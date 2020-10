Niklas Orrenius: Halshuggningen av läraren hade kunnat ske i Sverige

”Jag vill inte prata om det”, säger den skäggige mannen när han öppnar. Ett barns röst hörs från lägenhetens inre.

Vi är i den slitna stadsdelen Koppargården i Landskrona, en vinterdag 2016. Den skäggige i dörröppningen försökte några år tidigare, tillsammans med sin lillebror, att döda konstnären Lars Vilks.

En sen majkväll 2010 körde bröderna ut på den skånska landsbygden till det gistna hus som Lars Vilks hyrde på den tiden. Med sig hade de cocacolaflaskor som de fyllt med bensin, med hål borrade i plastkorken så att det skulle gå lätt att spruta.

Terrorgruppen al-Qaida hade utfärdat en belöning efter att Vilks tecknat profeten Muhammed som rondellhund: 100.000 dollar till den som dödar den svenske konstnären, med en bonus på 50.000 dollar om han ”slaktas som ett lamm” – får halsen avskuren, alltså.

Bröderna hade knivar. De krossade köksfönstret, sprutade in bensin, satte fyr. Kanske var planen att Vilks skulle rusa ut när huset var övertänt, och att bröderna då skulle skära halsen av honom. Men allt gick snett för Landskronabrorsorna.

Lars Vilks var inte hemma, trots att hans bil stod på gårdsplanen. Och visserligen började konstnärens gardiner och ett köksskåp att brinna – men det gjorde även brödernas kläder. De vrängde av sig sina brinnande jackor och flydde.

Polisen fann de halvt smälta syntetjackorna på gräsmattan. I fickorna: en kallelse till Folktandvården, körkort och gymkort. Bröderna greps, åtalades och dömdes för försök till mordbrand.

”Jag hatar honom. Han är Guds fiende, han är profetens fiende, han är muslimernas fiende”, sa en av bröderna om Vilks i tingsrätten, som dömde honom till tre års fängelse.

När jag plingar på hans dörr i Landskrona har han avtjänat straffet – men vurmen för radikal islamism är kvar. Jag har sett hans Facebooksida där han delar texter av terroristledare och där han, efter att 130 människor dödats i terrorattackerna i Paris i november 2015, skrev:

”Ingen kan blunda för vad Frankrike gör, våld kommer alltid att föda våld”.

Innan han drar igen dörren säger brodern att han inte längre är ett hot mot Vilks: ”Han får leva sitt liv.” Kanske är det sant. Men andra står på kö för att få mörda konstnären.

2011 greps tre knivbeväpnade terrorsympatisörer i Göteborg, just innan de skulle närma sig Lars Vilks. 2015 gick IS-terroristen Omar El-Hussein med automatvapen till attack mot Lars Vilkskommitténs yttrandefrihetsseminarium i Köpenhamn. De svenska livvakterna besvarade elden och förde Vilks i säkerhet. De räddade livet på sin skyddsperson – men två andra människor mördades.

Jag har skrivit en hel del om Lars Vilks i DN. Somliga tycker kanske att det är tjatigt. Men jag upplever att den egensinnige konstnären och hans tragiska öde ofta stuvas undan.

När jag arbetade med boken ”Skotten i Köpenhamn” följde jag Vilks under ett år och såg den svenska offentlighetens utstötningsmekanismer på nära håll. Vilks bjöds ibland till utställningar och paneldebatter – men ofta drogs inbjudan tillbaka.

Vilks sågs som radioaktiv. Hans uppenbarelse var en ständig påminnelse om terror och död. Jag såg folk med panik i blicken byta bord när Vilks kom till en lunchkrog med sina livvakter. För somliga var han politiskt suspekt. Var stod han egentligen? Konstnärskolleger och gallerister bedyrade sin sympati – för att i nästa andetag meddela att det vore bäst om konstnären höll sig borta från det aktuella evenemanget.

Den 74-årige Lars Vilks är fortfarande persona non grata. Nyligen hoppades han få delta i en samlingsutställning, men det blev inget. ”Ännu en icke-utställning”, skriver Vilks på sin blogg och citerar ett mejl från arrangören: ”alla andra konstnärer drog sig ur eller har tveksamheter”.

