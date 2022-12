Ny metod hittar rätt behandling för bröstcancerpatienter

Bröstcancer är världens vanligaste cancersjukdom. Men trots att nio av tio patienter i Sverige fortfarande lever fem år efter sin diagnos, dör nästan 1 500 svenskar varje år. För även om många blir botade från sin sjukdom, finns det alltid en risk att cancern kommer tillbaka i ett så kallat recidiv.

– För de med recidiv finns det många läkemedelsalternativ. Problemet är bara att veta vilket eller vilka alternativ som patienten kommer ha störst nytta av. Men vid spridd bröstcancer finns det inte tid att prova sig fram. Att testa en behandling tar kanske tre månader och den tiden finns inte. I så fall hinner patienten dö, säger Johan Hartman, professor i tumörpatologi vid Karolinska institutet, till DN.

En tumör i ett bröst. Foto: Karolinska institutet

För att komma runt problemet har Johan Hartman och hans kollegor utvecklat en metod där man skapar en tumörmodell genom att man tar ut en del av tumören tillsammans med dess stödjeceller, för att tumören ska uppföra sig på samma sätt på odlingsplattan som i kroppen. Därefter testas olika cancerbehandlingar i olika koncentrationer på de odlade cellerna/tumörmodellerna för att se hur känsliga de är mot läkemedlen.

Till en början tog forskarna vävnadsprover från 98 patienter som hade opererats för bröstcancer och testade dessa med fler än 35 existerande bröstcancerläkemedel och ett antal substanser som är under utveckling.

– Därefter skapade vi tumörmodeller utifrån vävnadsprover från 15 bröstcancerpatienter och utsatte dem för samma typ av läkemedel som patienterna fick. Sedan jämförde vi resultaten, säger Johan Hartman.

Johan Hartman Foto: Stefan Zimmerman

På så sätt, menar forskarna, kan de med en mycket hög träffsäkerhet förutsäga hur patienter kommer att svara på en viss behandling. Studien, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Proceeedings of the National Academy of Sciences, visar att det (i de allra flesta fall) går att utföra en individanpassad läkemedelstestning och få resultatet inom tio dagar.

– Det tyder på att den här metoden kan fungera i den kliniska vardagen. Det vore inte bara en fördel för patienterna utan också för ekonomin, eftersom det här är oftast mycket dyra behandlingar, säger Johan Hartman.

De cellbaserade tumörmodellerna, som skapats från vävnadsprover från bröstcancerpatienter, ska kunna förutsäga hur tumörerna kommer att reagera på olika cancerbehandlingar. På bilderna syns samma celler före respektive efter behandling. Foto: Xinsong Chen

När kan denna metod bli verklighet för patienterna?

– Det är inte bara att tuta och köra. Studiens resultat måste repeteras och sedan finns en del andra krav, från bland annat Läkemedelsverket. Så mer rutinmässigt om ett eller ett par år. Däremot i studieform, som forskning, hoppas vi kunna erbjuda det här redan under nästa år, säger Johan Hartman.

För vilka patienter kan metoden bli aktuell?

– För de som nyligen fått sin diagnos vet man ganska väl vilka läkemedel man ska använda. Men för dem med återfall, vid spridd bröstcancer, står man inte sällan där och vet inte vad man ska ge patienten. Så det är för dem vi tror att den här metoden kommer att bli mest värdefull.

Johan Hartman och hans kollegor har tidigare i år visat att artificiell intelligens, AI, kan vara till stor nytta för att hitta de bröstcancerpatienter som riskerar att drabbas av metastaser, eller dottertumörer.

– Det finns tusentals variabler i en mikroskopibild som avgör om en cancer blir metastaserande eller inte, vilket är på tok för många för en patolog att hålla reda på. Det går inte.

Så med hjälp av de kvalitetsregister som finns och där man vet om cancern spred sig eller inte, lät Johan Hartman och hans kollegor algoritmer – utifrån mikroskopibilder – lära sig vilka patienter som löper hög risk att drabbas av metastaser, en insats som belönades med Athenapriset tidigare i år.

– Eftersom det är ont om både patologer och sjuksköterskor är det också en fråga om jämlikhet, att det här kan användas jämlikt över hela landet, säger Johan Hartman.

