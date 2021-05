Nu bärgas den strandade valen på Öland

Det var den 19 april som ölänningen Anders Johansson gjorde det ovanliga fyndet. Han var ute och gick för att spana efter sträckande fågel en dryg kilometer norr om Segerstads kyrka på sydöstra Öland. När han tog upp kikaren och kunde konstatera att det var en knölval som låg en bit ut i havet trodde han knappt sina ögon.

– Jag gick en sväng längs kusten när jag fick se ett bukigt föremål som påminde om en medeltida kogg och ett ögonblick trodde jag att det var en farkost av något slag, sa han till DN efter upptäckten.

Efter närmare inspektion konstaterades att det rörde sig om en ung knölval på omkring åtta meter, och att den troligen dött av svält eller en båtkollision. Den exakta dödsorsaken går dock inte att fastställa då valen varit så pass förruttnad att en obduktion varit omöjlig.

Knölvalskalven som strandat i närheten av Segerstad på Öland dog troligen av svält eller en båtkollision. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Den strandade bjässen har väckt stor uppmärksamhet på ön, både från lokalbefolkningen och från fåglar som festat på den.

– Det har varit stor uppståndelse här ett par veckor, säger Staffan Åsén, miljöchef på Mörbylånga kommun.

Under de senaste veckorna har man dragits med en del logistiska problem. Man har undersökt möjligheten att både bogsera ut valen och sänka den till havs och om det är möjligt att lämna den där den ligger. Till slut kom man fram till att valen ändå behöver tas upp.

– Östersjöns marina ekosystem är inte anpassat för att bryta ner en val, så det hade tagit väldigt lång tid. Vi kom fram till att detta var den bästa lösningen.

Under måndagsmorgonen påbörjades arbetet med att frakta bort det väldiga djuret och platsen var avstängd för allmänheten.

Hungriga fåglar på den strandade knölvalen på Öland. Foto: Anders Johansson

– Det är som en stor byggarbetsplats här, med massor av utrustning och speciella bärgare, så tyvärr har vi tvingats spärra av området, säger Åsén.

Det fanns också en viss risk att valen kunde explodera eftersom att det jäser i den förruttnade kroppen.

Förhoppningen från kommunens sida var att få upp valen intakt för att undvika att delar av det stinkande kadavret blir kvar vid stranden.

– Vi vet inte riktigt hur skicket på valen är i nuläget. Förruttnelsen har pågått ett tag och det kan försvåra arbetet, men ambitionen är att få upp den hel för att slippa att stanken blir kvar.

Strax innan 11 under måndagsförmiddagen hade valen bogserats upp på land, med hjälp av en stålvajer och en plåt som placerades under valen kunde man dra in kadavret. På tisdagen fraktas valen ner till Danmark där den ska förbrännas.

– Det har gått väldigt bra så här långt. Valen är bärgad och fortfarande i helt skick. Nu förbereder vi valen så att vi kan lyfta in den i containern under morgondagen, säger Staffan Åsén.