Ja, jag känner med honom. Att tvingas leva som en fånge i sitt eget land, på hemlig ort, ständigt bevakad, utan att ens kunna träffa sin käresta ordentligt. Men jag skriver inte för att jag tycker synd om Vilks, utan för att hans situation är en påminnelse om de stora problem vi har med radikal islamism i vårt samhälle.

Lars Vilks på hemlig ort med en av teckningarna han ritade till en utställning 2007. Sedan teckningen publicerades i Nerikes Allehanda samma år har han levt med dödshot från flera terrorgrupper. Foto: Niklas Orrenius

Samma människofientliga ideologi som vill se Vilks mördad är ett hot mot oss alla. Även om risken att dö i ett terrordåd är minimal, vet vi att det kan räcka med att befinna sig på Drottninggatan i Stockholm en helt vanlig fredagseftermiddag, eller på en julmarknad i Berlin, eller, som i torsdags morse, i en kyrka i Nice, där en terrorist skrek att Gud är stor i samma veva som han högg ihjäl tre människor.

Några grupper är extra utsatta. Shiamuslimer, exempelvis. Det enda terrordåd i Sverige som IS officiellt tagit på sig och skrutit om riktade sig mot en shiitisk bönelokal i Malmö.

Judar är också givna mål för radikala islamister. För att skydda sina liv tvingas svenska judar förvandla synagogor, förskolor och samlingslokaler till befästa fort med säkerhetsslussar, övervakningskameror och väktare. Det är en skamlig svensk verklighet och, liksom Vilks öde, en påminnelse om den makt som den radikala islamismen fått i Sverige.

Den franske läraren Samuel Paty var förra fredagen på väg hem från jobbet när 18-årige Abdullah Anzorov högg ihjäl honom med en lång kniv. Anzorov skar av lärarens huvud och ropade ”Allahu akbar”. Samuel Paty hade väckt islamisters vrede med sin undervisning om yttrandefrihet, där han inkluderade karikatyrer av profeten Muhammed. Så jobbar även svenska lärare, berättar tidningen Läraren.

Bland det kusligaste med mordet på Paty är att så många tycks vara inblandade. Bland de sju misstänkta finns två elever som före mordet pekat ut läraren, samt en pappa som misstänks ha startat en hetskampanj på nätet mot Paty – hans dotters lärare.

Även i Sverige finns kluster av radikala islamister som bekämpar demokratin. I förundersökningen mot Landskronabröderna figurerar en vän till dem, en ung man som jag kallar Amjad. Utredarna misstänkte att Amjad kunde vara inblandad i Vilks-attacken, men lyckades inte knyta honom till brottsplatsen.

På Amjads Facebooksida har jag sett IS-propaganda, hat mot judar och uttalanden som ”demokrati är bara skit”. En insatt källa har berättat att Amjad tillhör en krets av skånska unga muslimer som följer ”okunniga och väldigt extrema predikanter”.

Amjad har rört sig i kretsar där många reste till jihadistgrupper i Syrien. Runt 300 unga svenska män och kvinnor anslöt sig till IS och andra terrorgrupper. Det placerar Sverige tvåa på topplistan – efter Belgien – över de EU-länder där IS lyckats rekrytera flest terrorister per capita. 2017 bedömde Säpo att det i Sverige lever drygt tvåtusen våldsbejakande islamistiska extremister.

I en tid av ökad hets mot muslimer kan somliga opinionsbildare och politiker känna en oro att lyfta hotet från den radikala islamismen, av rädsla för att göda hatet mot en redan utsatt minoritet.

Jag tror att det är precis tvärtom. Om man inte belyser och bekämpar den radikala islamismen, så blir det lättare för muslimhatare att lura i folk att muslimer generellt är farliga och främmande. Sverige är, som Frankrike, ett samhälle med stora minoriteter. Muslimer utgör en stor och viktig del av den svenska befolkningen – 8,1 procent, enligt mätinstitutet Pews uppskattning. De måste få leva sina liv utan att misstänkliggöras.

När Frankrikes Sverigeambassadör i söndags intervjuades i SVT:s Agenda sa han lugnt: ”Frankrike är ett muslimskt land”. Samtidigt som han uttalade sig stenhårt mot våldsam islamism, signalerade ambassadören att muslimer har en självklar plats i det franska samhället.

Han visade att skiljelinjen inte går mellan muslimer och icke-muslimer, utan mellan demokrater och antidemokrater.