Nu börjar jakten på studentbostäder

Under coronapandemin har det plötsligt funnits lediga studentbostäder på orter där det i vanliga fall är långa köer, på grund av att universitets- och högskoleutbildning har genomförts på distans.

I höst är det tänkt att undervisningen ska återupptas på campus igen, och antalet studieplatser har utökats på grund av pandemin. Det gör att en del studentbostadsföretag tror på en större anstormning än vanligt.

– Jag tror att det kommer att bli ett jättehögt tryck, vi har redan sett att antalet sökande har ökat väldigt mycket nu senaste månaden bara, säger Maria Byström, fastighetsförvaltare vid Heimstaden i Stockholm.

– Vi har haft lite vakanser under våren och egentligen under hela coronaperioden, men nu har vi sett att det har tillkommit jättemånga sökande. De tar lägenheter med inflyttning direkt, även om de inte planerar att flytta in förrän till hösten, säger hon.

I Linköping har bolaget Studentbostäder märkt av en lägre efterfrågan under läsåret som gått.

– Dels för att internationella studenter inte har kunnat vara i Sverige på samma sätt som tidigare och dels för att de nationella studenterna kanske har avvaktat med att flytta till Linköping och i stället bedrivit sina studier på distans, säger vd Thomas Lilja.

Men inför terminsstarten i höst räknar Studentbostäder med att de internationella studenterna ska kunna komma tillbaka och att undervisningen ska ske på plats på campus.

– Då kommer också studenterna att vilja komma tillbaka till Linköping och söka studentbostad, säger han.

Om det skulle komma plötsliga direktiv i höst om att det blir distansundervisning igen tror Thomas Lilja att många ändå väljer att behålla sin bostad medan de avvaktar nya beslut.

Heimstaden har studentbostäder på flera håll i landet. När det gäller Stockholm säger Maria Byström att många studenter flyttat från staden i samband med distansundervisningen.

– De som ändå bor i Stockholm eller kommer från Stockholm vill gärna behålla sina lägenheter i stället för att bo hos sina föräldrar. Men de som har flyttat till Stockholm för att studera väljer ofta att flytta hem.

Alla kommer antagligen inte att lyckas säkra en studentbostad på studieorten direkt, men den som söker brett har större chans att hitta boende.

– Hitta alla fastighetsägare som har egna kösystem och sök på flera ställen, det finns mer än man tror. Olika fastighetsägare har olika söksystem så man får logga in på flera. Det finns många vägar att gå, säger Maria Byström.

Även Thomas Lilja poängterar att det finns många aktörer som har studentbostäder och även andra typer av hyresrätter.

– Om du har någon kompis eller bekant som ska studera vid samma lärosäte kan man gå ihop och ta en större lägenhet tillsammans ett tag. Och ge inte upp, det kommer att finnas bostäder. Du kanske hittar en bostad som fungerar ett tag och sedan hittar du rätt bostad när du väl är på plats.