Ny rapport: Tillgänglighet i psykiatri för unga varierar stort

Enligt förra årets Psykiatrin i siffror, den återkommande kartläggningen som görs av Sveriges kommuner och regioner, SKR, var Västra Götalandsregionen sämst i landet gällande ”Besök i öppenvård per helårsarbetande personal”. Varje heltidsanställd behandlare inom barn- och ungdomspsykiatrin, bup, tog under 2019 i snitt bara emot en patient per arbetsdag.

Under 2020 har antalet besök och antalet patienter som fått vård generellt ökat trots tidigare farhågor om att pandemin skulle bidra till att färre sökte hjälp.

– Jag blev överraskad att vi faktiskt hade en ökning av produktionen, hade vi haft ett vanligt år hade vi nog ökat ännu mer, säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på SKR och en av rapportens författare.

Västra Götaland är en av de regioner som ökat sin tillgänglighet, om än marginellt.

– Det är på decimalen som det har blivit bättre, men jag skulle ändå våga säga att det har blivit lite fler besök per person. Däremot är de fortfarande inte uppe på riksnittet, säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på SKR och en av rapportens författare

Digitala vårdbesök är en del av förklaringen till att flera regioner lyckats öka sin tillgänglighet på bup, även om man på bup i stor utsträckning också har kunnat upprätthålla de fysiska besöken.

Ing-Marie Wieselgren hade dock önskat att tillgängligheten skulle ha ökat mer – och överallt. Det största bekymret, menar hon, är att det fortfarande är stora variationer mellan regionerna, vilket innebär en ojämlik vård.

– En del beror på hur de arbetar, det är klart att det är svårare att hinna med fler besök om det är ett väldigt spritt område, många delar är utspridda i Västra Götaland till exempel.

Samtidigt har Stockholm, som också är en stor och utspridd region, mycket högre tillgänglighet?

– De har ganska mycket privata aktörer som har en hög produktion, och jag tror också att trycket, rent politiskt, på att ha en ökad produktion har varit högt i Stockholm, de har arbetat väldigt systematiskt med det här.

Hög tillgänglighet innebär dock inte automatiskt motsvarande kvalité på den vård som erbjuds, påpekar Ing-Marie Wieselgren. Hon tycker därför att det är viktigt att titta på resultatet för barnen och familjerna. Finansieringssystemet behöver belöna den som faktiskt förbättrar tillgängligheten, snarare än den som är bäst, anser hon.

– Annars finns det en risk att de som är duktiga får pengar medan de som behöver stöd för att bli bättre blir utan, säger hon.

Psykiatriberedningens ordförande i Västra Götalandsregionen, Gunilla Druve Jansson (C), tycker att rapportens siffror är ett tecken på att det går åt rätt håll.

– 2020 var ett annorlunda år och kön har inte vuxit trots att det var mycket sjukdom, utan man har faktiskt höjt sig ett snäpp. Och vi har jättemycket på gång, säger hon.

När det i fjol konstaterades att bup i Västra Götaland låg i botten gick politikerna i det så kallade grönblå samverkan ut och markerade att det här måste förändras, och i april 2021 fattade regionstyrelsen beslut om att ge bup på Sahlgrenska i Göteborg i uppdrag att utveckla och reformera psykiatrin för barn och unga i regionen.

Enligt Gunilla Druve Jansson ska Västra Götalandsregionens nya utredningsenhet, där inflödet av patienter ska samlas centralt, vara på plats i höst. Flera regioner använder redan ett sådant system, och det har visat sig vara framgångsrikt för att snabbt kunna bedöma vilken typ av vård som krävs.

Men ser man till rapportens siffror har ni ändå i princip lika låg tillgänglighet i dag som i fjol, vilket innebär att det fortfarande är många familjer som väntar på att få hjälp?

– Vi är högst medvetna om att det finns människor bakom alla staplar och alla jobbar på frenetiskt framåt. Vi har även upphandlat 1.500 utredningar från privata vårdgivare för att jobba undan kön. Sedan måste man få möjlighet att komma in till behandling och det är väl där som flaskhalsen syns i nästa skede, säger Gunilla Druve Jansson.

Hur kommer ni att hantera det om den situationen uppstår?

– Det får vi se då, vi kanske får upphandla behandlingar där med.

SKR har även kartlagt vuxenpsykiatrin, och den speglar i stort sett barn- och ungdomspsykiatrin, menar Ing-Marie Wieselgren.

– Det ser ut på ungefär samma sätt, det har väl att göra med att en hel del förutsättningar är relativt likadana.

