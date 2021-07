Nya ägarna av Engelska skolan godkända – efter åtta månader

Fakta. Engelska skolans nya ägare

Skolinspektionen har lämplighetsprövat dessa personer i den nya ägar- och ledningskretsen:

Barbara Bergström (IES grundare), Hans Bergström, Enrique Franco Bustillos, Bruce Greenwald, Ulrich Paul Karl Guntram, Jan Hummel, Rupert Tyer, Hans Heinrich Arnot Von Portatius och Claes Eugen Österlin.

Personerna har prövats i egenskap av sina roller i de olika företagen bakom köpet: Peutinger AB, Ramatuelle Holdings II AB, Ramatuelle Holdings AB, Paradigm Capital Value Fund SICAV, Paradigm Capital AG, Paradigm Capital Value LP och The Hans and Barbara Bergstrom Foundation.

Källa: Skolinspektionen