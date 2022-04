Norska statsministern om Nato: ”Avgörande garanti för norsk säkerhet”

VAL 22

Telefonsamtalet ägde rum på Jonas Gahr Støres initiativ och pågick i en timme. Norges statsminister ringde i förra veckan upp en av världens mest avskydda män för att framföra sin syn på det ryska anfallskriget. Till president Vladimir Putin sade han att kriget måste upphöra och att de ryska attackerna mot civila är krigsförbrytelser.

– Jag har pratat med många avskydda män och några kvinnor. Det tillhör relationen mellan länder att du även måste prata med dem du är djupt oenig med, säger han och slår sig ner i biblioteket på Norges ambassad i Stockholm.

Det är Jonas Gahr Støres första Sverigebesök sedan han blev statsminister i höstas.

Han är överklassbarnet som blev socialdemokrat och som under nästan hela sitt liv intresserat sig för grannen i öster. I sin ungdom företog han hemliga resor till Sovjetunionen för att hjälpa dissidenter, och som utrikesminister ägnade han tre år åt förhandlingar med Putins utrikesminister Sergej Lavrov.

– Jag har ägnat en stor del av mitt politiska liv åt norsk-ryskt samarbete, och nu har president Putin på några veckor vänt upp och ner på detta, fundamentalt.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre är inte orolig för att en svensk Natoansökan skulle riskera att destabilisera säkerhetsläget i Europa. ”Det där är rysk retorik”, säger han till DN. Foto: Magnus Hallgren

Fakta. Jonas Gahr Støre Sstatsminister i Norge sedan i höstas, då hans Arbeiderparti bildade en minoritetsregering med Sentern. Det satte punkt för åtta år i opposition och ledde till att den tidigare statsministern Erna Solberg (Høyre) avgick. Partiledare för socialdemokratiska Arbeiderpartiet sedan 2014, en post han övertog från Jens Stoltenberg som i dag är Natos generalsekreterare. Gahr Støre har en lång politisk karriär bakom sig, bland annat som utrikesminister under sju år och som hälso- och omsorgsminister. Han även varit generalsekreterare i norska Röda Korset. Visa mer

Norges statsminister är i Stockholm för att träffa sin svenska kollega Magdalena Andersson. Men först ett stopp framför den öppna spisen på den norska ambassaden på Djurgården, ett tegelpalats där arkitektur, möblemang och konst minner om en annan omvälvande epok i Europas historia: då järnridån sänkte sig över kontinenten.

Det var också en tid då Sverige och Norge valde skilda vägar i säkerhetspolitiken.

Åren efter andra världskriget förde Norge, Sverige och Danmark samtal om att ingå en skandinavisk försvarsallians. Tillsammans skulle man vara bättre rustade mot omvärldens hot. Men erfarenheterna av kriget skiljde sig åt mellan länderna – Sverige var ensamt om att stått utanför – och när spänningarna mellan stormakterna ökade ställdes samarbetsviljan på sin spets.

– Kombinationen av den sovjetiska kuppen i Tjeckoslovakien 1948 och komplikationerna i det nordiska samarbetet gjorde att Norge valde den atlantiska tillhörigheten, säger Jonas Gahr Støre.

Komplikationerna, det är ett diplomatiskt uttryck för att förhandlingarna bröt ihop.

Därmed gick planerna på en skandinavisk försvarsallians om intet. 1949 skrev Norge, Danmark och Island under Atlantpakten, det som i dag är Nato. Sverige valde att förbli neutralt och alliansfritt. Även Finland, som hade ett komplicerat förhållande till Sovjetunionen, höll fast i neutraliteten.

Jonas Gahr Støre och Magdalena Andersson, två socialdemokratiska statsministrar i ett Norden där alla länder styrs av röda regeringar. – Jag och Jonas känner varandra sedan vi jobbade för våra respektive regeringar i början av det här århundradet, säger Magdalena Andersson. Foto: Magnus Hallgren

Nu, 70 år senare, har debatten om det är dags att välja ny väg för Sverige och Finland väckts på nytt.

Vad har Natomedlemskapet betytt för Norge?

