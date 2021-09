Ny vapengrupp ska hjälpa tullen

– Vi har utbildat alla våra sökhundar att inte bara kunna söka på narkotika utan också på vapen. Och det är ju ett väldigt viktigt verktyg. Vi har också investerat i bärbar röntgenutrustning, säger hon till radion.

Under hela fjolåret hittade tullen 140 vapen, hittills i år är den siffran 50. Men hur mycket vapen som smugglas in är det ingen som vet, och ofta kommer vapnen uppdelade, via post.

– Man kan smuggla ett vapen från USA, pipa från Tjeckien, ammunition från Tyskland och så vidare. Och sen sätter man ihop det här i Sverige, säger Svensson.

Narkotikasmugglingen är också ett stort problem. Mellan 100 och 150 ton tros smugglas in varje år, och tullen hittade i fjol åtta ton.

– Vi skulle ju behöva vara på plats på flera ställen på fler av dygnets timmar, så är det ju, säger Charlotte Svensson.

– Men jag tycker att vi blir vassare och vi har en bra samverkan med andra myndigheter så kan vi vässas ytterligare så tror jag att vi kan nå ett bättre resultat.