Nooshi Dadgostar om klimatet: ”Vi kan inte stå i riksdagen och säga hur folk ska leva”

VAL 22

”Bad ass”, sa högern imponerat, när Nooshi Dadgostar fällde regeringen Löfven sommaren 2021. Ordvalet kom från en ung kristdemokrat, men innebörden upprepades av flera politiska motståndare som uppskattade Vänsterledarens kompromisslöshet.

Men med tänkbara regeringsförhandlingar inom synhåll är det tydligt att valnerverna börjat darra även hos henne. I vår intervju slipar hon ner kanterna i flera frågor där hon tidigare varit stenhård. Här kommer första exemplet.

”Inga röda linjer och ultimatum ser jag som framkomliga”

Partiledningen i V säger nej till en regering de inte själva sitter med i, men Nooshi Dadgostar tonar nu ner detta.

– Vi ställer inga ultimatum på det sättet. Vi ser att det är en mycket komplicerad situation.

Men är inte det ett ultimatum då, att ni kräver att få sitta i regering?

– Inga röda linjer och ultimatum ser jag som framkomliga i detta väldigt komplicerade läge.

DN har bett partiledarna att välja plats för fotografering under valspurten. Nooshi Dadgostar om Prideparaden: ”Jag älskar Prideparaden! Jag är mycket stolt över att leda det partiet som tillsammans med hbtq-rörelsen har kämpat fram mer jämlikhet och bättre levnadsvillkor för så många människor. Bra att de flesta andra partierna så småningom har kommit efter.” Foto: Alexander Mahmoud

En känd utmaning för den S-ledda regering Dadgostar hoppas medverka i är att den nog kommer att kräva stöd från både hennes eget parti – och Centerpartiet. Två verkliga motpoler i den ekonomiska politiken.

– Helt rätt. Vi står på väldigt olika ställen. Det enklaste för demokratin hade ju varit om det bara fanns partier som tyckte exakt likadant. Men vi är ju olika för att vi tycker olika, det är svårt att komma runt.

Vad kan ni enas om då? Är det bara att ni båda vill se Magdalena Andersson som statsminister?

Vänsterledaren skrattar till när hon svarar ”Ja, det är det”. Samma dag som vi gör intervjun deklarerar Annie Lööf i DN att hon gärna sitter med i en S-ledd regering, men att hon fortsatt inte kan tänka sig sällskap där av V. Dadgostar kallar kravet ”absurt”, men vill gärna försöka hitta större gemensam grund med Lööf.

”Det blev ett slags visklek, där C skulle prata med S, och S med oss – jag tror inte att det imponerar på väljarna”

– Det bästa sättet att börja en sådan förhandling är att sätta sig i samma rum och prata med varandra. Det har vi till och med nästan provat en gång under våren där vi fick igenom vårt pensionsförslag. Det som var lite udda där var ju att det blev ett slags visklek, där C skulle prata med S, och S med oss. Jag tror inte att det imponerar på väljarna att man gör den typen av upplägg utan låt oss behandla det här som vuxna människor och sätta oss runt ett bord. Jag kommer förstås att få ge bort saker och jag kommer få några saker.

Annie Lööf har sagt att hon kan tänka sig budgetsamarbete med V, men i så fall på villkor att skatterna på jobb, sparande och boende inte höjs. Vad är ditt svar på det?

– Min uppmaning till Annie Lööf är att inte ägna sig åt att uttala olika ultimatum nu om vilka partier som inte ska vara med och olika ultimativa röda linjer. Då kommer det bli svårt att hantera det här efter valet, säger Nooshi Dadgostar.

Nu kommer öppning nummer två från Vänsterledaren. Och den förvånar ännu mer, för den handlar om vinsterna i välfärden. ”Krossa marknadsskolan” är en av årets hårdaste V-paroller och i Almedalen presenterade partiet en konkret plan för detta. De vill förbjuda försäljning av kommunala skolfastigheter och bredda offentlighetsprincipen så att också skolaktiebolagen omfattas av den. Så här säger Dadgostar nu:

– Vi behöver förstås komma överens, innan en statsministeromröstning, att vi ska genomföra förslaget på ett bra sätt.

Om det inte blir ett sånt besked som du vill ha, som går längre än till utredningar, är det då en fråga där du inte kommer släppa fram regeringen?