– Det har varit en helt avgörande garanti för norsk säkerhet, säger Jonas Gahr Støre som betonar att den norska säkerhetsdoktrinen bygger på en kombination av avskräckning och avspänning.

– Avskräckning genom att säkerheten är förankrad i den atlantiska alliansen, avspänning genom att Norge visar att vi inte har några fientliga eller aggressiva ambitioner.

”Norge är en Natomedlem som har gräns mot Ryssland men som inte har haft konflikt vid gränsen”

Det manifesteras genom de undantag Norge (och även Danmark) har i sitt Natomedlemskap: landet har inga Natobaser på sitt territorium, militärövningarna hålls på ett visst avstånd till den ryska gränsen och inga kärnvapen finns utplacerade i landet.

– Vi har en 200 kilometer gemensam gräns och har klarat att hålla låg spänning mot Sovjetunionen och Ryssland. Norge är ju ett exempel på en Natomedlem som har gräns mot Ryssland men som inte har haft konflikt vid gränsen.

Undantagen anses ha bidragit till att länderna under kalla kriget kunde hålla en låg profil. Norge har samtidigt varit mån om att upprätthålla en infrastruktur som möjliggör att ta emot hjälp av andra Natoländer. Jonas Gahr Støre pekar ut den norskledda militärövningen Cold Response som ett exempel. Den senaste övningen inleddes knappt tre veckor efter den ryska invasionen av Ukraina samlades omkring 30 000 soldater från ett 30-tal länder i Norge för att öva på krigföring under extrema väderförhållanden.

Även Finland och Sverige deltog, och statsminister Magdalena Andersson passade på att besöka en svensk-finsk brigadstab utanför Narvik.

Samtidigt rasade debatten om eventuellt Natomedlemskap vidare i Sverige och Finland.

Det som för Norge har varit en grundbult i landets säkerhetsstrategi sedan slutet av 1940-talet har seglat upp som en av de hetaste inrikespolitiska frågorna här hemma.

Magdalena Andersson och Ulf Kristersson besökte i mars tillsammans en internationell militärövning i Nordnorge med Natosoldater. Foto: Lotta Härdelin

Stödet för att gå med i försvarsalliansen har sedan Rysslands invasion av Ukraina ökat på båda sidor om Östersjön, och det finns tecken på att socialdemokrater i både Sverige och Finland kan vara på väg att svänga. När Magdalena Andersson i tisdags kallade till presskonferens med Jonas Gahr Støre upprepade statsministern att hon inte längre utesluter ett Natomedlemskap. Hennes finska motsvarighet Sanna Marin har sagt att Finland kan fatta beslut under våren.

Hur skulle ett svenskt och finskt Natomedlemskap påverka säkerhetsläget i Norden?

– Vi skulle vara positiva till ett sådant beslut. Det skulle öppna för mer operativt samarbete inom försvarsområdet. Redan nu har vi gått ganska långt på den vägen, men det är klart att Natomedlemskapet har den unika kvaliteten med principen ”en för alla, alla för en”, säger han.

Den kollektiva säkerhetsgarantin, ”en för alla, alla för en”, gäller för medlemmarna i Nato, inte för de som står utanför. Sverige, som är en av försvarsalliansens närmaste samarbetspartners, omfattas därför inte av Natos artikel 5.

– Men det viktigaste för oss är att Finland och Sverige kan ta det beslutet på egen hand. Det är en stor och seriös fråga som inte bör påverkas av press från den ena eller andra sidan.

Så tycker väljarna om Nato Anser du att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato eller anser du inte det? *Totalsiffran avviker från summan av delarna på grund av avrundning till heltal. Grafik: DN Källa: DN/Ipsos (andra halvan av mars 2022)

Statsminister Magdalena Andersson fick utstå häftigt kritik när hon för en månad sedan sade att en svensk Natoansökan ”i detta läge skulle ytterligare destabilisera läget”. Även i Finland mötte uttalandet kritik och Andersson anklagades för att spela Putin i händerna.

Du ser ingen risk med att säkerhetsläget i Europa skulle destabiliseras i händelse av ett svenskt Natomedlemskap?

