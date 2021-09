Nu börjar rösterna räknas: ”Första resultaten vid 22-tiden”

Kyrkovalet är, precis som de politiska valen, uppdelat i tre nivåer. Vad gäller kyrkan handlar det om kyrkomötet (riksnivå), stiftsfullmäktige (regional) och kyrkofullmäktige (lokal).

– Vi har sagt till valnämnderna att börja räkna riksrösterna först, säger Anki Bondesson som under söndagskvällen befinner sig i kyrkokansliet intill Uppsala domkyrka, varifrån valet administreras.

Hon berättar att de olika valnämnderna runt om i landet registrerar in röster via ett digitalt system. Under kvällen kan röstsiffrorna följas via Svenska kyrkans sajt. Och även om Anki Bondeson bedömer att de första siffrorna börjar publiceras kring klockan 22 så säger hon:

– Man ska nog vänta till 24 i alla fall på ett riksresultat.

Valdeltagandet i kyrkoval är i regel lågt, i 2017 års val röstade 19 procent av Svenska kyrkans medlemmar över 16 år – och det var ändå det högsta valdeltagandet sedan 1934.

I år har Anki Bondesson och hennes kollegor fått höra om långa köer på vissa håll, samt att många har förtidsröstat. Det är något som Svenska kyrkan har uppmuntrat till, för att sprida ut röstandet och den fysiska distansen under pandemin.

Men kyrkovalet 2021 tycks utmärka sig även på ett annat sätt.

– På flera ställen säger valnämnderna att det är fler unga människor än vanligt som röstar. Jag har under dagen hört det från Stockholm, Luleå och Uppsala. Det är väldigt många just i Uppsala, säger Anki Bondesson.

Resultatet för kyrkomötet som väntas till midnatt är preliminärt, och följs av en digital presskonferens på måndag förmiddag. Det slutgiltiga resultatet presenteras dock först när stiftsstyrelserna är klara med den slutliga sammanräkningen, vilket beräknas till omkring tre till fyra veckor efter valdagen.