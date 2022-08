Ny rapport: Här är Sveriges mest barntäta områden

De barntätaste stadsdelarna finns i innerstäder och miljonprogram. Flest barn – 0-9 år – bor på Möllevången samt i Örtagården/Rosengård i centrala Malmö, i Olivedal i centrala Göteborg samt runt Odenplan i Stockholm. Täta innerstadsmiljöer med stadsgator, stadsparker och relativt höga inkomst- och utbildningsnivåer, ofta med intensiv biltrafik.

Vad tror du, familjen bor kvar i sin tvåa i Vasastan därför att det är för dyrt att köpa ett hus? Medelpriset i Stockholms län är sju miljoner för en kåk.

– Nej, de har nog råd att köpa ett hus, mycket trafik i innerstaden är en konflikt, men de väljer bort den. Trafiken och trångboddheten vägs upp av närheten till förskolor, skolor, parker och service av hög kvalitet, säger Alexander Ståhle, som har skrivit rapporten åt bostadsföretaget HSB.

Högst barnandel i Sverige har de nybyggda stadsdelarna Lindbacken i Uppsala, Järvastaden i Solna och Riksten i Botkyrka. En enkätundersökning med 1 000 stockholmare visar att upplevd barnvänlighet handlar om närhet till grönområden, skolor, förskolor, lite biltrafik och trygghet.

– Det finns en väl utspridd myt om att när man får barn flyttar man ut från stan. Så är det inte riktigt, säger Alexander Ståhle.

Silverdal i Sollentuna är ett av Stockholms läns mest barnvänliga områden. Foto: Thomas Karlsson

Henrik Weston, bostadsanalytiker på Länsstyrelsen i Stockholm, håller med. Han resonerar så här: Stockholms innerstad har en attraktivitet, med många restauranger och aktiviteter. Du måste inte utnyttja dem, men du vet att de finns. Det lockar.

– Staden har blivit mycket renare och barnvänligare. Men vi ser sedan fem år tillbaka en utflyttning inom länet och till angränsande områden. Du får mycket mer bostad för pengarna i exempelvis Enköping än i Huddinge, säger han.

Generellt får alla stadsdelar i Stockholmsenkäten höga poäng i barnvänlighet. Småhusområden med högst barnvänlighet i Stockholm enligt modellen är Silverdal i Sollentuna samt Södra Ängby och Höglandet i Bromma. Flerbostadsområden med högst barnvänlighet är medeltäta förorter i innerstadens krans: Gröndal, Abrahamsberg och Björkhagen.

Det finns stadsdelar med stor barnvänlighet, som borde locka många barnfamiljer, men som ändå har en låg andel barn på grund av brist på stora bostäder, exempelvis Årsta och Hammarbyhöjden i Stockholm. I tätare stadsdelar, stadskärnor och miljonprogramsområden ökar dock barntrångboddheten. Där delar barnen på färre rum. Barntrångboddhet finns alltså både i stadsdelar som har en stark socioekonomi med höga bostadspriser och i stadskärnor och stadsdelar som har en svag socioekonomi med låga bostadspriser – miljonprogram.

Det finns, enligt undersökningen, inga starka samband mellan kvadratmeterpriser på bostäder och barntäthet, barnandel eller barnvänlighet.

Sveriges tre barntätaste områden är:

1. Möllevången, som till stor del utgörs av gammal stenstad i södra innerstaden i Malmö. Barntäthet: 40 barn per hektar. Ungdomstäthet: 34 unga per hektar.

2. Örtagården är en del av Rosengård i Malmö och innehåller bebyggelse uppförd under miljonprogrammet. Barntäthet: 30 barn per hektar. Ungdomstäthet: 23 unga per hektar.

3. Olivedal, sydväst om Göteborgs stadskärna. Utgörs av gammal stenstad. Barntäthet: 29 barn per hektar. Ungdomstäthet: 16 unga per hektar.

Förskolegrupp på promenad i stan. Många barnfamiljer väljer att bo kvar i sina lägenheter. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Christian Jönsson Hammenfors, bostadsstrateg för Länsstyrelsen i Västra Götaland, tycker att rapporten väcker många intressanta frågeställningar kring göteborgarnas flyttmönster. Han tycker dock att det är viktigt att navigera kring eventuella statistiska fallgropar.

– De flesta av de områden som hamnar i topp som barntätast är ju också de som är bebyggelsetätast. Olivedal, Masthugget, Stigberget och Majorna är bland de områden där det är flest bostäder per hektar i Göteborg, säger han.

En annan sak som han tror spelar roll är vilka typer av bostäder som finns i olika områden.

– Områden i innerstan är uppbyggda under ganska lång tid. Där finns det nog en rätt stor blandning och en del inslag av större bostäder vilket säkert kan påverka barnfamiljers möjlighet att bo kvar i innerstan, säger Christian Jönsson Hammenfors.

Stadsdelar inom Stockholms stad uppvisar högst täthet av barn mellan 0-9 år i Östra Matteus och Norra Adolf Fredrik i Stockholms innerstad, bägge i Vasastan. Stadsdelar som sticker ut innehåller både kvarterstad i innerstaden, nybyggda stadsdelar och miljonprogramsområden.

Utöver stadsdelar i Stockholms stad kvalificerar centrala Sundbyberg och Brandbergen sig på listan över de tio barntätaste stadsdelarna i Storstockholm. Flest barn per kvadratmeter bostad finns i västra Vega i Haninge kommun.

– Ett bekymmer i Stockholm är att det är ont om stora lägenheter. Ett barn eller två är väl ok, men om du får tre? Man tränger ihop sig, men vi ser sedan fem år tillbaka att utflyttningen från Stockholms stad till länet ökar, säger Henrik Weston.

