Nya snöfall på väg in i söder

Gårdagens oväder befarades bara var ett förspel till större snöfall och mer problem när ett nytt lågtryck under dagen kommer in från Danmark. Men under tisdagen mildrade SMHI sin varning från röd till orange, på grund av en liten förskjutning i lågtryckets bana som gör att det hamnar lite längre söderut.

Under morgonen, från omkring 07-tiden, kommer snön att komma in över främst Halland för att sedan sprida sig österut och något norrut.

Det är ett lågtryck som under förmiddagen rör sig in över Halland och Skåne och efter några timmar över större delen av södra Götaland. Och det kan bli ganska långvarigt på vissa håll, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.

Det område som fortsatt har orange varning är norra Skåne, södra Hallands län, stora delar av Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län.

Snöovädret som når Göteborgsområdet vid lunchtid tros ligga kvar under hela dygnet och försvinna först vid midnatt mot torsdag. I östra Götaland kommer det att ligga kvar till torsdag eftermiddag, och då får även Öland och Gotland snöfall, för Gotland gäller det hela torsdagen. Där ligger varningen dock kvar på gul nivå, alltså den lägre graden.

Kustområdena där varningar är orange, Halland och Kalmar län, kan räkna med temperaturer på några minusgrader medan inre delen – Norra Skåne och Kronoberg – får mellan tio och tolv minusgrader.

I Skåne börjar det som snöfall men kommer att övergå till regn och blötsnö. Norr om Skåne blir det snö, säger Erik Höjgård-Olsen.

Även om varningen på sina håll mildrats kan det ändå bli besvärligt i trafiken till följd av stark vind i samband med snöfall. Det kan leda till problem med snödrev och snörök.

Förberedelser för att kunna hantera konsekvenserna av den besvärliga väderleken påbörjades på flera håll under tisdagen.

Räddningstjänsten i väst gick upp i stabsläge, bland annat för att kunna aktivera mer personal. Och räddningstjänsten i Jönköpings län kallades till ett kris- och beredskapsmöte med anledning av det väntade snöovädret under onsdag och torsdag.

Värends räddningstjänst i Kronoberg har höjd beredskap och har bland annat bandvagnar och motorsågar framme.

Trafikverket varnar också för förseningar i tågtrafiken i området, bland annat mellan Karlskrona och Hässleholm.

Norr om en linje från Göteborg till Norra Gotland, via Jönköping, kan man däremot räkna med bättre väder.

Resten av landet får nog en ganska trevlig vinterdag, säger Erik Höjgård-Olsen.

Undantaget är fjälltrakterna i nordvästra Norrbottens län, där snöfall enligt SMHI kan ge upphov till störningar i trafiken.