekdal: 80 år sedan mardrömmarnas midsommar

”Någon gång ska man ha tur!”

Utrikesminister Christian Günthers suck i februari 1941 kan vara den mest cyniska i svensk historia – och den sannaste. Världskriget rasar, Sverige hukar, Nazityskland rullar som en ångvält över Europa när underrättelser om en ännu värre kataklysm når Stockholm: Hitler planerar krig mot Sovjetunionen.

Utrikesminister Christian Günther. Foto: Bertil Norberg

Dittills hade diktatorerna Adolf Hitler och Josef Stalin varit allierade, med fruktansvärda följder för Finland, Baltikum, Polen. Ett krig mellan ondskans imperier kunde förändra allt. Men Sveriges ”tur” – för att använda karriärdiplomaten Günthers ord – skulle komma till priset av miljoner döda.

För 80 år sedan denna midsommar, 22 juni 1941, var det dags. Operation Barbarossa. Historiens blodigaste fälttåg och brottsligaste erövringsplan. Nazisterna mobiliserade fyra miljoner soldater.

Fakta: Aktörerna Per Albin Hansson (1885-1946) Partiledare för S 1925-1946. Statsminister från 1932. Ledde samlingsregeringen under kriget. Christian Günther (1886-1966) Diplomat och utrikesminister. Efterträdde Rickard Sandler som avgick 1939 på frågan om svensk trupp till Åland. Gösta Bagge (1882-1951) Ledare för Högerpartiet, minister i samlingsregeringen. Prioriterade stöd till Finland när S prioriterade Norge. Gustaf V (1858-1950) Farfars far till nuvarande kungen. Regerade under bägge världskrigen. Tyskvänlig och inriktad på nordisk enighet. Visa mer

Samlingsregeringen efter konselj på slottet 1939. Per Albin Hansson i förgrunden. Foto: TT

Ett korståg mot kommunismen, ett utrotningskrig mot ”mindervärdiga raser” och en strategisk fantasi om att säkra östfronten inför slutstriden mot demokratierna i väst. I denna globala virvel var Sverige bara ett löv, men mitt i stormens öga.

Sommarkvällen före offensiven bjuder statsminister Per Albin Hansson hem sin utrikesminister och några andra bridgevänner i väntan på besked om krigsryktena. Först när det ljusnar kommer han i säng, och väcks ett par timmar senare av budet: Tyskland har gått över den sovjetiska gränsen.

Under morgonen begär tyskarna fri lejd för flygplan i svenskt luftrum. Ministrarna är trötta och lätt bakfulla, men har nu att hantera ett av de hotfullaste lägen landet någonsin befunnit sig i.

Per Albin Hansson vid ett skrivbord – foto från 1935. Foto: Okänd fotograf /TT

Midsommarkris. En statsminister ställd inför ett svårt dilemma i den skiraste grönskan. En statsminister som vill regera i mitten och isolera ytterkanterna. Nu måste han välja - och få sina samarbetspartners att stå bakom vägvalet.

I 80 år har historiker diskuterat händelseförloppet, och de omöjliga moraliska val som regeringen ställdes inför. Tyskland begärde att få transportera den stridsutrustade divisionen Engelbrecht över svenskt territorium, från det ockuperade Norge. Skulle Sverige överge neutraliteten och räcka Hitler detta handtag, eller hävda sin integritet och därmed hjälpa Finlands fiende Stalin?

Pest eller kolera? Sällan har metaforen fått en sjukare illustration. På avstånd och med facit i hand ser situationen – som alltid – annorlunda ut än den gjorde för krisens aktörer. Per Albins främsta prioritering var att hålla ihop sin koalition. Han var statsminister i första hand, partiledare i andra och minst av allt en utrikespolitisk aktivist.

Socialdemokrater avskydde Tredje Riket. Högern var främmande för att hamna på den kommunistiska sidan mot Tyskland, och efter Stalins överfall på Finland lutade Bondeförbundet åt samma håll.

Fakta. Midsommarkrisen 1941 22 juni – Nazityskland anfaller Sovjetunionen, och kräver transport av en armédivision över svenskt territorium. 24 juni – Socialdemokraterna röstar nej till kraven, men i praktiken ja med hänvisning till de borgerliga i samlingsregeringen. 25 juni – Sovjet bombar Finland, som officiellt sluter upp på Tysklands sida. 25 juni-12 juli – Division Engelbrecht transiteras på tåg genom Sverige från Norge till Finland. Visa mer

Den tyska krigsmakten verkade oslagbar. Polen, Norge, Holland, Frankrike besegrades på nolltid. Med sitt misskötta försvar hade Sverige inte mycket att sätta emot ifall Hitler skulle lyfta pekfingret.

