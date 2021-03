Ny studie: Astras vaccin skyddar inte mot smitta av den sydafrikanska varianten

Personer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin smittades i lika hög utsträckning som de som fått placebo, visar en sydafrikansk studie publicerad in den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Ingen av deltagarna i studien drabbades dock av allvarlig sjukdom, utan alla fick milda till måttliga symtom. Något som gör att Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet, ändå hoppas att vaccinet gör nytta.

– Förhoppningsvis skyddar vaccinet mot allvarlig sjukdom och död. Det är inte lika viktigt att ett vaccin skyddar mot mild och måttlig sjukdom som att den skyddar mot allvarlig sjukdom, sjukhusinläggning och död, då det är dessa faktorer som minskar lidande och trycket på sjukvården. Och det kan inte denna studie riktigt svara på, men det pågår sådana studier så det får vi veta ganska snart, säger han.

Anledningen till att han tror att vaccinet ändå kan skydda mot allvarlig sjukdom är att det krävs mer av ett vaccin för att ge ett skydd mot smitta.

– Det är lättare för ett vaccin att skydda mot allvarlig sjukdom än mot smitta. Exempel på det är de engelska och skotska studierna av Astra Zenecas och Pfizers vaccin som visar ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död redan efter en dos. Man ska därför inte övertolka konsekvenserna av den här nyheten, säger han.

Men det kommer ändå sannolikt att påverka den framtida smittspridningen. En virusstam som vaccinet inte biter på riskerar att sprida sig mer och så småningom dominera smittspridningen. Det kan få allvarliga konsekvenser för samhället.

– Det kan innebära att även om vi kan skydda mot allvarlig sjukdom och död så kan vi inte få stopp på pandemin lika snabbt, säger Matti Sällberg.

Det skulle i sin tur kunna innebär förlängda restriktioner och fler vaccinationer. Ett scenario som Matti Sällberg menar att vi behöver ha förberedelse för.

– Även om vi vaccinerar hela Sveriges befolkning innan sommaren så måste vi sannolikt göra om det igen inom 12 till 18 månader, säger han.

Det är ännu inte helt klarlagt hur väl de övriga vaccinerna skyddar mot den sydafrikanska virusvarianten. De data som finns pekar på att vaccinerna ändå ger ett skydd, om än sämre än mot den ursprungliga virusstammen.

– Novovax har till exempel 90 procents skyddseffekt i USA och västvärlden mot mild och måttlig sjukdom, men 60 procents skyddseffekt i Sydafrika. Janssens vaccin har 72 procents skyddseffekt i Nordamerika och 57 procent i Sydafrika, säger Matti Sällberg.

Dessutom håller vaccintillverkarna just nu på att ta fram mer anpassade vaccin för de nya varianterna, vaccin som beräknas komma under hösten 2021. Men Matti Sällberg menar att det är ganska troligt att det kommer att bli lite av en kapplöpning mellan virusets förmåga att mutera och utveckling av vaccin mot de nya mutationerna, men också att det är något som inte kan hålla på hur länge som helst.

– Väldigt många av mutationerna sker till en kostnad för virus, till exempel att det inte kan föröka sig lika lätt. Men om vinsten överstiger kostnaden, det vill säga att viruset till exempel undviker immunförsvaret så kommer den mutationen att överleva. Viruset kommer att fortsätta mutera, men jag tror inte att det har en oändlig mutationsförmåga, säger Matti Sällberg.

De som redan har vaccinerats med Astra Zenecas vaccin menar han ändå kan vara trygga i att de i nuläget har ett bra skydd mot andra varianter.

– Man har ett jättebra skydd mot de dominerande virusstammarna. Jag skulle gissa att man också har ett skydd mot allvarlig sjukdom även mot den sydafrikanska mutationen, men det är än så länge en gissning, säger han.

DN har utan framgång sökt Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten för en kommentar.