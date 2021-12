Norska begränsningar för ambulanshelikoptrar kan påverka Sverige

Beslutet kan påverka också flygambulansverksamheten i Sverige.

– Det skulle det kunna göra. Vi har ett gränslöst samarbete både från Norges och Sveriges sida, säger Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör Svensk Luftambulans.

Han företräder ett av de bolag som bedriver ambulansflyg i Sverige. De sitter under tisdagen i möten för att försöka få klarhet i vad det norska beslutet innebär. Och vilka konsekvenser det kan få för svenska helikoptrarna av samma modell.

Beslutet innebär att helikoptrarna inte får flyga när snön faller eller yr, i temperaturer under 5 grader eller vid ”synlig luftfuktighet”. Med synlig fukt menas snö, snöslask, is eller dimma/moln som minskar sikten under 800 meter.

Andra typer av helikoptrar som används inom ambulansflygbaserna i Norge berörs inte av detta.