En av Sveriges få fördelar var att mattesnillet Arne Beurling, som med hjälp av bara penna och papper, hade knäckt koden till tyskarnas krypterade kommunikation. Till skillnad från Moskva – som togs helt på sängen av Barbarossa – visste Stockholm vad som var på gång.

Professorn och mattesnillet Arne Beurling knäckte tyskarnas kod med papper och penna. Foto: TT

Per Albin fick snabbt klart för sig att hans samlingsregering inte tänkte acceptera ett nej till de tyska kraven. Likadant med kung Gustaf V, som indirekt lär ha hotat att abdikera, och överbefälhavaren Olof Thörnell som ville hjälpa Finland.

Kung Gustaf V (mitten), samt statsråden fr v Per Edvin Sköld (S), försvarsminister, Christian Günther, utrikesminister, Thorwald Bergquist, juristkonsult och Karl Gustaf Westman, justitieminister, under en konselj i villa Gövik på Särö i Halland. Enligt Dagens Nyheter var detta första gången kungen tillät pressfotografer vid en konselj på Särö. Foto: DN / TT

Om regeringen sprack kunde socialdemokrater stå ensamma med ansvaret, ihop med folkpartister. I Berlin hade det uppfattats som en antitysk kampregering, och kanske dömt Malmö till samma öde som Rotterdam – ett bombmål.

Hur hamnade Sverige i denna rävsax? Den apokalyptiska stormaktspolitiken från första världskriget och framåt var bortom Stockholms kontroll, men prioriteringar i otakt med tiden gjorde ont värre.

Per Albin Hansson var en välfärdspolitiker, främmande för heroiska gester och medansvarig för 1920-talets nedrustning. Chockad retirerade han vid krigsutbrottet in i illusionen om en snabb fred och tvivlade på sin ledarförmåga. Vid ett tillfälle lär han ha utbrustit:

”Det är ju fan att allt vad jag och mina kamrater velat åstadkomma nu ska gå till spillo. Vi ha velat social utjämning för sjuka och gamla och så mycket annat. Nu komma vi att få satsa allt på militära företag, artilleri, kryssare och flygplan. Är det inte fan!”

Legendarisk är också statsministerns formulering på Skansen sommaren 1939:

”Vi ha intet otalt med andra. Men om branden bryter ut måste alla vara på sin vakt. Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd. Vår beredskap är god.”

Per Albin Hansson håller tal på första maj 1941. Foto: TT

Vad gäller försörjningsläget hade Per Albin viss täckning för sin försäkran. Matbristen blev inte lika allvarlig som under första världskriget, men militärt var Sverige långt ifrån redo. Officerskåren gillade hästar. Medan Tyskland satte in 2 000 flygmaskiner bara mot Polen räknade det svenska flygvapnet 33 knappt operationsdugliga jaktplan. Försvarsbeslutet 1925 med kortad värnplikt och nedlagda regementen används än i dag, ett sekel senare, som avskräckande exempel på naiv optimism.

Tysklands invasion i Polen och västmakternas krigsförklaring i september 1939 var allvarliga nog för Sverige. När Sovjetunionen angrep Finland och tyskarna ockuperade Danmark och Norge blev läget akut. Men historiens nycker – förlusten av den svenska stormakten – hade skapat en geografi som gjorde det möjligt att stå utanför kriget.

Per Albin Hansson i Medborgartåget 1941. Foto: TT

Förlusten av Finland 1809, efter sexhundra års gemenskap, innebar att ett sovjetiskt anfall i öst inte med automatik var ett anfall mot Sverige. Likadant med unionsupplösningen 1905 då Norge blev självständigt. När den strategiska norska kusten besattes av Tyskland 1940 blev Sverige inbäddat och Skandinavien utom räckhåll för västmakterna.

Och så var det järnmalmen, som höll den tyska krigsmaskinen rullande. Så länge Sverige snällt exporterade från sina minerade malmfält fanns ingen rationell anledning för nazisterna att spilla krut på en germansk randstat.

Men nu, alltså, detta ultimatum om Engelbrechtdivisionen. Tillsammans med finansminister Ernst Wigforss lotsade Per Albin sin riksdagsgrupp till en finurlig lösning. Genom att rösta i omgångar kunde man göra en markering för historieböckerna mot de tyska kraven, men ändå landa i den undfallande linje som förhindrade en regeringskris.

Under ett par sommarveckor transporterades över hundra tåg divisionen genom Sverige. Ett fåtal av dessa tyska soldater skulle överleva slakten på östfronten och återvända hem efter krigsslutet 1945, men när Sverige öppnade portarna var styrkeförhållandena andra. Sovjetunionen såg ut att kollapsa, precis som nazisterna räknat med.

