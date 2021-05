Ny bevisning i rättsstriden om ”Lilla hjärtat”

I augusti dömdes flickans mamma till ett år och nio månaders fängelse för att ha vållat sin dotters död – en dom som kvinnan i 40-årsåldern senare överklagade. Kvinnan yrkar på ett icke frihetsberövande straff, alternativt ett kortare straff.

Åklagaren yrkar i stället på att mamman ska dömas till ett väsentligt hårdare fängelsestraff – i första hand för mord, i andra hand för grov misshandel och grovt vållande till annans död.

Mamman sitter orörlig under hovrättsförhandlingarnas första dag i säkerhetssalen i Linköpings tingsrätt. På storbildsskärmar visas bilder på den lilla flickan medan kammaråklagare Helene Gestrin berättar om hennes familjesituation; hur hon föds med abstinens och omhändertas ett par veckor efter födseln till följd av föräldrarnas psykiska ohälsa, missbruk och pappans kriminalitet. Åklagaren beskriver hur de biologiska föräldrarna är sjukskrivna under merparten av dotterns korta liv och hur de träffar henne sporadiskt under åren som hon är placerad i familjehem. Pappan träffar sin dotter för första gången efter att kammarrätten under våren 2019 beslutat att flickan ska flytta hem till sina biologiska föräldrar.

På plats i åhörarsalen i Linköping blickar flickans familjehemsmamma – som fick ta emot flickan när hon var sex veckor gammal – upp mot skärmen där två bilder på flickan visas. Bilderna är tagna med runt ett halvårs mellanrum, den högra av dem några månader efter att hon lämnat familjehemmet och flyttat hem till de biologiska föräldrarna. Familjehemsmamman knäpper händerna i knät.

– Hon är magrare på den andra bilden. Hennes hår är tunnare, särskilt vid tinningarna, säger kammaråklagare Helene Gestrin.

Rättsläkare har tidigare slagit fast att flickan dog av en huvudskada, i kombination med undernäring samt narkotiska preparat som ska ha påverkat hennes medvetandegrad och andning.

– Det är en mycket ovanlig kombination. Det är inget man ska se hos barn, sade rättsläkare Emma Wernvik under rättegången i juni i fjol.

Under förhandlingarnas första dag visas bilder på familjens lägenhet och de beslag som gjordes efter att flickan hittats död, däribland en större mängd narkotikaklassade tabletter. När flickan hittades under en säng var hon inlindad i flera lager tyg och plast som därefter förslutits med hjälp av ett nylonsnöre.

Pappan avled i häktet en kort tid efter gripandet. Mammans nya försvarare Emelie Righammar ska nu försöka bevisa att flickan inte farit illa under de tio månaderna hos de biologiska föräldrarna, att hennes död var en olyckshändelse och att mamman inte haft ett drogmissbruk. Försvaret kommer att presentera ny bevisning i form av mejlväxlingar med Socialstyrelsen samt nya vittnen som inte tidigare hörts. Även åklagaren kommer att hänvisa till ny bevisning i form av bilder från lägenheten samt Ivo-dokument.

Rättsläkare bedömer att flickan varit avliden i minst ett dygn när polis kallades till familjens lägenhet den 30 januari 2020. Åklagaren yrkar därför på att mamman även ska dömas för brott mot griftefriden.

”Mamman befann sig i lägenheten och måste ha känt till flickans allvarliga tillstånd. Hon har därför också förstått att flickan avled och att hon därefter lindades in samt placerades under en säng. Jag menar därför att mamman varit delaktig på ett sätt som gör att hon ska dömas även för brott mot griftefrid”, sade den dåvarande åklagaren Anna Lander i ett pressmeddelande i augusti.

Huvudförhandlingen vid Linköpings tingsrätt avslutas den 3 juni.

