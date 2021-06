Nya tekniken bakom covidvaccin kan behandla andra svåra sjukdomar

Mrna-vaccinen är revolutionerande, inte bara för att de är de första i sitt slag utan också för att de är bra. Både Pfizer/Biontechs och Modernas vaccin har en skyddseffekt på över 90 procent. Effekten är hög, både jämfört med andra covidvaccin och med vaccin mot andra sjukdomar.

– Det är svårt att svara på varför de är så effektiva, men kanske handlar det om att mrna är en av de vanliga komponenterna som finns i våra celler och att våra proteinsyntessystem redan är vana att jobba med det, säger Suparna Sanyal.

I våra celler är det mrna som kopplar samman dna och protein. Mrna-molekylerna kopierar information från dna:t och framför den till proteinet, som sedan kan jobba utifrån den. I forskarvärlden är det inte nytt att arbeta med mrna. Suparna Sanyal har gjort det i 20 år i sin grundforskning.

Men att använda det i behandlingar och vaccin mot sjukdomar är mer obeprövat.

Fakta. Mrna Mrna finns naturligt i våra celler och är avgörande för att vårt dna ska omsättas till praktik och speglas i våra kroppar. Vårt dna kopieras över till mrna och mrna:t förmedlar i sin tur informationen till proteinet. Mrna-molekylen i covidvaccin bär på en instruktion om hur coronavirusets ytprotein ska tillverkas, vilken når cellen. Immunförsvaret uppfattar sedan ytproteinet och börjar utveckla ett skydd mot det. Det krävs alltså inget virus för att göra mrna-vaccinet, bara den genetiska sekvensen. Visa mer

Cancerbehandling med mrna genomgår kliniska studier. Forskningen drivs bland annat av paret Ugur Sahin och Özlem Türeci som grundade företaget Biontech och som blivit världskända i och med covidvaccinet. Det pågår även försök att behandla den ärftliga och obotliga sjukdomen cystisk fibros.

– Det är forskningen om de två sjukdomarna som kommit längst, men det finns ganska stora möjligheter att använda mrna-terapi för flera genetiska sjukdomar, säger Suparna Sanyal.

I och med vaccinframställarnas framgång med covidvaccinen breddas möjligheterna ytterligare för vad tekniken kan användas till.

– Man kan tänka sig vacciner mot andra virala sjukdomar – hiv, till exempel, säger Suparna Sanyal.

Det pågår försök att ta fram ett sådant hiv-vaccin. Det finns även studier på vaccin mot RS-virus, som är särskilt farligt och potentiellt dödligt för spädbarn och även för äldre, skriver CNN.

Ugur Sahins och Özlem Türecis Biontech forskar även på ett sätt att bekämpa multipel skleros, ms, med hjälp av mrna-teknik. I studier på möss har behandlingen gett lovande resultat.

Mrna-tekniken är en så kallad genterapi, ett område som utvecklats mycket de senaste decennierna. I genterapi byts gener som inte fungerar ut eller lagas. Till en början var forskningen inriktad på att använda dna, alltså arvsanlaget i sig. Mer nyligen har forskare även börjat studerat mrna.

– När man använder dna måste det kopieras till mrna innan det når proteinerna som sedan kan börja jobba. Dna:t kan också rekombinera med och störa det dna som redan finns i cellerna. Så det blir ett steg mindre och enklare om man i stället använder mrna, säger hon.

Fakra. Genterapi Genterapi passar bäst för behandling av såkallade genetiska sjukdomar, som orsakas av fel i en eller flera gener. Hittills har de flesta utförda genterapier behandlat olika blodsjukdomar, vilket är lättare än många andra behandlingar. Ett fåtal genterapier är godkända för användning på människor. De flesta är till för att behandla ovanliga sjukdomar. Förra året tilldelades Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna Nobelpriset i Kemi för gensaxen Crispr, men i dagsläget finns ingen behandling med Crispr godkänd i EU. Källor: Gentekniknämnden, Vetenskap och Hälsa, Läkartidningen Visa mer

Men det har också funnits osäkerheter med mrna – vilka gjorde att Suparna Sanyal var tveksam när hon först hörde om de nya vaccinen.

– För mig som har jobbat så länge med mrna så var det jättespännande. Men jag undrade hur det skulle fungera, eftersom mrna inte har så lång livstid inne i cellen. Sedan kom information om att de modifierat mrna:t så att det lever längre, det var jättesmart gjort. Men det var nog en chansning och det är fantastiskt att det har fungerat så bra, säger hon.

Ett annat problem var hur man skulle transportera mrna:t in i våra celler. Det har forskarna löst genom att packa in det i en så kallad lipidnanopartikel – en liten droppe som kapslar in molekylen och gör det lättare för cellen att ta upp den. Forskning på att använda lipidnanopartiklar som kapsel för mrna var på god väg innan pandemin bröt ut, vilket förkortade tiden för vaccinutvecklingen.

Att covidvaccinet och det modifierade mrna:t fungerar är klart. Men för att veta exakt hur den nya tekniken kan användas måste forskarvärlden få veta exakt hur den molekylära processen går till när vaccinet kommer in i kroppen och i cellerna. En sådan delaljbild av hur det fungerar har den inte tillgång till än.

– Vi vet att de fungerar men det finns ingen strukturell och molekylär bild på hur det går till. Vi vet inte om de som tagit fram vaccinen har de här bilderna, det handlar om intellektuella rättigheter som läkemedelsföretagen har till sin egen forskning. Men i bilderna finns svaren på om den typen av vaccin kan börja produceras för andra sjukdomar, säger Suparna Sanyal och fortsätter:

– Grundforskare som jag är så är jag intresserad av hur det fungerar. Om vi får reda på hur det faktiskt går till på molekylär nivå så kan man applicera det på massa andra sjukdomar.

Det är främst en resursfråga hur lång tid forskningen kommer ta innan behandlingarna finns klara, säger Suparna Sanyal.

– När det handlar om någonting som vi ska ta in i människokroppen så behövs det många kliniska tester, utöver grundforskning. För covid-19 visade man att kunde man göra det här otroligt snabbt. Samtidigt fanns det inte influensavaccin till alla som behövde förra året. Det hade man inte haft resurser till, eftersom dessa gått till covidvaccinen. Så det beror på vart man lägger fokus. Skulle vi sätta in stora resurser för att få fram de här mrna-behandlingarna så skulle det kunna gå fort, säger hon.