Tyska soldater åker i godsvagnar genom Sverige, från Norge till Tyskland under slutet av andra världskriget. Till vänster en svensk soldat under ett uppehåll i Skåne. Foto: TT

Sverige var ändå inte piskat att böja sig för Hitler. Tack vare underrättelsetjänsten visste man i Stockholm att Tyskland inte hade militära förband avdelade för någon straffexpedition på kort sikt. Enligt historikern Klas Åmark var transiteringen alltså i sig ”en onödig eftergift”.

Historikern Alf W. Johansson betonar de hopplösa alternativen: ”Midsommarbesluten 1941 innebar att Sverige i valet mellan Hitler och Stalin valde Hitler”. Transporten av en fullt utrustad division var ett neutralitetsbrott av helt annan dignitet än permittenttrafiken där sjuka, skadade och lediga tyska soldater fick skjuts genom Sverige 1940-43.

Tyska soldater under ett uppehåll i Hallsberg, för vidare transport till Tyskland. Foto: TT

Att stå utanför kriget och hålla ihop regeringen hade ett moraliskt pris. Sveriges stöd till grannarna Finland och Norge blev begränsat när det verkligen gällde. Tyskland tvingade fram svensk anpassning till tidernas värsta mördarregim, inte minst presscensuren av antinazistiska röster.

Tyska soldater tvättar sig under ett uppehåll på stationen i Hallsberg med ett permittenttåg 1942. Foto: TT

Likväl fanns det förmildrande omständigheter: Ett ställningstagande mot Hitler hade inneburit ett ställningstagande för Stalin. Den svenska regeringens uppgift var trots allt att lotsa det egna folket helskinnat genom eländet.

Ibland ska man ha tur, som Günther sade. Passivitet och beslutsångest belönades av ett händelseförlopp där andra nationer i slutändan fick ta smällen. Om Sveriges väl var målet tycks Per Albin ha varit rätt man på rätt plats vid rätt tid.

Få svenskar brukar omtalas med bara förnamnet. Alla känner Carola och Zlatan. Många har åsikter om Yasin eller Robyn, men den förste att bli så intim var alltså denne skånske politiker.

Per Albin är mest känd för idén om folkhemmet. Som maktspelare hade han för vana att gå försiktigt fram, väga argument och välja den linje som skapade störst enighet.

Midsommaren 1941 utvecklades till en kris för Socialdemokraterna mer än en kris för relationen mellan Sverige och Tyskland. Typiskt Per Albin – och typiskt svenskt – att lösa det ena genom att lösa det andra genom att göra så lite som möjligt.

I hemmet med kaffekopp i händerna. Per Albin Hansson firar 60-årsdagen år 1945. Foto: TT

En generation senare är läxorna fortfarande levande. När Sverige backar hem mot supermakten Spanien i fotbolls-EM och räddar 0-0 är det ett eko av strategin från världskrigen. Resultat går före ära.

Midsommarkrisen i politiken 2021 har också paralleller till midsommarkrisen för 80 år sedan. Syftet med samlingsregeringen 1939-45 var att hålla landet utanför kriget och kommunisterna utanför regeringen. Per Albin använde i stort sett samma metoder som Stefan Löfven: skjut upp, förhala, förhandla, ducka, delegera, kompromissa, hoppas på det bästa.

I valet mellan Nato och neutralitet satsar Sverige nu på försvarssamarbete med Finland. Närmandet säljs in som alternativ till allianser, men i ljuset av andra världskriget är det snarare en svensk solidaritetsmarkering. Om finländarna köper Jas-plan, i stället för amerikanska, knyts våra säkerhetspolitiska öden ännu närmare. Också detta en blågul princip med djupa rötter: Exporten är viktigast.

Även pandemin har påmint om hur krigsminnen präglar de nordiska länderna. Som journalisten Bengt Lindroth visar i boken ”Vi som stod utanför kriget” kan man förstå den avvikande svenska corona-strategin i ljuset av 1940-talets trauma. Vänta och se. Cool neutralitet till och med inför ett virus, på gott och ont.

När katastrofer inträffar lever vi dock under samma medicinska och geopolitiska lagar som alla andra. Vår beredskap blir inte god bara för att någon landsfader säger det. Och man kan inte ha tur jämt.

Fakta. Litteratur Att bo granne med ondskan – Klas Åmark (Albert Bonniers Förlag) Vi som inte var med i kriget – Bengt Lindroth (Carlssons Bokförlag) Per Albin och kriget – Alf W. Johansson (Tidens Förlag) Per Albin Hansson (Sveriges statsministrar under 100 år) – Niklas Ekdal (Albert Bonniers Förlag) Visa mer

