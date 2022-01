Norska rymlingar hotar den vilda västkustlaxen

Om studien.

Studien Genetic evidence of farmed straying and introgression in Swedish wild salmon populations är publicerad i Aquaculture Environment Interactions. Studien är finansierad av Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för ett internationellt samarbete, NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization), där samtliga medlemsländer ska ta fram en nationell handlingsplan för hur man ska övervaka och bevara sina vilda laxtillstånd. I den svenska planen ingår bland annat att undersöka om förrymd odlad lax har påverkat de vilda populationernas genetik.

I studien ingår prover från vuxen och ung lax från fem vattendrag (Örekilsälven, Göta älv, Ätran, Lagan och Rönne å). I särskilt utvalda prover skattades andelen gener från odlad lax (rymlingar och hybrider mellan odlad och vild) till 59 % (Lagan, 2008) och 75 % (Göta älvs huvudfåra, 2010). De analyserade proven från övriga vattendrag längs västkusten och biflöden till Göta älv var slumpmässigt valda. I dessa fall påvisades gener från odlad lax av varierande omfattning (2-14 %). Resultat är baserade på ett relativt begränsat material som samlades in för ca tio år sedan. Norska studier har tidigare visat att förekomsten av odlad lax ofta varierar påtagligt mellan vattendrag och år.

Odling av atlantlax för livsmedelsmarknaden inleddes under 1980-talet och har sedan dess ökat kraftigt. Odlingen sker främst i Norge, med även i bl.a. Skottland, Chile och Kanada. En majoritet av denna odlade lax har sitt genetiska ursprung från Norge. Varje år rymmer stora mängder odlad lax från nätkassar i havet i samband med stormar eller olyckshändelser. En betydande del av den förrymda fisken överlever och kan senare vandra upp i något vildvattendrag för att reproducera sig.

I Sverige förekommer ännu ingen odling av atlantlax för matproduktion (däremot bl.a. regnbågslax och röding). Lax för utsättning odlas dock i ett flertal utbyggda vattendrag i Östersjön, Vänern samt Göta älv och Lagan på västkusten för att kompensera fisket för vattenkraftens effekter på den naturliga laxproduktionen. De svenska odlingsstammarna har sitt ursprung från vild lax som levde i respektive älv före vattenkraftsutbyggnaden, och har inte genomgått riktade avelsprogram. Trots detta har genetiska förändringar inom stammarna ägt rum, och påverkan på vilda bestånd genom ökad ”felvandring” av kompensationsodlad lax är ett uppmärksammat problem. Hittills saknas dock studier av hur till exempel avkommans överlevnad påverkas när kompensationsodlad lax reproducerar sig i naturen.

Källor: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.