Nya rekordsiffror för uttag av vabdagar

Föräldrar har aldrig tidigare varit hemma från jobbet och vårdat sjuka barn lika mycket som i år. Ansökningarna väller in till Försäkringskassan. Hittills har de fått in ungefär 300 000 fler vabansökningar i år jämfört med samma period 2019. Något som även Sveriges Radio har rapporterat om.

Dessutom är vårdnadshavare hemma i genomsnitt två dagar mer per barn än man brukade vara innan pandemin.

– Det är rätt mycket, vanligtvis brukar det öka någon tiondel från år till år, säger Niklas Löfgren.

Rekorduttaget av vabdagar innebär även att kostnaderna för socialförsäkringen har stigit rejält. 2019, som även det var ett rekordår, betalades det ut 5,2 miljarder kronor i vabersättning fram till oktober. Under de första tio månaderna i år har Försäkringskassan betalat ut 7,0 miljarder kronor. Och jämfört med samma period förra året har Försäkringskassan hittills i år redan betalat ut 800 miljoner kronor mer i vabersättning.

– Två dagar mer per barn blir ungefär ytterligare 2 miljarder kronor i ersättning per år. Ersättningen för vab är ungefär 8 miljarder per år så det är en stor ökning, säger Niklas Löfgren.

Vad som ligger bakom ökningen har inte Försäkringskassan något svar på. Enligt Niklas Löfgren finns det troligen flera förklaringar. Men myndigheten kan konstatera att det är en tydlig trend som varit på uppåtgående under pandemiåren 2020 och 2021.

Det kan handla om ”vobbande”. När det blev vanligare att arbeta hemifrån under pandemin valde fler att vobba, alltså jobba samtidigt som man tar hand om sjuka barn. Nu kan det vara så att man minskar på vobbandet och i stället vabbar mer, säger Niklas Löfgren.

– Sedan hade vi rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om att barn skulle vara hemma två symtomfria dagar efter att de hade varit sjuka. Följer man fortfarande den så kommer barn att vara hemma mer än förut.

Försäkringskassan har också fått indikationer från förskolor och kommuner om skärpta krav. Det råder nolltolerans för halsont och att lämna in snoriga barn på många förskolor.

– Det är sunt men om man skärper upp rekommendationer och råd kan det driva på att man är hemma längre perioder.

– Även hur sjuka barnen är är en faktor. Men vi tror att man har en större försiktighetsmarginal för att undvika smittspridning, mycket tyder på det, säger Niklas Löfgren.

Ökningen av vabdagar gäller hela landet, men med tydliga skillnader mellan länen. Lägst ökning i Stockholms län (20 procent) och högst ökning finns på Gotlands län (96 procent).

– Det är svårt att säga varför det skiljer sig mellan olika delar i landet. Det kan till exempel vara storleken på barngrupper på förskolan, vilken typ av jobb det finns på orten och om man kan jobba hemifrån, förklarar Niklas Löfgren.

Hur stor andel av vabutbetalningarna som är fusk vet inte Försäkringskassan, men i de kontroller som görs syns ingen större skillnad efter ökningen.

– Visst, det ligger på en hög nivå men det har inte ökat. Sedan gör vi inte hundraprocentiga kontroller utan det handlar om skattningar. Men det är betydande felaktiga utbetalningar, en blandning av missbruk och slarv.