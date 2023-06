Norska polischefen om våldet i Sverige: ”Vi behöver inte göra era misstag”

Logga in

I den omtalade studien från Brottsförebyggande rådet, Brå, från 2021 där man jämförde dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder talade man om ett trendbrott 2013 varefter Sverige sticker ut kraftigt. ”Inget annat land i studien uppvisar ökningar jämförbara med den i Sverige”, skrev Brå.

Men i försöken att hitta förklaringar var studien famlande, talade om en svårförklarad utveckling men lyfte hypotesen om ”en särskild gruppdynamik i den kriminella miljön, där skjutningar utlöser varandra”.

Frågan om nivån på invandringen diskuterades. Det pekades på studier som funnit att ”etnisk mångfald kan öka risken för dödligt våld”, men noterades samtidigt att länder som Frankrike och Tyskland inte alls drabbats av skjutvapenvåld på samma sätt.

Sverige delar 162 mil gräns med Norge och på många områden liknar grannarna varandra. Men i fråga om dödligt skjutvapenvåld är det radikalt skilda världar. Sverige har 1,91 gånger fler invånare men hade i fjol 15,7 gånger fler som sköts ihjäl.

Förra året sköts två personer ihjäl på en bar i centrala Oslo i samband med Pridefestivalen. Foto: Beatrice Lundborg

Under fjolåret sköts alltså fyra till döds i Norge, varav två under attacken mot Pridefestivalen i Oslo 25 juni. Sett till hela decenniet 2012-2021 såg Norge i snitt 2,9 mord per år utförda med skjutvapen. Sverige har senaste tio åren haft i snitt 40.

Medan även tonåringar skjuter varandra i Sverige var det under 2021 ingen gärningsman i Norge som var under 25 år, enligt en studie av norska rikspolisen.

DN har bett två personer som följer den norska brottsutvecklingen reflektera över skillnaden.

Annica Allvin, från Lilla Edet norr om Göteborg och som bor i Oslo sedan 2010, är kriminolog och forskare vid Norges polishögskola.

Arne Jørgen Olafsen är sedan fem år chef för utlänningsenheten. Han har tidigare jobbat vid norska Säpo, varit vice ordförande i polisförbundet och under tolv år polismästare. Han följer den svenska debatten lite extra tätt eftersom han har ett fritidshus i Bohuslän.

– Visst har vi också problem. Och problem som svenskar har i dag kanske kommer tio-femton år senare till Norge. Så vi lär oss mycket av Sverige, vi behöver inte göra era misstag så att säga, säger han.

Kriminologen Annica Allvin är verksam som forskare vid Norges polishögskola i Oslo. Foto: PHS

Olafsen anser att det är svårt att inte diskutera frågan utan att beröra ländernas skilda migrationspolitik, men även till exempel bostadspolitiken.

– Det råder inget tvivel om att Norge varit upptaget av att ha en bärkraftig invandring. Med det menas en som samhället klarat av att integrera. Och som bär sig ekonomiskt. Sverige har fokuserat mer på en liberal asylinvandring.

Varför kopplar du invandring till kriminalitet?

– Invandring har många sidor. Kulturellt är mångfald mycket bra, men det för också med sig kriminalitet. Och jag upplever nog att i Norge har det varit lättare, historiskt sett, att diskutera politiskt mer impopulära teman. Vi har haft en bredare mångfald i politiska diskussionen.

Det har ibland nämnts att Norges Nato-medlemskap fört med sig krav kopplade även till inre säkerhet. Men Arne Jørgen Olafsen tror inte att den säkerhetspolitiska aspekten varit avgörande. Inte heller att Norge haft en särskilt mycket striktare gränskontroll mot införsel av illegala vapen.

Men han lyfter bostadsfrågan och graden av privat ägande. Enligt Norges statistiska sentralbyrå hyrde i fjol 23,6 procent av norska hushåll bostaden, i Sverige var andelen 33 procent.

