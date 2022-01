Ny ändringsbudget för 2022 på 18 miljarder kronor

Kostnaderna för åtgärderna väntas uppgå till 18 miljarder kronor.

Bland åtgärderna, som gäller retroaktivt från december till den sista mars 2022 och i de flesta fall aviserats tidigare, finns bland annat en återinförd ersättning för karensavdrag och karensdagar till egenföretagare under perioden 8 december till den 31 mars. Även ersättningen till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper förlängs under samma period. Regeringen vill också slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden mellan 19 januari och 31 mars. Arbetsgivare kommer vidare att åter ersättas för sjuklönekostnader över det normala.

Omställningsstödet, som riktar sig till företag som tappat mer än 30 procent av sin omsättning under stödmånaden jämfört med samma månad 2019, kommer att utökas i upp till fyra månader. Det gäller även omställningsstöden till egenföretagare och handelsbolag. Denna utökning kräver statsstödsgodkännande från EU-kommissionen.

Regeringen skjuter också till ytterligare pengar till myndigheter för hanteringen av pandemin. Bland annat ska 190 miljoner kronor gå till hanteringen av covid- och vaccinationsbevis.

Rekordmånga personer testades för covid-19 under vecka ett. Då testade också en rekordhög andel positivt, 32 procent. Den nya extrabudgeten innehåller ytterligare resurser för ökad testning och smittspårning, 4,9 miljarder kronor.

– Tack vare vaccinationerna har vi trots det extrema epidemiologiska läget relativt låga dödstal, sa Lena Hallengren under en pressträff.

Även kulturen och idrotten får ytterligare stöd som uppgår till 180 respektive 120 miljoner. Vidare kommer evenemangsstödet förlängas på så sätt att arrangörer och deras underleverantörer kommer att kunna få ekonomiskt stöd om de måste ställa in eller begränsa evenemang under perioden januari–mars 2022.

Budgeten läggs officiellt på riksdagens bord under tisdagen och väntas vara färdigbehandlad i februari, enligt Mikael Damberg.