Ny rapport: Elevers språkutveckling försämrades under pandemin

Fakta. Sverige jämfört med övriga Europa

De flesta europeiska länder stängde förskolor och grundskolor åtminstone någon gång under pandemin, främst under det första året. Senare under pandemin övergick de flesta länder över till hybridundervisning eller ordinarie undervisning på plats i skolan.

Under perioden januari 2020 till maj 2021 var Sverige i princip ensamt om att inte använda sig av en generell stängning av grundskolor och under samma period var Sverige ett av få europeiska länder som inte stängde förskolor. Sverige är det land i Europa där skolan varit mest öppen för elever i årskurs 1–6 under pandemin.

Källa: Skolverket