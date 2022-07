Nya satsningen – förbjudet att hänga i trappuppgång

Bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M) blickar upp mot en fasad i Bredäng och gestikulerar animerat.

– Det känns fantastiskt, efter bara några månader har det här projektet visat upp väldigt goda resultat, säger han.

I dag bedrivs projektet Trygga trappan i flera fastigheter i Bredäng. Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) vill utöka det till fler områden. Foto: Anette Nantell

Janne Enqvist, en av Svenska Bostäders bovärdar i området där vi befinner oss, nickar bekräftade. Sedan i mars har telefonsamtalen från hyresgäster som velat klaga på stök eller anmäla skadegörelse i princip upphört samtidigt som kostnaderna för extrastäd minskat drastiskt.

– Folk känner sig tryggare, helt klart, säger han och öppnar porten till en av hyresfastigheterna.

”Inget trapphäng här” – du kan bli anmäld och bötfälld för olaga intrång på plats, förkunnar dekalerna på portarna till fastigheterna som ingår i projektet. Foto: Anette Nantell

På porten sitter en väl synlig dekal med ett tydligt budskap: ”Inget trapphäng här, tack”, lyder rubriken. Undertexten är avsedd att ha en avskräckande effekt: hit är bara de som bor och de som ska besöka någon som bor här välkomna – för alla andra är det olagligt att hänga här. Den som ändå gör det riskerar att bli avhyst eller bötfällas på plats av polis.

– Våra hyresfastigheter är inga frizoner för kriminellt stök, vi vill göra det tydligt att polisen får ingripa om folk uppehåller sig här utan anledning, säger Dennis Wedin.

Ingen har dock rapporterats för olaga intrång sedan dekalerna kom upp – och det har heller inte varit polisens fokus.

Janne Enqvist (till vänster) är Svenska bostäders bovärd i området. Han har märkt stor skillnad sedan projektet drog igång. Foto: Anette Nantell

– Tack vare projektet kan vi rikta våra resurser till de adresser där de behövs som bäst. Mycket av narkotikahanteringen har flyttat från centrumanläggningarna in i hyresfastigheterna, trapphus, cykelförråd och källare, säger David Sund, operationsledare i lokalpolisområde Skärholmen.

”Trygga trappan” drivs på tio olika adresser i Svenska bostäders bestånd i Bredäng. Att det är just de tio är ingen slump. Innan projektet drog i gång hade bostadsbolagen under en tid samlat och strukturerat alla anmälningar och anmärkningar om stök, bråk, skadegörelse eller upplevd otrygghet.

Det ledde till att ett antal så kallade ”hot-spots” valdes ut. Bostadsföretagen och polisen kom överens om att de skulle bevakas extra noga – och dekalerna sattes upp på portarna.

– Tack vare projektet kan vi fokusera våra resurser på de adresser där de behövs som bäst, säger David Sund, polisens operationsledare i Skärholmen. Till vänster tf lokalpolisområdeschef Johan Sundström och fastighetsborgarråd Dennis Wedin i mitten. Foto: Anette Nantell

I fastigheterna installerades bland annat rörelsedetektorer och så kallade ”mosquitos” – larm som ger ifrån sig högfrekventa ljud om de aktiveras. Ljudet kan bara höras av personer under 25 år och är så obehagligt att höra att det inte går att vistas där det hörs. Detektorerna sparar all information om hur de aktiverats över dygnet och polisen får via bostadsbolagen tillgång till materialet.

– Vi ser direkt om något sticker ut. Har det varit mycket rörelse under avvikande tider finns det anledning för oss att misstänka att det kan ha begåtts brott i fastigheten, säger David Sund.

Polisen David Sund letar efter bland annat gömd narkotika i de trapphus där man via rörelsedetektorer sett att det varit ovanligt mycket rörelse på tider som sticker ut. Foto: Anette Nantell

Redan den första veckan under projektet gav det resultat. Efter att ha analyserat data från en av detektorerna beslutade polis att ta en hundpatrull till adressen. Det ledde till ett beslag av narkotika – ett beslag som sedan ledde till flera andra beslag runt om i landet, bland annat tog polisen åtta kilo kokain och tio kilo av nätdrogen 3-cmc och flera kilo cannabis.

En annan effekt som polisen noterat är att deras nu mer regelbundna närvaro kring de aktuella adresserna ökat medborgarnas förtroende för dem.

– Vi upplever att fler vill snacka med oss och att man i större uträckning delar med sig av man ser i sitt bostadsområde.

Bild 1 av 2 – Det här är samverkan som fungerat och som frigjort resurser, säger Dennis Wedin, fastighetsborgarråd (M). Foto: Anette Nantell Bild 2 av 2 – Projektet har lett att att vi fått bättre kontakter med de boende i området. Det är värt mycket, säger David Sund, polisens operationsledare. Foto: Anette Nantell Bildspel

Dennis Wedin, som är ordförande i Svenska Bostäder, hoppas nu få med fler fastighetsägare, även de privata, i projektet.

– Polisens närvaro är det viktigaste. Samarbetet har gjort det möjligt för dem att delta på ett resurseffektivt sätt samtidigt som vi skapat kreativa, tekniska lösningar som kommer att utvecklas över tid. Ju mer resurser polisen får, desto mer av denna verksamhet kan de ägna sig åt.

Trygga trappan ● Svenska Bostäder driver projektet Trygga trappan på tio adresser i Bredäng och kommer snart att utöka med ytterligare 20 adresser i området. ● I Skärholmen och Sätra driver Stockholmshem ”Trygga trappan” i nio olika portar. ● På Järva driver Familjebostäder projektet på 20 olika adresser – fler tillkommer inom kort. Visa mer

