Ny våg av hundattacker i Malmö – hundägare hittade köttbullar med häftklamrar

På tisdagskvällen anmäldes en händelse där en hund ätit av en köttbulle som visade sig innehålla häftklamrar. På onsdagsmorgonen fick polisen in två anmälningar: I ena fallet hade en hundägare hittat köttbullar som preparerats med häftklamrar och i det andra fallet hittades kyckling som innehöll glasbitar.

– De senaste veckorna har vi en handfull anmälningar och kan se ett kluster i samma område kring John Ericssons väg och Mariedalsvägen, säger Nils Norling, polisens presstalesperson.

Det handlar om fyra-fem fall där köttbullar som preparerats med häftklamrar har hittats. Men i andra delar av Malmö har det gjorts flera fynd av andra typer av mat som verkar ha lagts ut för att skada hundar.

– Vi har också sett korv, kyckling och köttfärs med vassa föremål. Det har varit vassa metallbitar, rakblad, häftklamrar, häftstift och glasbitar, säger Nils Norling.

Sedan i höstas har totalt ett 30-tal fall anmälts. Under vintern hittades vid flera tillfällen bröd med inbakade glasbitar. De hittades främst kring Möllevången, Sofielund och Sorgenfri, men den senaste veckan har flera av fynden gjorts kring Dammfri och Slottsstaden.

– Vi ser ett litet kluster just nu där man kan se tydliga likheter med de här fyra-fem anmälningarna kring Mariedalsvägen, men sedan spridda anmälningar med ganska stor spridning över Malmö

Brottet rubriceras som förgöring eller försök till förgöring, vilket innebär att man skadar djur eller växter. Ingen har gripits för brotten och Nils Norling vill inte kommentera om polisen har haft någon misstänkt.

Han säger att vissa saker möjligen talar för att det kan röra sig om flera olika gärningsmän, som att tillvägagångssätten skiljer sig åt, men att det inte går att slå fast om det är en eller flera personer som ligger bakom försöken att skada hundar.

– Det är en brottslighet som är svår att förebygga och att upptäcka när den sker. Är det mörkt är det lätt att släppa ner en köttbulle utan att någon märker något.

Björn Hofvander, specialist i klinisk psykologi och docent i rättspsykiatri vid Lunds universitet, menar att tillvägagångssättet pekar på att gärningspersonen är vuxen - och att dåden är planerade.

– Det här är komplexa handlingar som kräver förberedelser, det är inget som sker impulsivt. Och det är under alla omständigheter inga små barn som bakar in glaskross i bullar eller grillar kyckling och stoppar in rakblad, säger han.

Enligt Hofvander är det svårt att avgöra motivet, varför en person begår den här typen av brott. Det kan handla om hämnd mot samhället, mot hundägare, att man själv har varit utsatt för någon annan typ av brott.

– Man kanske är trött på hundar eller oansvariga hundägare. Sedan kan det naturligtvis ligga en allvarlig psykiatrisk problematik i grunden och eller rättshaveristiska delar i det. Men det kan också handla om att man söker medial uppmärksamhet eller att det handlar om ett kopieringsbeteende.

Du menar att det kan vara mer än en person som begår de här brotten?

– Ja, det kan finnas en kopieringseffekt, så har varit fallet inte minst när det gäller skolbränder och skolskjutningarna i USA. Det man brukar säga i de fallen är att det finns en tydlig koppling till uppmärksamhet och medias bevakning.

Beteendet är så ovanligt, menar Björn Hofvander, att det ofta får ett väldigt genomslag samtidigt som det väcker mycket rädsla och vrede.

– Folk blir förbannade när sådant här sker, man känner att ens vardag påverkas.

Nils Norling på Malmöpolisen uppmanar Malmös hundägare och andra som rör sig kring hundrastgårdar och grönområden att ringa polisen om de ser någon som sprider ut livsmedel eller beter sig märkligt.

– Hundägare måste vara väldigt uppmärksamma på vad hunden tar i munnen för det finns uppenbarligen en eller flera personer som vill skada hundar i Malmö, säger Nils Norling.