– Vi kommer att förhandla om väldigt många frågor.

Även denna?

– Självklart.

”Jag hoppas att jag får 50 procent av rösterna, men det är möjligt att det inte blir så”

Det här är också en förhandlingsbar fråga som du kan tänka dig att tumma på?

– Vi fyra partier, som kommer att släppa fram en socialdemokratisk statsminister, kommer att behöva förhandla en regeringsplattform där vi kommer överens om inriktningen för mandatperioden. Här har jag mycket goda förhoppningar om att vi kommer att ta rejäla steg bort från marknadsskolan.

Känner man av att valdagen närmar sig kanske, och alla öppnar för förhandling, så även Nooshi Dadgostar?

– Det är klart att jag verkligen hoppas att jag får 50 procent av rösterna. Men det är möjligt att det inte blir så riktigt, och då förstår jag att jag kommer att få sätta mig ner och förhandla väldigt många frågor. Men det här ska väljarna veta är en mycket, mycket, mycket prioriterad fråga för oss.

På partiets dag under Almedalsveckan var friskolepaketet inte det enda som väckte uppmärksamhet. Tre riksdagsledamöter poserade under dagen med terrorstämplade PKK:s flaggor, i en manifestation för kurderna. Den svenska regeringens eftergifter mot Turiket under Natoförhandlingarna var orsaken till flaggviftandet och de tre vänsterpartisterna sa att de utgick ifrån att de hade ledningens stöd.

– Att vifta med flaggor har vi inte diskuterat över huvud taget. Jag hade inte gjort på det sättet, säger Nooshi Dadgostar nu.

Vänsterledaren understryker att hon stödjer kampen för det kurdiska folkets rätt att slippa förföljelse, och även om EU-domstolen nyligen öppnade för att stryka PKK från terrorlistan, så är gruppen fortfarande terrorstämplad i Sverige och flera andra länder.

”Att en organisation inte står på en terrorlista betyder inte att man stöttar den eller nånting sånt”

Justitieminister Morgan Johansson (S) reagerade starkt på manifestationen i Almedalen, eftersom ”PKK har många oskyldiga människoliv på sitt samvete”, och det håller Dadgostar med om.

– Det är helt riktigt att de har det, och att det har varit så förut. Och att en organisation inte står på en terrorlista betyder inte att man stöttar den eller nånting sånt.

Så du hade själv inte stått med en sån flagga, men är det acceptabelt i ditt parti att ledande profiler gör det?

– Jag är ingen polis här, som kan bestämma hur människor ska göra. Och här uppmärksammades ju yttrandefriheten också. Alla har det i Sverige.

Men många partier sätter ju gräns mot sina ytterkanter. Ebba Busch sa häromdagen att en företrädare för KD kan inte aktivt vara emot aborter. Men en företrädare för V kan vifta med PKK:s flagga då?

– Men det finns det ju massor av andra politiker, från andra partier, som också gjort.

Så svaret är ja?

– Svaret är att det finns en yttrandefrihet, men jag hade inte gjort det, säger Nooshi Dadgostar.

Spurtfakta: Så blir valdagen för Nooshi Dadgostar Klockan ringer: 7.00 Laddar med: Två koppar kaffe. Hönökaka med mjukost. Maskot/rutin: Ingen. Men jag kommer hålla mig tätt intill vice ordförande Ida Gabrielsson hela dagen. Kläder på valvakan: Klänning om det är soligt. Annars brallor och kavaj. Ringer för att fira: Kanske mina föräldrar hemma i Göteborg. Ringer för tröst: Då sitter jag och surar med Ida Gabrielsson. Magkänslan kring resultatet: Vi får samma som i förra valet, eller ännu mer. Visa mer

En fråga där Vänsterpartiet tappat mark sen sist det var val är klimatet. Enligt Naturskyddsföreningens rankning var partiet 2018 det mest miljövänliga partiet av alla. I år har det halkat ner till andraplatsen. Partiledaren är missnöjd med hur föreningen vägt samman partiets olika förslag och kan först inte riktigt förklara varför V förlorat tätpositionen.

– Vi är noggranna med att omställningen måste vara rättvis. Alla måste vara med på den. Den kan inte i först hand bara belasta vanliga löntagare.