– Särskilt stor är skillnaden i era belastade stadsdelar. Min bild är att du tar ett större ansvar för ditt boende och din omgivning om du äger det. Det kan i sin tur spilla över på ordning och trygghet i området.

På många sätt är länderna lika, upprepar han, efter många utbyten med svenska kolleger.

– Men jag skulle också säga att Norge är ett samhälle med lite mindre klasskillnader, och vi är mer utspridda över hela landet rent geografiskt. Sverige har mer sammanpressade städer.

Arne Jørgen Olafsen har som chef för utlänningspolisen det senaste året inte minst haft att hantera frågan om flyktingar från Ukraina som kommit till Norge. Här tillsammans med polisdirektören Benedicte Bjørnland under en presskonferens om polisens Ukraina-arbete. Foto: Geir Olsen/TT

När det kommer till kriminalpolitiken pekar Arne Jørgen Olafsen på vad han upplever som en nära samverkan mellan politiken och polisen.

– Jag har varit polis sedan 1981 och vi har hela tiden varit måna om att ha ett stöd från våra politiker, det har funnits ett sammanhang mellan retorik och praxis.

Vad betyder det där i praktiken för er i Norge, menar du?

– Att vi får gehör för vad vi avsett behöver göras. Det är lätt att framföra synpunkter. Jag möter politiker på regeringsnivå flera gånger per år. Det har också varit en förutsättning att politiken ska baseras på kunskap.

Den intensiva diskussionen i Sverige om hårdare straff är han väl bekant med, säger Arne Jørgen Olafsen.

– Men där ser jag ingen större skillnad och jag tror inte att fängelse är lösningen på samhällets problem. Men generellt tror jag att vi har haft ett fokus på säkerhetsfrågor, till exempel för att veta vilka som finns i landet.

Vid polishögskolan i Oslo har kriminologen Annica Allvin studerat ungdomskriminalitet i relation till Oslos utsatta stadsdelar. Precis som Arne Jørgen Olafsen lyfter hon skillnaden i hur människor bor.

– Här i Norge har vi pratat mycket om följderna av miljonprogrammets projekt i Sverige. Här finns absolut en skillnad länderna emellan.

Annica Allvin säger att de nyligen jämfört svenska och danska metoder för att bedöma stadsdelars utsatthet.

– Det är helt enkelt inte lika segregerat i Oslo som i svenska storstäder. Man har också här varit rädd för det som brukar omtalas som både det svenska och danska tillståndet, men våra studier visar att det inte är några svenska tillstånd i Norge, och inte heller några danska.

Hon håller med polischefen om att bostadspolitiken spelar roll.

– Men också mängden av hur många personer länderna och städerna tagit emot och hur integrationen fungerat.

Norges justitie- och beredskapsminister Emilie Enger Mehl under ett besök i polisens rum i Oslo för mottagande av vapen under den vapenamnesti som gick ut 1 juni. Till och med utgången av april hade 8103 vapen lämnats in, varav 19 maskingevär. Foto: Rodrigo Freitas/TT

Med det menar Annica Allvin inte att man kan säga att kommer fler nyanlända så blir det värre.

– Utan det handlar mer om hur man tar emot dem. Norge har spritt ut sina invånare mer, och har ju levt efter att man ska kunna bo i hela landet.

Apropå den stora skillnaden i skjutvapenvåld säger hon att nivån på grov kriminalitet generellt sett är lägre i Norge.

– I Oslo pratar man inte heller så mycket om gängkriminalitet utan mer om nätverk som saknar en tydlig pyramidstruktur. Det handlar mer om kompisgäng. I min senaste rapport såg vi inga indikationer på att kriminalitet bland unga tilltar, utan det handlar mer om bland unga vuxna.

Polisens sätt att relatera till unga på glid är också något hon reflekterat över.

– Här är antalet och storleken på utsatta områden mindre och polisen får större möjligheter för att bygga relationer. Här har fokus varit att inte sitta i bilen, utan att gå omkring och prata. Så tillit till polis och respekt för den kanske skiljer sig åt. Och saknas den tar den förstås tid att bygga upp.