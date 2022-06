Ny studie: Så effektiv blev elcykelpremien

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Elcykelpremien som betalades ut till nästan 100 000 svenskar 2017–2018 har svingats friskt i den politiska debatten, både som skällsord och klimatpolitiskt föredöme, beroende på politisk hemvist. Men hittills har det inte varit helt klarlagt vilken effekt subventionen verkligen fick.

Lockade stödet på 25 procent av inköpspriset, eller högst 10 000 kronor, verkligen personer som inte skulle ha köpt en elcykel annars? Orsakade premien prishöjningar, så att pengarna ökade försäljarnas vinst i stället för att gå till konsumenterna? Och i vilken utsträckning ersatte de subventionerade elcyklarna bilresor, så att koldioxidutsläppen minskade?

Genom att kombinera data från försäkringsbolag om antal nyregistrerade cyklar med en tidigare enkätundersökning från Naturvårdsverket har två forskare i finansiell ekonomi tagit sig an dessa frågor i en ny studie.

– Den första frågan är om subventionen går till konsumenten, eller om priserna höjs när efterfrågan ökar så att pengarna går till producenten. Men här såg vi inga tecken på att priserna ändrades, utan det ser ut som att hela subventionen kom konsumenten tillgodo, säger Anders Anderson, forskare i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Den andra viktiga frågan att besvara för att kunna analysera subventionens effekt är enligt Anders Anderson att ta reda på i vilken utsträckning stödet går till personer som inte skulle ha köpt en cykel i alla fall.

Där kunde forskarna luta sig mot den tidigare enkätstudien från Naturvårdsverket, där de uppskattade att ungefär två tredjedelar av de personer som utnyttjade elcykelpremien var så kallade tillkommande konsumenter, som inte skulle ha slagit till på en ny elcykel utan subvention.

Anders Anderson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Nicklas Gustafsson

– Det är en stor ökning, en rejäl effekt på efterfrågan, men det måste ställas i proportion till rabatten också, 25 procent är en stor rabatt, säger Anders Anderson.

Enligt Naturvårdsverkets undersökning minskade sedan andelen personer som bilpendlade dagligen från 34 till 4 procent bland dem som utnyttjade elcykelpremien. Genom att jämföra med livscykelanalyser för elcyklar – de utsläpp som orsakas vid tillverkning, körning, skrotning och så vidare – har Anders Anderson och hans kollega räknat ut att varje subventionerad elcykel minskar utsläppen av koldioxidutsläpp minskar med cirka 1,3 ton. Den egentliga minskningen per cykel är större, men eftersom forskarna varit ute efter att renodla effekten av elcykelpremien har de endast räknat på den utsläppsminskning som de tillkommande konsumenterna står för.

På motsvarande sätt har forskarna sedan räknat ut kostnaden för utsläppsminskningarna, genom att bara ta hänsyn till de tillkommande konsumenternas utsläppsminskningar utslaget på den totala kostnaden för elcykelpremien.

– Det är ju bara utsläppsminskningarna från de tillkommande konsumenterna som direkt kan knytas till elcykelpremien, så därför måste de bära kostnaden för alla de andra som också tog del av subventionen men som hade köpt en cykel i alla fall, säger Anders Anderson.

På så vis landade statens nota för utsläppsminskningarna på ungefär 6 800 kronor per ton koldioxid. Det kan jämföras med exempelvis kostnaden för att släppa ut ett ton koldioxid inom EU:s system för utsläppshandel, som nu ligger på strax under 1 000 kronor per ton.

– Men vi har inte tittat på andra tänkbara effekter av elcykelpremien, som ökad folkhälsa, minskade trafikstockningar och att fler kan lockas att gå över till elcykel när de ser att grannen har gjort det, säger Anders Anderson.

– Det vi kan säga är att den här åtgärden inte kan motiveras ekonomiskt bara utifrån reduktion av koldioxidutsläpp.