Men varför väljer ni låga bränslepriser framför låga utsläpp?

– Det har vi inte gjort.

”Vi kan inte ställa oss bakom den väldigt höga reduktionsplikt vi har i dag”

Ni har ju gjort upp med M, KD, SD och L om att sänka bränslepriserna.

– Mmm. Då är det så att vi är ett pragmatiskt parti. Vi såg extrema prischocker med dieselpriser på 30 kronor litern efter den olagliga invasionen av Ukraina. Det var en del. En betydande del handlade också om att vi inte kan ställa oss bakom den väldigt höga reduktionsplikt vi har i dag.

Men du sa att det blev väldigt dyrt. Håller du med moderatledaren Ulf Kristersson om att folk inte ska behöva göra för stora livsstilsomställningar?

– Jag är helt övertygad om att vi kommer köra bilar som går på el, i stället för fossila drivmedel. Och vi kommer behöva få bort koldioxiden från ståltillverkningen för vi ska bygga ut mycket mer räls, och vi ska bygga vindkraftverk.

Jag tror han syftade på uppoffringar. En förändring som innebär skala ner, stå tillbaka, låta bli nåt?

– Vi har under 30 år i Sverige offrat vanliga löntagare genom stora privatiseringar och marknadsutsättningar. Vi ser också tyvärr en tendens i klimatpolitiken att det nästan bara är låginkomsttagare och delar av medelklassen som får sin konsumtion undanträngd, om vi har en omställning som bara handlar om avgifter. För då kan ju alla som har pengar fortsätta. Så kan vi inte ha det.

Insikten i att framtida regeringsunderlag kan behöva kompromissen påverkar även Vänsterpartiets vilja att ställa upp röda linjer inför förhandlingar. ”Vi ska inte ägna oss åt ultimatum under den här valrörelsen”, säger Nooshi Dadgostar. Foto: Alexander Mahmoud

Vänsterpartiet uppmärksammades i våras för ett internt dokument från partikansliet, som gick ut på att partiet inte skulle prata så mycket utåt om behovet av till exempel minskad köttkonsumtion, färre charterresor eller andra livsstilsförändringar. Det ledde till en uppslitande debatt inom partiet, men Nooshi Dadgostar håller fortfarande fast vid huvuddragen.

– Vi tycker ju att det kan landa för mycket i livsstilsfrågor. Och den politiska bakgrunden är att vi tycker att politiker måste ta större ansvar. Inte bara att jag och mina kollegor ska stå i riksdagen och tala om för människor hur de ska leva sina liv.

Vänsterledaren fortsätter visa prov på sin nya nedtonade retorik under intervjun med Dagens Nyheter. Hon vill till exempel inte nämna en endaste skattehöjning som hennes parti kommer gå till val på och säger att hon ”inte har några problem” med straffskärpningar. Allt går att diskutera. Men när vi följer upp de inledande svaren kring regeringsfrågan lyser den forna kompromisslösheten trots allt igenom.

”Det räcker inte att bara ha ett dokument i början av mandatperioden”

Skulle Magdalena Anderssons lag, med V:s mandat inräknade, bli större än högersidans, utgår Dadgostar från att få sitta med i regeringen. Hon vill faktiskt inte ens prata om möjligheten att trycka rött för en statsminister som inte släpper in henne.

– Vi kommer att behöva kompromissa, men sättet vi hanterar det på i Sverige är att sitta i en regering och fatta kollektiva beslut vecka för vecka. Det räcker inte att bara ha ett dokument i början av mandatperioden.

Vad är steg två då om det inte blir så att ni får sitta i regering, släpper du fram en M-regering i stället?

– Nej, det kommer vi naturligtvis inte att göra.

Så om de andra partierna bestämmer sig för att de inte vill ha V i regering – vad gör du då?

– Då får de söka något annat parti, Liberalerna eller Moderaterna, eller något annat som de vilar sina mandat på. Kommer de till oss och frågar: ”Kan vi bygga den här regeringen på era mandat?”, så måste vi förstås ha deltagande och diskutera frågor på bredden och längden framöver.

Det du säger här nu, är inte det egentligen ett ultimatum?

– Nej men... Vi ska inte ägna oss åt ultimatum under den här valrörelsen.

