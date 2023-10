Nobelpriset i medicin för mRNA-vaccin

Katalin Karikó

Född 1955 i Ungern. Doktorerade i biokemi vid Szegeds universitet 1982. Sedan 2021 är hon professor vid Szegeds universitet och adjungerad professor vid Perelman school of medicine vid University of Pennsylvania.

Källa: Kungliga vetenskapsakademien.

Drew Weissman

Född 1959 I USA. Doktorerade i immunologi och mikrobiologi 1987 vid Boston University. Han är professor I vaccinforskning vid Perelman school of medicin vid University of Pennsylvania och föreståndare för Penn Institute for RNA Innovations.

Källa: Kungliga vetenskapsakademien och Boston University.