– Det bygger ju väldigt mycket på den ryska perceptionen, den ryska retoriken. Norge är ju uttryck för en Natomedlem som inte bidrar till att öka spänningen. Norge ligger 50 kilometer från rysk kärnvapenarsenal och vi har aldrig utgjort ett hot mot Rysslands integritet. Jag upplever inte heller att Sverige och Finland på något sätt kan uppfattas som aggressiva, expansionistiska stater.

Magdalena Andersson har senare förtydligat att hon anser att det är Ryssland som har destabiliserat läget.

Jonas Gahr Støres Sverigebesök i veckan skulle egentligen handla om grön omställning, ekonomiskt samarbete och pandemihanteringen – som inneburit stängda gränser och inreseförbud mellan de bägge länderna. Men samtalen kom att domineras av kriget mot Ukraina. Under en gemensam presskonferens lanserade Magdalena Andersson och Jonas Gahr Støre ett fördjupat försvarssamarbete mellan Norge, Sverige och Finland.

– Det innebär fler gemensamma övningar och fler gemensamma överläggningar mellan förvarsberedningar och politiska ledare, sade Gahr Støre.

Under åren som utrikesminister lärde Jonas Gahr Støre känna sin ryska motsvarighet Sergej Lavrov. Tillsammans förhandlade de fram ett avtal om gränslinjen som delar Barents hav i en norsk och en rysk del. Jonas Gahr Støre minns Lavrov som en professionell diplomat och en tuff förhandlare. ”Nu har han gradvis gått över till att bli regimens man och varit med på Putins färd in i det auktoritära. Det kan jag bara beklaga.” Foto: Magnus Hallgren

Redan som liten intresserade sig Jonas Gahr Støre för rysk litteratur, kultur, musik och historia.

– Det är ju också är den del av vår europeiska historiska. Den ryska örnen riktar sig både mot Europa och in mot Asien, denna dualitet har alltid intresserat mig.

Det finns också andra aspekter av Rysslands 1900-talshistoria.

– Hela diskussionen kring det sovjetiska samhället, bristen på demokrati, det totalitära styrelseskicket blev till ett stort intresse.

I tjugoårsåldern flyttade han till Frankrike för studier vid elituniversitetet Institut d’études politiques de Paris (IEP). Pengar och ambitioner fanns det gott om i familjen som är en av Norges rikaste. Förmögenheten kommer från ett företag som tillverkat järnkaminer.

Under åren i Frankrike gick han med i ett sällskap vars medlemmar förenades i sin kritik mot Sovjetunionens regim. Under täckmantel som turist reste han till Sovjet för att smuggla in brev och förbjuden facklig litteratur till ryska dissidenter.

– Det var människor som hade blivit av med sina jobb eller blivit utkastade från universitetet. De hade förlorat allt och var isolerade. Jag hade med mig litteratur och mediciner till dem, och tog med mig skriftligt material ut. Jag ville mobilisera en uppmärksamhet inför deras situation, säger han.

Det är viktigt att prata även med dem du är djupt oenig med, som president Putin, anser Jonas Gahr Støre. I ett samtal nyligen framförde han till Vladimir Putin att kriget i Ukraina måste upphöra och att de ryska attackerna mot civila är krigsförbrytelser. Foto: Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP

Våren 2022 tycker han sig se hur den sovjetiska totalitarismen har återuppstått.

– Det där är ju tillbaka nu. Nobels fredspris i år gick till den ryska redaktören för Novaja Gazeta. Nu har han stängt redaktionen. Den som benämner kriget som ett krig riskerar 15 års fängelse.

Ändå, eller just därför, är det viktigt att hålla telefonlinjen till Kreml öppen. Samtalet med Vladimir Putin har inte lett till att Ryssland dragit tillbaka sina trupper.

– Men det var ett sakligt samtal som markerade en djup oenighet. Det var viktigt för mig som granne med Ryssland att säga tydligt hur vi tar avstånd från krigföringen, och förklara för Putin hur omvärlden ser på Ryssland.

Historien om Norge och Ryssland har präglats av fred i tusen år, påpekar Gahr Støre.

– Norge är kanske den enda granne som Ryssland inte har haft krig med.

– Och även efter det här kriget kommer Ryssland att vara Norges granne, och du kan inte välja din geografi. Så vi måste hitta ett sätta att förhålla oss till Ryssland på.

