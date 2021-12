Nu lättar Almirante ankar – lotsas in till kaj

Assisterad av bogserbåtar, Kustbevakningens två stora fartyg Poseidon och Triton samt de två norska fartyg som funnits på plats under veckan, ska nu det Liberiaflaggade fartyget ta sig in till kajplats 615 i Skandiahamnen. En färd som beräknas ta omkring två, tre timmar under lördagsmorgonen.

– Att den går för egen maskin innebär att den kan gå med något högre fart än om man skulle bogsera in den – då blir förloppet inte lika långt, säger David Thorsen, befäl vid ledningscentralen vid Kustbevakningen.

Arbetet började på morgonen med att få loss ankaret då fartygets eget system för det är satt ur spel. Längs med vägen kommer Kustbevakningen och de norska fartygen fortsätta att spruta vatten över den brinnande lasten, så länge det är möjligt.

– Vissa trånga passager får de kanske avbryta en stund, säger David Thorsen.

Kustbevakningen har ansvaret över räddningsarbetet tills fartyget är förtöjt i hamn. Då tar kommunen över ansvaret, närmare bestämt räddningstjänsten, men Kustbevakningen kommer att finnas kvar och bistå i arbetet så länge det behövs.

Under själva förflyttningen går Kustbevakningen ner i beredskapsläge och rederiet självt sköter den biten med eventuell hjälp av anlitat företag. Sjöfartsverket har en lots ombord för att myndigheten har bäst koll på farleden som under tiden kommer vara avspärrad för annan trafik, såväl till havs som i luften.

När fartyget har lagt till inleds ett tidsödande arbete med att tömma båten på sin last. Flera stora mobila kranar med gripklor har hyrts in för att lasta av godset på kajen eller en intilliggande pråm.

Avlastningen görs för att räddningstjänsten bättre ska komma åt elden och kunna släcka den på ett effektivare sätt. Arbetet beräknas ta tre till fyra dagar.

Det har brunnit i virkeslasten på fartyget, som sedan lördagen den 4 december har legat för ankar vid Vinga utanför Göteborg.

