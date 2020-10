Niklas Orrenius: Amerikanen som ville slippa angrepp från fulla svenskar

Reklammannen Rich bodde i den röda stadsdelen Möllevången och hade tröttnat på att angripas på grund av sitt ursprung. När han gick ut för att festa mötte han ofta svenskar som öppet sa att de hatade amerikaner.

Richs favoritbarer i Malmö hette Skolgatans ölcafé, Brogatan och Möllan.

– När jag kom ut från Möllan senast var det en ung kille som bad om en cigarrett. När han märkte att jag pratade engelska stelnade han till. ”Varifrån kommer du?” frågade han. Så sa han det rent ut: ”Jag hatar amerikaner.”

Rich blev nedstämd. Han var stolt över att vara amerikan, över musiken, konsten och litteraturen från hans hemland. Och han trodde sig ha funnit ett motmedel.

– Jag har precis gjort de här, sa Rich, och visade en bunt proffsigt layoutade kort.

Jag läste rubriken: ”So you don't like Americans?” På korten hade Rich lagt in bilder på amerikaner som han såg som ”good guys”. Som Martin Luther King, Bob Dylan och Jody Williams, som fick Nobels fredspris 1997 för sitt arbete mot landminor.

Korten skulle folk som sa sig hata amerikaner få. Då skulle de sluta att ge Rich skulden för George W Bush och invasionen i Irak.

Året var 2004. Tiotusentals svenskar gick man ur huse för att demonstrera mot kriget i Irak. När kriget bröt ut märkte Rich en ökad misstro mot honom personligen.

Rich ogillade president Bush. I mötet med svenskar försökte han snabbt berätta det, för att ”få det överstökat”. Då slappnade många av. Men hos vissa var USA-hatet så stort att fientligheten fanns kvar.

När jag i dag går förbi Möllevångens barer går mina tankar till den amerikanske reklammannen jag träffade här, för sexton år sen. Det fanns något rörande med hans små kort, och hans tro på deras kraft att förändra fulla idioter i krognatten.

Rich har flyttat tillbaka till USA. Men skulle han behöva antifördomskorten om han gick ut och festade i Sverige år 2020? Jag tvivlar.

Donald Trump är illa sedd i Sverige i dag. Bara 18 procent av svenskarna vill att han ska vinna valet, enligt en mätning från Yougov (65 procent vill se Biden som president). Men det är svårt att tro att amerikaner i Sverige generellt får skulden för vad presidenten sysslar med.

Donald Trump är en så udda och polariserande figur att han inte på samma sätt som Bush ses som en representant för hela USA. Och även om Trump har gjort mycket klandervärt, så har han inte startat några anfallskrig med hundratusen civila dödsoffer.

Jag vill också tro att Sverige och svenskar har blivit bättre på att hålla flera saker i huvudet samtidigt, i takt med att vårt samhälle har blivit mer pluralistiskt. Att vi i högre utsträckning undviker fördummande kollektiviseringar.

I en tid av medvind för politiska rörelser som ägnar sig åt att misstänkliggöra minoriteter kan det verka världsfrånvänt att säga det. Men flera till synes motsatta samhällsrörelser kan pågå samtidigt.

När minoriteter tar större plats i det svenska samhället blir det, tror jag, svårare för fördomar att få fäste. Någon kan häva ur sig skit om en grupp – men när allt fler har arbetskamrater och grannar från samma grupp, så rasar stereotypen inte sällan samman.

Det kan förstås även gälla gruppen Möllevångsbor, som jag med bred pensel beskrev som politiskt röda i inledningen av den här krönikan. I nyanseringens namn vill jag därför gärna publicera de senaste röstsiffrorna för de blå partierna i valdistriktet Möllevången-Folkets Park: Moderaterna fick 5,3 procent, Liberalerna 3,1 procent och Kristdemokraterna 1,5 procent.

Och Vänsterpartiet? De nådde faktiskt inte ens hälften av rösterna, utan stannade på 44,9 procent.