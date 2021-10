Nya Säpochefen om häktade tidigare anställd: Komplext fall

Som DN rapporterade igår misstänks mannen ,som är toppchef vid en myndighet, för att under fyra års tid ha begått brott mot rikets säkerhet. De ska ha skett under hans tidigare anställningar vid Säpo och Försvarsmaktens Militära underrättelse- och säkerhetstjänst, Must. Han har arbetat i hjärtat av svensk säkerhetstjänst åren 2007–2015. Tidigare Säpochefen Anders Danielsson sade i DN:

– Jag vill understryka att han är misstänkt, det ska ju styrkas också. Givet att han är skyldig så är detta något som inte får hända i en säkerhetstjänst, sade Anders Danielsson.

Charlotte von Essen har arbetat som biträdande chef för Säpo sedan 2017 och tar över ledningen efter Klas Friberg som slutat av privata skäl och går i pension. I en intervju i Svenska Dagbladet kommenterar hon för första gången fallet med den nu häktade, tidigare anställde mannen. Hon bekräftar, som Danielsson, att han varit anställd vid Säpo.

– Vi har arbetat med utredningen under lång tid, sen vill jag inte kommentera mer, säger hon.

Upplysningen att Säpo arbetat länge med utredningen under lång tid tyder på att misstankar funnits mot mannen sedan åtminstone något år. Men närmare detaljer vill hon inte ge:

– Denna utredning bedrivs av oss och det är en komplex utredning som måste få ha sin gång, svarar hon. Vad det innebär vill hon inte svara på:

– Jag förstår att det är intressant, men jag kan inte säga mer än så här, säger hon till SvD.

Mannen som greps misstänkt för spioneri men nu är häktad för brottet grov obehörig befattning med hemlig uppgift nekar till anklagelserna.

