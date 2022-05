Nu ska stockholmarnas tips ge nya litterära skyltar

Den 14 maj var det 30 år sedan projektet med litterära skyltar invigdes och det firades på lördagen på Mosebacke. Bland annat med en tävling som vänder sig allmänheten och går ut på att föreslå lämpliga citat och platser i Stockholmslitteraturen.

– Det här är ett roligt sätt att avrunda jubileet och samtidigt få snurr på verksamheten, säger kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) som hoppas att man ska få inte många förslag.

– Vi uppmanar medborgarna att sätta sin plats på kartan med någon annans väl valda ord före första september. Vi hoppas förstås på att vi ska få in många förslag med fokus på platser, säger han och alla som funderar på litterära miljöer som borde märkas ut har till och med augusti månad på sig. Det vinnande bidraget tillkännages i början av oktober.

Kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) vid Hjalmar Söderbergs rostiga skylt, som ska bytas ut i Kungsträdgården. Foto: Eva-Karin

Jonas Naddebo är stolt över att det bortsett från invigningsåret 1992 aldrig har satts upp så många skyltar under ett och samma år.

DN har tidigare uppmärksammat att Niklas Rådström har fått en skylt på Narvavägen, Petrus Dahlins skylt ska placeras intill Skogskyrkogården, Mona Monasars i Tensta och Alejandro Leiva Wenger i Vårberg. Och fler ska det bli för på lördagseftermiddagen presenterades inte enbart tävlingen utan även tre nya miljöer och citat. Det handlar i samtliga fall om kvinnliga författare vilket gör att den tidigare sneda könsfördelningen jämnas ut något.

De tre nya skyltarna kommer att ha citat av i tur och ordning Nelly Sachs (1891-1970), Inger Edelfeldt (född 1956) och Karolina Ramqvist (född 1976).

Inger Edelfeldts skylt ska placeras antingen vid Norrmalmstorg eller Kungsträdgården, Karolina Ramqvists i Hässelby Gård/slott och Nelly Sachs vid Bergsundsstrand där det för övrigt redan finns en Nelly Sachsskylt. Där står:

”I detta hus bodde alltsedan flykten från förföljelserna i nazismens Tyskland NELLY SACHS född 10 december 1891, död 12 maj 1970. Hennes diktargärning belönades 1966 med Nobelpriset.”

Nelly Sachs har en skylt på Bergsundsstrand. Nu får hon en till. Foto: Eva-Karin Gyllenberg

Södermalm är den stadsdel som har i särklass flest litterära miljöer, men också den i särklass sämsta könsfördelningen. Av de 18 skyltar kommit på plats i stadsdelen hittills är det nämligen endast en kvinnlig författare som uppmärksammats: Agneta Pleijel i Helgalunden.

Nu har stockholmare – och för all del även andra – chansen att rätta till denna ojämlikhet genom att skicka in sina förslag till Tranströmerbiblioteket, Götgatan 54, 118 26 Stockholm eller mejla till transtromerbiblioteket.ssb@stockholm.se. Helst ska den som skickar in förslag bifoga foto på platsen i fråga plus koordinater.

Vissa krav måste dock uppfyllas: Platsen måste ligga inom Stockholms kommungräns, platsen ska vara lätt att nå och se.

Jonas Naddebo vill gärna slå ett slag för att man dels kan läsa om de litterära skyltarna på stockholmskallan.se, dels att just Tranströmerbiblioteket vid Medborgarplatsen har tagit fram en app kallad Tranströmers Södermalm som gör det möjligt att via en smart telefon vandra i sin egen takt.

– Det är meningen att varje lokalt bibliotek ska ansvara för sin eller sina skyltar och göra program utifrån dem, säger kulturborgarrådet, som hoppas få in både många och spännande förslag under sommaren.

De 17 skyltar som under åren skadats/stulits eller försvunnit kommer att ersättas.

